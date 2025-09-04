ETV Bharat / sports

അണ്ടർ 23 ഏഷ്യന്‍ കപ്പ് യോഗ്യത: മലയാളി താരം മുഹമ്മദ് സുഹൈലിന്‍റെ ഗോളില്‍ ബഹ്‌റൈനെ കീഴടക്കി ഇന്ത്യ - INDIA U23 VS BAHRAIN

ബഹ്‌റൈനെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ടുഗോളിനാണ് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

AFC U-23 Asian Cup 2026
India U-23 Stun Bahrain 2-0 in AFC U-23 Asian Cup 2026 Qualifiers Opener (AIFF/x)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2025 at 9:46 AM IST

എഫ്‌സി അണ്ടര്‍ 23 ഏഷ്യന്‍ കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യക്ക് വിജയത്തുടക്കം. ദോഹയിലെ സുഹെയിം ബിന്‍ ഹമദ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിലെ ബഹ്‌റൈനെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ടുഗോളിനാണ് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മലയാളി താരം മുഹമ്മദ് സുഹൈല്‍, ശിവാള്‍ഡോ എന്നിവരാണ് സ്‌കോര്‍ ചെയ്‌തത്. വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് മൂ​ന്നു പോ​യ​ന്‍റ് ല​ഭി​ച്ചു. കളിയുടെ ഒമ്പതാം മിനിറ്റിൽ ബഹ്‌റൈൻ രണ്ട് ഓപ്പണിംഗുകൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ മുതലെടുക്കുന്നതിൽ അവര്‍ പരാജയപ്പെട്ടു.

AFC U-23 Asian Cup 2026 Qualifiers Opener
AFC U-23 Asian Cup 2026 Qualifiers Opener (AIFF)

ആറ് മിനിറ്റിനുശേഷം ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, അത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. മത്സരത്തിന്‍റെ 32-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗോള്‍ പിറന്നത്. മൈതാന മധ്യത്തുനിന്ന് മകാര്‍ട്ടണ്‍ നിക്സണ്‍ നല്‍കിയ അസിസ്റ്റില്‍ എതിര്‍ പ്രതിരോധ താരങ്ങളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയാണ് മലയാളി താരമായ സുഹൈല്‍ ഗോള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യ 1-0ന് ലീഡ് ചെയ്‌തു. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ ഗോ​ൾ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ പരമാവധി നോക്കിയെങ്കിലും ബി​കാ​ഷ് യും​ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധം ഉ​ല​യാ​തെ നി​ന്നു. പിന്നാലെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിലാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടാമതും വലകുലുക്കിയത്. ഇടതു വിങ്ങില്‍ നിന്ന് മലയാളി താരം എംഎസ് ശ്രീക്കുട്ടന്‍ നല്‍കിയ പാസിന് കൃത്യമായ പൊസിഷനിങ്ങോടെ കാല്‍ വച്ചാണ് ചിങ്‌കൻഗ്ബാം ശിവാൽദൊ സിങ് (90+5) പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചത്.

ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ഒ യില്‍ ബെഹ്റിന്‍ കൂടാതെ ആതിഥേയരായ ഖത്തറും ബ്രൂണെ ദാറുസലേമും ആണുള്ളത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റി​ന് ഖ​ത്ത​റി​നെ​യും ഒ​മ്പ​തി​ന് ബ്രൂ​ണെ​യെ​യും ഇ​ന്ത്യ നേ​രി​ടും. ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളും 11 ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച നാല് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരും മാത്രമേ ജനുവരി 7 നും 25 നും ഇടയിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന എഎഫ്‌സി U23 ഏഷ്യൻ കപ്പ് 2026 ലേക്ക് യോഗ്യത നേടുകയുള്ളു.

ഇറാഖിന്‍റെ U23 ടീമിനെതിരായ രണ്ട് ക്ലോസ്‌ഡ് ഡോർ സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിൽ ഈ മാസം ആദ്യം നേടിയ വിലപ്പെട്ട അനുഭവം ഉപയോഗിച്ചാണ് ടീം ഇന്ത്യ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ആതിഥേയ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ സൗദി അറേബ്യ ഇതിനകം തന്നെ ടൂർണമെന്‍റിന് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ ശേഷിക്കുന്ന 15 സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി നാല് ടീമുകൾ വീതമുള്ള 11 ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന 44 ടീമുകൾ മത്സരിക്കും.

AFC U23 ഏഷ്യൻ കപ്പ് 2026 യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ ടീം

ഗോൾകീപ്പർ: സാഹിൽ, മുഹമ്മദ് അർബാസ്, ദിപേഷ് ചൗഹാൻ. ഡിഫൻഡർമാർ: ബികാഷ് യുംനം, പ്രംവീർ, മുഹമ്മദ് സഹീഫ് അരീസിൻ്റെ പുരക്കൽ, ഹർഷ് അരുൺ പാലാണ്ടെ, ശുഭം ഭട്ടാചാര്യ, റിക്കി മീതേയ് ഹൂബാം. മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: സോഹം നവീൻ വർഷ്‌ണേയ, ലാൽറിൻലിയാന ഹ്നാംതെ, മുഹമ്മദ് ഐമെൻ, വിബിൻ മോഹനൻ, മുഹമ്മദ് സനൻ കെ, ചിംഗങ്ബാം ശിവാൽഡോ സിംഗ്, ആയുഷ് ദേവ് ഛേത്രി, മക്കാർട്ടൺ ലൂയിസ് നിക്സൺ, ലാൽറെംത്ലുവാംഗ ഫനായി, വിനിത് വെങ്കിടേഷ്. ഫോർവേഡുകൾ: പാർഥിബ് സുന്ദർ ഗൊഗോയ്, മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ, ശ്രീക്കുട്ടൻ എംഎസ്, സാഹിൽ ഹരിജൻ. ഹെഡ് കോച്ച്: നൗഷാദ് മൂസ.

AFC U-23 Asian Cup 2026 Qualifiers Opener
AFC U-23 Asian Cup 2026 Qualifiers Opener (AIFF)
AFC U-23 Asian Cup 2026 Qualifiers Opener
AFC U-23 Asian Cup 2026 Qualifiers Opener (AIFF)
