ദുബായില്‍ ഇന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ആവേശം പൊടിപ്പൊടിക്കും; എല്ലാ ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റുതീർന്നു, കനത്ത സുരക്ഷ

ദുബായില് ഇന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ആവേശം പൊടിപ്പൊടിക്കും; എല്ലാ ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റുതീർന്നു, കനത്ത സുരക്ഷ
ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമാണ് ചരിത്രപരമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ വേദി.
Published : September 28, 2025 at 4:57 PM IST
ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള കിരീടപ്പോര് ഇന്ന് നടക്കും. 28,000 സീറ്റുകളുള്ള ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമാണ് ചരിത്രപരമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ വേദി. മത്സരത്തിന് ഏകദേശം 12 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റുതീർന്നു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയതിനാൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് ഇന്നും ആഘോഷദിവസമാണ്.
സെപ്റ്റംബർ 14 ന് നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരം കാണാൻ ഏകദേശം 20,000 പേരും സെപ്റ്റംബർ 21 ന് നടന്ന സൂപ്പർ ഫോർ മത്സരത്തിനായി ഏകദേശം 17,000 ആരാധകരുമായിരുന്നു സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. നേരത്തെ പഹൽഗാം ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ചില ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ മത്സരം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോള് ചില ഒഴിഞ്ഞ സീറ്റുകൾ ദൃശ്യമായിരുന്നു. എന്നാല് ഫൈനല് ആവേശം ബഹിഷ്കരണ വികാരങ്ങളെ മറികടക്കുകയായിരുന്നു.
FINAL ⚔️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 28, 2025
One last ride. Two arch rivals. It all comes down to this. 🔥
India & Pakistan face each for the third time this tournament. And this time, the stakes couldn't be higher. 🤜 🤛#INDvPAK #DPWorldAsiaCup2025 #Final #ACC pic.twitter.com/LoyL6ox4PQ
ദുബായ് പോലീസ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു
മത്സരം കാണാൻ ദുബായ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടമാകും ഇന്ന് ഒത്തുകൂടുക. ഇതേതുടര്ന്ന് ദുബായ് പോലീസ് പുതിയ സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ ലംഘിക്കുന്നത് നിയമനടപടികൾക്ക് ഇടയാക്കും. എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് കാണികളുടെ സഹകരണം അനിവാര്യമാണെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. ആരാധകർ നേരത്തെ തന്നെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തണമെന്നും സുരക്ഷാ പരിശോധനകളുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും പോലീസ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മത്സരത്തിന് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും എത്തിച്ചേരണം. കൂടാതെ, വെടിക്കെട്ട്, ജ്വാലകൾ, ലേസർ പോയിന്റുകൾ, കത്തുന്നതോ അപകടകരമോ ആയ വസ്തുക്കള് എന്നിവ കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പ്രകടനം
ടൂർണമെന്റില് ഇതുവരെ തോൽവിയറിയാതെയാണ് ഇന്ത്യ കലാശപ്പോരിലെത്തിയത്. ഇന്ത്യയോട് രണ്ടുതവണ തോറ്റതിനു ശേഷമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനലിലെത്തിയത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റിനും സൂപ്പർ ഫോർ ഘട്ടത്തിൽ ആറ് വിക്കറ്റിനും പാകിസ്ഥാൻ പരാജയപ്പെട്ടു. എട്ട് തവണ ഏഷ്യാ കപ്പില് ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ ഒമ്പതാം തവണയും കിരീടം ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കും, അതേസമയം രണ്ടുതവണ മാത്രം കിരീടം നേടിയ പാകിസ്ഥാൻ മൂന്നാം തവണയും ട്രോഫി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
#News | Dubai ESC Affirm Stadium Security Readiness Ahead of Asia Cup Title Decider— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) September 27, 2025
Details:https://t.co/NAUQpcOmvK#EventsSecurityCommittee#AsiaCupCricket2025 #YourCommitmentisHappiness pic.twitter.com/RBUZAQ2EXt
തത്സമയ വിവരങ്ങൾ
സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ മത്സരം തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. സോണി ലൈവ് ഒടിടിയിലും സൈറ്റിലും ആരാധകർക്ക് മത്സരം കാണാൻ കഴിയും. ഏഷ്യാ കപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 8 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. ടോസ് രാത്രി 7.30 ന് നടക്കും.
