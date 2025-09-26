ETV Bharat / sports

ഏഷ്യാ കപ്പ് സൂപ്പർ ഫോർ: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് കൂറ്റൻ സ്കോർ; അഭിഷേക് ശർമയ്ക്കും സഞ്ജു സാംസണും തിളങ്ങി

ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമയുടെ (61) തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറിയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോറിന് കരുത്തായത്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം അർധസെഞ്ചുറിയോടെ ഒരു ഏഷ്യാ കപ്പ് ടി20 എഡിഷനിൽ ഏറ്റവുമധികം റൺസ് നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി.

India Posts 202 Against Sri Lanka in Final Super Four Match of Asia Cup (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2025 at 10:16 PM IST

ദുബായ്: ദുബായ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് 2025-ലെ സൂപ്പർ ഫോറിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ സൂര്യകുമാർ യാദവ് നയിച്ച ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 202 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ നേടി. ഇതോടെ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മുന്നിൽ 203 റൺസിൻ്റെ വിജയലക്ഷ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയത്.

ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്‌സിലെ പ്രകടനങ്ങൾ

ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമയുടെ (31 പന്തിൽ 61) തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറിയും, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ സഞ്ജു സാംസൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് (23 പന്തിൽ 39) ബാറ്റിങ്ങുമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോറിന് കരുത്തായത്.

അഭിഷേക് ശർമ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും അർധസെഞ്ചുറി നേടി. 22 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി പിന്നിട്ട അദ്ദേഹം 31 പന്തിൽ 8 ഫോറും 2 സിക്സും സഹിതം 61 റൺസെടുത്തു. തിലക് വർമ 34 പന്തിൽ 49 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്ന് ടീം സ്കോറിൽ നിർണായകമായി. സഞ്ജു സാംസൺ ആദ്യം പതിഞ്ഞ താളത്തിൽ കളിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ടോപ് ഗിയറിലേക്ക് മാറി, 23 പന്തിൽ ഒരു ഫോറും 3 സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 39 റൺസ് നേടി.

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് ഉപനായകൻ ശുഭ്മൻ ഗിൽ (4), ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് (12), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (2) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നഷ്ടമായിരുന്നു.

ബൗളിങ് പ്രകടനം

ശ്രീലങ്കൻ നായകൻ ചരിത് അസലങ്ക ടോസ് നേടി ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. വാനിന്ദു ഹസരങ്ക, മഹീഷ് തീക്ഷണ, ദസുൻ ശനക, ചരിത് അസലങ്ക, കമിന്ദു മെൻഡിസ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

അഭിഷേക് ശർമ റെക്കോർഡ് തിരുത്തി

ഹാഫ് സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തോടെ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ ഏഷ്യാ കപ്പിലെ റെക്കോർഡ് പുസ്തകത്തിൽ ഇടംനേടി. ഒരു ഏഷ്യാ കപ്പ് ടി20 ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ ഒറ്റ എഡിഷനിൽ ഏറ്റവുമധികം റൺസ് നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആറ് ഇന്നിങ്‌സുകളിൽ നിന്ന് 309 റൺസാണ് അഭിഷേക് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും ഏറ്റുമുട്ടും എന്ന് നേരത്തെ ഉറപ്പായിരുന്നതിനാൽ, ഈ മത്സരം ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ ഫലത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും, വിജയശീലം തുടരാനും മധ്യനിര ബാറ്റിംഗിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാനും ഇന്ത്യ ഈ മത്സരത്തെ ഉപയോഗിച്ചു. ടൂർണമെൻ്റിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും അപരാജിതരാണ്.

