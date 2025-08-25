ETV Bharat / sports

കാഫ നേഷൻസ് കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമില്‍ മൂന്ന് മലയാളികൾ; സഹലും ഛേത്രിയുമില്ല, ഖാലിദ് ജമീലിന് ആദ്യ ദൗത്യം - INDIA CAFA NATIONS CUP 2025 SQUAD

പുതിയ പരിശീലകന്‍ ഖാലിദ് ജമീലിന് കീഴിലുള്ള ആദ്യ ടീമാണിത്.

INDIA CAFA NATIONS CUP 2025 SQUAD
Muhammed Uvais, MS Jithin, Ashique kuruniyan (ISL)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read

കാഫ നേഷൻസ് കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 23 അംഗങ്ങളുള്ള സ്‌ക്വാഡിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പുതിയ പരിശീലകന്‍ ഖാലിദ് ജമീലിന് കീഴിലുള്ള ആദ്യ ടീമാണിത്. ആഷിഖ് കുരുണിയൻ, എം.എസ് ജിതിൻ, മുഹമ്മദ് ഉവൈസ് എന്നീ മൂന്ന് മലയാളി താരങ്ങൾ സ്‌ക്വാഡില്‍ ഇടം നേടി. താജിക്കിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ (കാഫ) നേഷൻസ് കപ്പിനുള്ള അന്തിമ സംഘത്തെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പഞ്ചാബ് എഫ്‌സി താരവും നിലമ്പൂർ സ്വദേശിയുമായ മുഹമ്മദ് ഉവൈസിൻ്റെ ആദ്യ ദേശീയ ടീം പ്രവേശനമാണിത്. തൃശൂർ സ്വദേശിയും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് താരവുമാണ് എം.എസ് ജിതിന്‍. അതേസമയം സമീപകാലത്ത് ടീമിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ് ആഷിഖ് കുരുണിയൻ. മോഹൻ ബഗാൻ താരങ്ങളെ ക്യാമ്പിലേക്ക് വിട്ടുനൽകാതിരുന്നതിനാൽ മലയാളി താരം സഹൽ അബ്‌ദുല്‍ സമദിനെ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഓഗസ്റ്റ് 29 മുതൽ നടക്കുന്ന ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ ആതിഥേയരായ താജിക്കിസ്ഥാൻ, നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇറാൻ, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലാണ് ടീം ഇന്ത്യയുടെ ഇടം. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും മികച്ച രണ്ട് ടീമുകൾ സെപ്റ്റംബർ 8 ന് നടക്കുന്ന പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് മുന്നേറും.

ഗ്രൂപ്പ് റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പ് ദുഷാൻബെയിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള മത്സരത്തിലും വിജയികൾ താഷ്‌കന്‍റിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലിലും ഏറ്റുമുട്ടും. ഓഗസ്റ്റ് 29-ന് താജിക്കിസ്ഥാനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ഇറാനെയും നാലിന് അഫ്‌ഗാനേയും നേരിടും. 35 അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ക്യാമ്പിൽ നിന്നും മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഛേത്രി ഇല്ലാതെയാണ് ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

Khalid Jamil
Khalid Jamil (AIFF)

കാഫ നേഷൻസ് കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം

ഗോൾകീപ്പർമാർ: ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധു, അമരീന്ദർ സിംഗ്, ഹൃത്വിക് തിവാരി. ഡിഫൻഡർമാർ: രാഹുൽ ഭേക്കെ, നൗറെം റോഷൻ സിംഗ്, അൻവർ അലി, സന്ദേശ് ജിംഗൻ, ചിംഗ്ലെൻസന സിംഗ്, ഹ്മിംഗ്തൻമാവിയ റാൾട്ടെ, മുഹമ്മദ് ഉവൈസ്. മിഡ്‌ഫീൽഡർമാർ: നിഖിൽ പ്രഭു, സുരേഷ് സിംഗ് വാങ്ജാം, ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ് ഭട്ട്, ജീക്‌സൺ സിംഗ്, ബോറിസ് സിംഗ്, ആഷിക് കുരുണിയൻ, ഉദാന്ത സിംഗ്, നൗറെം മഹേഷ് സിംഗ്. ഫോർവേഡ്‌സ്: ഇർഫാൻ യാദ്‌വാദ്, മൻവീർ സിംഗ് (ജൂനിയർ), ജിതിൻ എംഎസ്, ലാലിയൻസുവാല ചാങ്‌തെ, വിക്രം പർതാപ് സിംഗ്. ഹെഡ് കോച്ച്: ഖാലിദ് ജാമിൽ.

  1. Also Read:ലാ ലിഗയില്‍ എംബാപ്പെയുടെ തേരോട്ടം; റയൽ മാഡ്രിഡിന് രണ്ടാം ജയം, ഒവെയ്‌ഡോയെ വീഴ്‌ത്തി - LA LIGA 2025 HIGHLIGHTS
  2. Also Read:കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ആവേശം 'അറ്റ് ഇറ്റ്‌സ് പീക്'..! ഞായറാഴ്ച്ച മത്സരം കാണാനെത്തിയത് 11,000 പേര്‍ - KCL 2025 CROWD ATTENDANCE
  3. Also Read:സഞ്ജു എന്നാ സുമ്മാവാ..! തീപ്പൊരി സെഞ്ചുറി, സൂപ്പര്‍ ക്ലെെമാക്‌സില്‍ കൊല്ലത്തിനെതിരെ ബ്ലൂടൈഗേഴ്‌സിന് വിജയം - SANJU SAMSON CENTURY

