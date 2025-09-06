ETV Bharat / sports

ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കിയില്‍ ചൈനയെ ഇന്ന് തളച്ചാല്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ്; മലേഷ്യ കൊറിയയെ നേരിടും

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ മലേഷ്യയെ 4–1ന്‌ ഇന്ത്യ കീഴടക്കിയിരുന്നു.

Asia Cup Hockey today
India to face China in Super Four clash in Asia Cup Hockey today (Etv Bharat)
ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കിയിലെ സൂപ്പര്‍ ഫോര്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഇന്ന് നിര്‍ണായകം. രാത്രി 7:30 ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ ചൈനയാണ് എതിരാളി. സൂപ്പർ ഫോർ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ നാല് പോയിന്‍റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ മത്സരം ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ സെമി ഫൈനൽ പോലെയാണ്. വിജയിക്കുന്ന ടീമിന് നേരിട്ട് ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും.

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ മലേഷ്യയെ 4–1ന്‌ ഇന്ത്യ കീഴടക്കിയിരുന്നു. ഷഫീഖ്‌ ഹസനിലൂടെ മലേഷ്യയാണ്‌ ലീഡ്‌ നേടിയത്‌. പിന്നാലെ രണ്ട്‌ ഗോളുകളുമായി ഇന്ത്യ തിരിച്ചുവന്നു. മൻപ്രീത്‌ സിങ്, സുഖ്‌ജീത്‌ സിങ്, ഷിലാനന്ദ്‌ ലക്ര, വിവേക്‌ സാഗർ പ്രസാദ്‌ എന്നിവർ വലകുലുക്കി. ഇതോടെ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് രണ്ട്‌ കളിയിൽ നാല്‌ പോയിന്‍റായി ചൈനക്കും മലേഷ്യക്കും മൂന്ന്‌ പോയിന്‍റുണ്ട്.

ഇന്ത്യയെ സമനിലയിൽ തളച്ച ദക്ഷിണകൊറിയക്ക്‌ ഒരു പോയിന്‍റാണുള്ളത്. ശക്തമായ ആക്രമണത്തിലൂടെയും പ്രതിരോധത്തിലൂടെയും ഇന്ത്യൻ ടീം ഇതുവരെ കാണികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റനും ഗോൾകീപ്പറും മികച്ച ഏകോപനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ടൂർണമെന്‍റിലുടനീളം സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ച ചൈനയും മികച്ച ടീമാണ്.

അതേസമയം ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയും കസാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യ മത്സരം. സൂപ്പർ-4 മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഇരു ടീമുകളും പുറത്താണെങ്കിലും, ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്നും മാന്യമായ വിടവാങ്ങലിന് മത്സരം പ്രധാനമാണ്. മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ ഇരു ടീമുകളും വിജയത്തോടെ മടങ്ങാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ ഫോർ റൗണ്ടിന് കീഴിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ കൊറിയയും മലേഷ്യയും പരസ്‌പരം ഏറ്റുമുട്ടും. ബീഹാറിലെ രാജ്‌ഗിറിലുള്ള ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരങ്ങള്‍ അരങ്ങേറുന്നത്.

ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ ടീമുകളിൽ ഒന്നാണ് മലേഷ്യ, അതേസമയം കൊറിയ അച്ചടക്കമുള്ള പ്രതിരോധത്തിനും വേഗത്തിലുള്ള കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിനും പേരുകേട്ടതാണ്. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന കിരീട പോരാട്ടത്തിൽ ഏത് ടീമാണ് എത്തുകയെന്ന് ഇരുടീമുകളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം സൂചന നൽകും.

ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം

കരിഷ് പത്കൈ, സൂർ കർക്കേര, സുമിത, ജർമ്മവിപിത പിർ, സമ്മി, ഹർമൻപ്രീത് പിർ (കയാപട്വി), അമിത് രോഹിദാസ്, ജുഗ്‌രാജ് സിംഗ്, രജീന്ദർ സിംഗ്, രാജ് കുമാർ പോൾ, ഹാർദിക് സിംഗ്, മൻപ്രീത് സിംഗ്, വിവേക് ​​സാഗർ പ്രസാദ്, മൻദീപ് സിംഗ്, ശിലാനന്ദ് സിംഗ്, ഡി. റിസർവ്: നിലമോ സഞ്ജീപ് ഇഎക്സ്, സെൽവാവോ കാർത്തി.

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

