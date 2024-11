ETV Bharat / sports

പെര്‍ത്തില്‍ ടോസ് ജയിച്ച് ഇന്ത്യ, വമ്പന്മാര്‍ പുറത്തിരിക്കും; രണ്ട് പേര്‍ക്ക് അരങ്ങേറ്റം, മലയാളി താരവും ടീമില്‍

India's players wait to step on to the field before the start of the first cricket test between India and Australia in Perth ( AP Photos )