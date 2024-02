മുംബൈ: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ അവസാന മൂന്ന് മത്സരങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു (India squad Announced For Last 3 Test Against England). പേസര്‍ ആകാശ് ദീപാണ് (Akash Deep) ടീമിലെ പുതുമുഖം. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ കളിക്കാതിരുന്ന കെഎല്‍ രാഹുല്‍ (KL Rahul), രവീന്ദ്ര ജഡേജ (Ravindra Jadeja), മുഹമ്മദ് സിറാജ് (Mohammed Siraj) എന്നിവര്‍ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി.

സ്‌ക്വാഡിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയെങ്കിലും ബിസിസിഐ മെഡിക്കല്‍ സംഘത്തിന്‍റെ പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമായിരിക്കും രാഹുലിനെയും രവീന്ദ്ര ജഡേജയേയും കളിപ്പിക്കുക. ഹൈദരാബാദില്‍ നടന്ന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും പരിക്കേറ്റ് ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായത്. വിരാട് കോലിയുടെ (Virat Kohli) അഭാവത്തില്‍ രജത് പടിദാര്‍ (Rajat Patidar) ടീമില്‍ സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തി.

വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണ് വിരാട് കോലിക്ക് കളിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതെന്ന് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ്‌ ഷാ അറിയിച്ചു. പരിക്കും മോശം ഫോമും അലട്ടുന്ന ശ്രേയസ് അയ്യരെ (Shreyas Iyer) സ്ക്വാഡില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ശ്രേയസ് കളിച്ചിരുന്നു.

രാജ്‌കോട്ടില്‍ ഫെബ്രുവരി 15നാണ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത് (India vs England 3rd Test). ഫെബ്രുവരി 23ന് റാഞ്ചിയിലും മാര്‍ച്ച് ഏഴിന് ധര്‍മശാലയിലുമാണ് അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയില്‍ നിലവില്‍ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമുകള്‍.

ഹൈദരാബാദില്‍ നടന്ന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിലായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിച്ചത്. 28 റണ്‍സിനായിരുന്നു സന്ദര്‍ശകര്‍ ആ മത്സരം സ്വന്തമാക്കിയത്. രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീം തിരിച്ചടിച്ചു. വിശാഖപട്ടണത്ത് 106 റണ്‍സിന്‍റെ ജയമാണ് ടീം ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റ് സ്ക്വാഡ്: രോഹിത് ശര്‍മ (ക്യാപ്‌റ്റന്‍) യശസ്വി ജയ്‌സ്വാള്‍, ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്‍, കെഎല്‍ രാഹുല്‍, രജത് പടിദാര്‍, സര്‍ഫറാസ് ഖാന്‍, ധ്രുവ് ജുറെല്‍ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), കെഎസ് ഭരത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), രവിചന്ദ്രന്‍ അശ്വിന്‍, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, അക്സര്‍ പട്ടേല്‍, വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, ജസ്‌പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, മുകേഷ് കുമാര്‍, ആകാശ് ദീപ്.