കാഫ നേഷൻസ് കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 23 അംഗങ്ങളുള്ള സ്‌ക്വാഡിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പുതിയ പരിശീലകന്‍ ഖാലിദ് ജമീലിന് കീഴിലുള്ള ആദ്യ ടീമാണിത്. ആഷിഖ് കുരുണിയൻ, എം.എസ് ജിതിൻ, മുഹമ്മദ് ഉവൈസ് എന്നീ മൂന്ന് മലയാളി താരങ്ങൾ സ്‌ക്വാഡില്‍ ഇടം നേടി. താജിക്കിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ (കാഫ) നേഷൻസ് കപ്പിനുള്ള അന്തിമ സംഘത്തെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പഞ്ചാബ് എഫ്‌സി താരവും നിലമ്പൂർ സ്വദേശിയുമായ മുഹമ്മദ് ഉവൈസിൻ്റെ ആദ്യ ദേശീയ ടീം പ്രവേശനമാണിത്. തൃശൂർ സ്വദേശിയും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് താരവുമാണ് എം.എസ് ജിതിന്‍. അതേസമയം സമീപകാലത്ത് ടീമിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ് ആഷിഖ് കുരുണിയൻ. മോഹൻ ബഗാൻ താരങ്ങളെ ക്യാമ്പിലേക്ക് വിട്ടുനൽകാതിരുന്നതിനാൽ മലയാളി താരം സഹൽ അബ്‌ദുല്‍ സമദിനെ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഓഗസ്റ്റ് 29 മുതൽ നടക്കുന്ന ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ ആതിഥേയരായ താജിക്കിസ്ഥാൻ, നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇറാൻ, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലാണ് ടീം ഇന്ത്യയുടെ ഇടം. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും മികച്ച രണ്ട് ടീമുകൾ സെപ്റ്റംബർ 8 ന് നടക്കുന്ന പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് മുന്നേറും.

ഗ്രൂപ്പ് റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പ് ദുഷാൻബെയിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള മത്സരത്തിലും വിജയികൾ താഷ്‌കന്‍റിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലിലും ഏറ്റുമുട്ടും. ഓഗസ്റ്റ് 29-ന് താജിക്കിസ്ഥാനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ഇറാനെയും നാലിന് അഫ്‌ഗാനേയും നേരിടും. 35 അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ക്യാമ്പിൽ നിന്നും മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഛേത്രി ഇല്ലാതെയാണ് ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

Khalid Jamil
Khalid Jamil (AIFF)

കാഫ നേഷൻസ് കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം

ഗോൾകീപ്പർമാർ: ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധു, അമരീന്ദർ സിംഗ്, ഹൃത്വിക് തിവാരി. ഡിഫൻഡർമാർ: രാഹുൽ ഭേക്കെ, നൗറെം റോഷൻ സിംഗ്, അൻവർ അലി, സന്ദേശ് ജിംഗൻ, ചിംഗ്ലെൻസന സിംഗ്, ഹ്മിംഗ്തൻമാവിയ റാൾട്ടെ, മുഹമ്മദ് ഉവൈസ്. മിഡ്‌ഫീൽഡർമാർ: നിഖിൽ പ്രഭു, സുരേഷ് സിംഗ് വാങ്ജാം, ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ് ഭട്ട്, ജീക്‌സൺ സിംഗ്, ബോറിസ് സിംഗ്, ആഷിക് കുരുണിയൻ, ഉദാന്ത സിംഗ്, നൗറെം മഹേഷ് സിംഗ്. ഫോർവേഡ്‌സ്: ഇർഫാൻ യാദ്‌വാദ്, മൻവീർ സിംഗ് (ജൂനിയർ), ജിതിൻ എംഎസ്, ലാലിയൻസുവാല ചാങ്‌തെ, വിക്രം പർതാപ് സിംഗ്. ഹെഡ് കോച്ച്: ഖാലിദ് ജാമിൽ.

  1. Also Read:ലാ ലിഗയില്‍ എംബാപ്പെയുടെ തേരോട്ടം; റയൽ മാഡ്രിഡിന് രണ്ടാം ജയം, ഒവെയ്‌ഡോയെ വീഴ്‌ത്തി - LA LIGA 2025 HIGHLIGHTS
  2. Also Read:കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ആവേശം 'അറ്റ് ഇറ്റ്‌സ് പീക്'..! ഞായറാഴ്ച്ച മത്സരം കാണാനെത്തിയത് 11,000 പേര്‍ - KCL 2025 CROWD ATTENDANCE
  3. Also Read:സഞ്ജു എന്നാ സുമ്മാവാ..! തീപ്പൊരി സെഞ്ചുറി, സൂപ്പര്‍ ക്ലെെമാക്‌സില്‍ കൊല്ലത്തിനെതിരെ ബ്ലൂടൈഗേഴ്‌സിന് വിജയം - SANJU SAMSON CENTURY

For All Latest Updates

TAGGED:

KHALID JAMIL NEW INDIA SQUADINDIA NEW FOOTBALL COACH SQUADKERALA FOOTBALLERS IN NATIONAL TEAMINDIA FOOTBALL 2025 MALAYALI STARSINDIA CAFA NATIONS CUP 2025 SQUAD

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.