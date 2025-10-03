ETV Bharat / sports

വിൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് ലീഡ്; രാഹുലിനും ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലിനും അര്‍ധസെഞ്ചുറി

ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്‍റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ലീഡ്.

India take first innings lead against West Indies
Rahul and Shubman Gill hit half-centuries (BCCI/x)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 11:14 AM IST

2 Min Read
അഹമ്മദാബാദ്: വെസ്റ്റ് ഇന്‍‍ഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്‍റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ലീഡ്. 62 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 202 റൺസെന്ന നിലയിലാണ്. 95 റണ്‍സുമായി കെ എൽ രാഹുലും മൂന്ന് റണ്‍സെടുത്ത ജുറേലുമാണ് ക്രീസില്‍. 101 പന്തുകളിലാണ് രാഹുൽ അർധ സെഞ്ചറിയിലെത്തിയത്. യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (54 പന്തിൽ 36), സായ് സുദർശൻ (19 പന്തിൽ 8), ക്യാപ്‌റ്റന്‍ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്‍ ( 100 പന്തിൽ 50) എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ പുറത്തായത്.

ജെയ്‌ഡന്‍ സീൽസിന്‍റെ പന്തിൽ ഷായ് ഹോപ് ക്യാച്ചെടുത്താണ് യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനെ പുറത്താക്കിയത്. എട്ടു റൺസ് മാത്രമെടുത്ത സായ് സുദർശൻ റോസ്റ്റൻ ചെയ്സിന്‍റെ പന്തിൽ എൽബിഡബ്ല്യു ആയി. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നേരത്ത ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത വിൻഡീസ് നിറം മങ്ങിയ പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. 4.1 ഓവറിൽ 162 റൺസെടുത്ത് ടീം ഓൾഔട്ടായി. 48 പന്തിൽ 32 റൺസെടുത്ത ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സാണ് ടോപ് സ്കോറർ. ആകെ 42 റൺസിന് നാല് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വിന്‍ഡീസിന് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് 90 റൺസിൽ അഞ്ചാം വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ക്യാപ്റ്റൻ ചേസ് 26 റൺസും ജസ്റ്റിൻ ഗ്രേവ്സ് 32 റൺസും നേടി. 26 റൺസ് നേടിയ ഷായ് ഹോപ്പിനെ പുറത്താക്കി കുൽദീപ് യാദവ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബ്രേക്ക്ത്രൂ നൽകി.

പിന്നീട് വന്ന മറ്റാർക്കും തിളങ്ങാനായില്ല.സിറാജ് ടെഗെനറൈൻ ചന്ദർപോൾ (0), അലിക്ക് അത്തനാസെ (12), ബ്രാൻഡൻ കിംഗ് (13) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് വീഴ്‌ത്തിയത്. 2010 ന് ശേഷം സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളായ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശര്‍മ, ആര്‍ അശ്വിൻ എന്നിവരില്ലാതെ ഇന്ത്യ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഹോം ടെസ്റ്റ് മത്സരമാണിത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ആകെ 100 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. വിൻഡീസ് 30 മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ 23 എണ്ണം വിജയിച്ചു. 47 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ പ്ലെയിങ് 11: യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, കെഎൽ രാഹുൽ, സായ് സുദർശൻ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ധ്രുവ് ജുറൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 11: ടെഗൻറൈൻ ചന്ദർപോൾ, ജോൺ കാംബെൽ, അലിക്ക് അത്താനസ്, ബ്രാൻഡൻ കിംഗ്, ഷായ് ഹോപ്പ് (WK), റോസ്റ്റൺ ചേസ് (c), ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്, ജോമെൽ വാരിക്കൻ, ഖാരി പിയറി, ജോഹാൻ ലൈൻ, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്.

