'ക്യാച്ച് മിസ്സാക്കിയപ്പോൾ കളി കൈവിട്ടു'; അഭിഷേകിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള സുവർണാവസരം കളഞ്ഞു, ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ബംഗ്ലാദേശിന് വേണ്ടത് 169 റൺസ്

ഏഷ്യാ കപ്പ് സൂപ്പർ ഫോർ പോരാട്ടത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ഇന്ത്യ 168 റൺസ് നേടി. 75 റൺസെടുത്ത അഭിഷേക് ശർമയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ.

India Sets 168-Run Target for Bangladesh in Asia Cup Super Four (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 10:00 PM IST

3 Min Read
ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പ് സൂപ്പർ ഫോർ പോരാട്ടത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് 168 റൺസ്. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഈ സ്കോർ നേടിയത്. ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിൻ്റെ നട്ടെല്ല് ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമായിരുന്നു.

37 പന്തിൽ നിന്ന് 75 റൺസാണ് അഭിഷേക് നേടിയത്. ശുഭ്മൻ ഗില്ലിനൊപ്പം ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ 6.2 ഓവറിൽ 77 റൺസിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയാണ് അഭിഷേക് ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കം നൽകിയത്. 29 റൺസായിരുന്നു ഗില്ലിൻ്റെ സംഭാവന. എന്നാൽ അഭിഷേകും ഗില്ലും പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യൻ മധ്യനിരയ്ക്ക് ഈ വേഗത നിലനിർത്താനായില്ല.

അവസാന ഓവറുകളിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ നടത്തിയ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനമാണ് സ്കോർ 150 കടത്തിയത്. 29 പന്തിൽ 38 റൺസാണ് ഹാർദിക് നേടിയത്. അതേസമയം അന്താരാഷ്ട്ര ടി20യിൽ 17 മത്സരങ്ങളിൽ 16ഉം വിജയിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ കരുത്ത് കാണിച്ചത്. പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയ മത്സരങ്ങളിൽ വെറും ഒരെണ്ണം മാത്രം വിജയിച്ച ബംഗ്ലാ കടുവകൾക്ക് ഇന്നത്തെ മത്സരം വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

സൂപ്പർ ഫോറിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാകിസ്താനെതിരെ മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെയും മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കി ഫൈനലുറപ്പിക്കാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ച് ഫൈനൽ സാധ്യതകൾ നിലനിർത്തുകയാണ് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. നാലു മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് കളിക്കുന്നത്. പരിക്കേറ്റ ലിട്ടൺ ദാസിന് പകരം ജാക്കർ അലിയാണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്.

റിഷാദ് ഹൊസൈൻ, പർവേസ് ഹൊസൈൻ എന്നിവർ ടീമിലെത്തി. ടൂർണമെൻ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയവരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമനായാണ് അഭിഷേക് ശർമ തുടരുന്നത്. 248 റൺസാണ് താരത്തിൻ്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് പിറന്നത്. മാത്രമല്ല ടൂർണമെൻ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടിയ താരവും അഭിഷേക് തന്നെയാണ്.

15 സിക്സറുകളാണ് താരം അടിച്ചെടുത്തത്. ഇതോടെ ടൂർണമെൻ്റിൽ അപരാജിതമായ കുതിപ്പ് തുടരുന്ന ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ഡോമിനേഷൻ തുടരാനും അഭിഷേകിന് സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മത്സരത്തിൽ 19 പന്തിൽ 29 റൺസ് നേടിയ ശുഭ്മൻ ഗില്ലിനെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ടീം സ്കോർ 77ൽ നിൽക്കവെയാണ് താരത്തെ ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായത്.

ശേഷം ഇറങ്ങിയ ശിവം ദുബെ രണ്ട് റൺസിനും കൂടാരം കയറി. മാത്രമല്ല ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ 5 റൺസിനാണ് ടീമിന് നഷ്ടമായത്. 37 പന്തിൽ അഞ്ച് സിക്സും ആറ് ഫോറും ഉൾപ്പെടെ 75 റൺസ് നേടി റൺ ഔട്ടിലൂടെയാണ് അഭിഷേക് പുറത്തായത്. നേരിട്ട 25ാം പന്തിലാണ് താരം തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അർധ സെഞ്ച്വറി നേടിയത്.

202.70 എന്ന വമ്പൻ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റും താരം നേടി. ഏഴ് റൺസിൽ അഭിഷേകിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ക്യാപ്റ്റൻ ജാക്കർ അലിയുടെ പിഴവിൽ നഷ്ടമായത്. തൻസിം ഹസൻ സാക്കിബ് എറിഞ്ഞ മൂന്നാം ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിലാണ് സംഭവം. എഡ്ജായ പന്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പറായ ജാക്കർ അലിയുടെ കൈകളിലേക്ക്.

എന്നാൽ, അൽപ്പം ദുഷ്കരമായ ആ ക്യാച്ച് ജാക്കർ അലിക്ക് പിടിക്കാനായില്ല. മികച്ചൊരു ഡൈവ് നടത്തി ബൗണ്ടറി തടയാൻ ജാക്കർ അലിക്ക് സാധിച്ചെങ്കിലും അഭിഷേകിനെ പുറത്താക്കാൻ ലഭിച്ച സുവർണാവസരമാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. തുടക്കത്തിൽ അഭിഷേകിനെ മടക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ വലിയ സമ്മർദത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ ബംഗ്ലാദേശിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു.

പിച്ചിൽ നല്ല ടേണും ബൗൺസും തുടക്കത്തിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മനസിലാക്കി സ്ലിപ്പിൽ ഫീൽഡറെ നിർത്താത്തത് ജാക്കർ അലി കാട്ടിയ വലിയ പിഴവാണെന്നാണ് കമൻ്റേറ്റർമാരടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഇവർ തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെക്കാൾ എത്രയോ മുകളിലാണ് ഇന്ത്യ. ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ ഇതുവരെ 17 ടി20കളാണ് നടന്നത്.

ഇതിൽ 16ലും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചപ്പോൾ വെറും ഒരു മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണ് ബംഗ്ലാദേശിന് വിജയിക്കാനായത്. സൂപ്പർ ഫോറിലെ ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീം ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കും. അതുപോലെ ടീമുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ പ്ലെയിങ് ഇലവൻ; അഭിഷേക് ശർമ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ജസ്പ്രീത് ബുംറ.

ബംഗ്ലാദേശ് പ്ലെയിങ് ഇലവൻ; സെയ്ഫ് ഹസൻ, തൻസിദ് ഹസൻ, പർവേസ് ഇമോൻ, തൗഹിദ് ഹൃദയ്, ഷമീം ഹൊസൈൻ, ജാക്കർ അലി (ക്യാപ്റ്റൻ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഷമീം ഹുസൈൻ, മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ, റിഷാദ് ഹൊസൈൻ, നസും അഹമ്മദ്, മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ, തൻസിം ഹസൻ സാക്കിബ്.

