ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം; ബംഗ്ലാദേശിനെ കീഴടക്കി പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനലിൽ
സെപ്റ്റംബർ 28ന് നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം നടക്കും. ഏഷ്യാ കപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഈ രണ്ട് ടീമുകൾ ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.
Published : September 26, 2025 at 12:08 AM IST
ദുബായ്: 2025ലെ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടും. സൂപ്പർ ഫോർ പോരാട്ടത്തിൽ ബംഗ്ലദേശിനെ 11 റൺസിനു പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനൽ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 28നാണ് ഫൈനൽ.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാൻ 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 135 റൺസെടുത്തു. ഓപ്പണർമാരുടെ മോശം പ്രകടനത്തിൽ തകർച്ച നേരിട്ട പാകിസ്ഥാനെ മുഹമ്മദ് ഹാരിസും (31), മുഹമ്മദ് നവാസുമാണ് (25) ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ബംഗ്ലദേശിൻ്റെ ഇന്നിങ്സ് ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 126 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. ബംഗ്ലദേശിനു വേണ്ടി ടാസ്കിൻ അഹമ്മദ് മൂന്നും റിഷാദ് ഹുസൈനും മെഹെദി ഹസനും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.
നിർണായകമായ വിജയം
പാകിസ്ഥാൻ്റെ വിജയം ഏറെ നിർണായകമായിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അവർക്ക് മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചില്ല. തുടർന്ന്, ഹാരിസും നവാസും നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പാണ് ടീമിനെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. ഈ വിജയം പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രവേശനത്തിനു വഴിയൊരുക്കി. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ടാസ്കിൻ അഹമ്മദ്, റിഷാദ് ഹുസൈൻ, മെഹെദി ഹസൻ എന്നിവർ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.
പാകിസ്ഥാൻ താരം സയിം അയ്യൂബിൻ്റെ മോശം ഫോം ഈ ടൂർണമെൻ്റിലും തുടർന്നു. ഏഷ്യാ കപ്പിലെ ആറ് ഇന്നിങ്സിൽ നിന്ന് നാലാം തവണയാണ് അദ്ദേഹം പൂജ്യത്തിനു പുറത്താകുന്നത്. ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ പാകിസ്ഥാനു വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡക്കുകൾ (പൂജ്യത്തിനു പുറത്താകൽ) നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് ഇതോടെ ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയെ മറികടന്ന് അയ്യൂബ് സ്വന്തമാക്കി. ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ആകെ 23 റൺസ് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേടാനായത്. ഇതിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ സൂപ്പർ ഫോറിൽ നേടിയ 21 റൺസാണ് ഏക ഉയർന്ന സ്കോർ.
ബംഗ്ലാദേശിനു പിഴച്ചത് എവിടെ?
ലളിതമായ ലക്ഷ്യമായിരുന്നിട്ടും ബംഗ്ലാദേശ് ബാറ്റർമാർക്ക് അത് നേടാനായില്ല. പാക് പേസർ ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദിയുടെ (3/17) തകർപ്പൻ സ്പെല്ലാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെ തകർത്തത്. പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ അഫ്രീദി രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. പിന്നീട്, ഹാരിസ് റൗഫ് (3/23) രണ്ട് സിക്സറുകൾ പറത്തി അപകടകാരിയായി മാറിയ സൈഫ് ഹസനെ (18) പുറത്താക്കി. തുടർന്ന് വന്ന ബംഗ്ലാദേശ് ബാറ്റർമാർക്കൊന്നും പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. റൗഫ് അവസാന ഓവറുകളിൽ കൃത്യതയോടെ പന്തെറിഞ്ഞ് വാലറ്റത്തെയും തകർത്തു.
ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി, ഹാരിസ് റൗഫ് എന്നിവർക്ക് പുറമെ, സയിം അയ്യൂബ് (2/16), മുഹമ്മദ് നവാസ് (1/14), അബ്രാർ അഹമ്മദ് (0/23) എന്നിവരടങ്ങുന്ന പാക് സ്പിൻ നിരയും ബംഗ്ലാദേശിന് മേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തി. ഷമീം ഹുസൈൻ (30) മാത്രമാണ് ബംഗ്ലാദേശിനായി അൽപ്പമെങ്കിലും ചെറുത്തുനിന്നത്.
പാക് ഇന്നിങ്സ്
നേരത്തെ, ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാനെ ബംഗ്ലാദേശ് ബോളർമാർ 135 റൺസിൽ ഒതുക്കിയിരുന്നു. ടാസ്കിൻ അഹമ്മദ് (3/28), മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ (1/33), റിഷാദ് ഹുസൈൻ (2/18) എന്നിവരടങ്ങിയ ബംഗ്ലാദേശ് ബോളിങ് നിര മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. പാകിസ്ഥാൻ്റെ ടോപ് ഓർഡർ ബാറ്റർമാർക്കൊന്നും കാര്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകാനായില്ല. മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് (31), ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി (19), മുഹമ്മദ് നവാസ് (25) എന്നിവരുടെ പ്രകടനമാണ് പാകിസ്ഥാന് മാന്യമായ സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്.
പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഓപ്പണർ സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ (4) ടാസ്കിൻ അഹമ്മദിൻ്റെ പന്തിൽ റിഷാദ് ഹുസൈന് ക്യാച്ച് നൽകി പുറത്തായി. ഇത് ടാസ്കിൻ്റെ ടി20യിലെ നൂറാം വിക്കറ്റായിരുന്നു. പിന്നാലെ, സയിം അയ്യൂബ് (0), ഫഖർ സമാൻ (13), ഹുസൈൻ തലാത്ത് (3), സൽമാൻ അലി ആഘ (19) എന്നിവരും വേഗത്തിൽ മടങ്ങി. 50 റൺസെത്തുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ അഞ്ച് മുൻനിര വിക്കറ്റുകൾ പാകിസ്ഥാന് നഷ്ടമായി. എന്നാൽ, ഹാരിസും അഫ്രീദിയും നവാസും ചേർന്ന് സ്കോർ ഉയർത്തി. ചില ക്യാച്ചുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതും പാകിസ്ഥാന് തുണയായി.
