ETV Bharat / sports

എ‌എഫ്‌സി അണ്ടർ 20 വനിതാ ഏഷ്യൻ കപ്പിന് ഇന്ത്യ യോഗ്യത നേടി; പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫെഡറേഷന്‍ - AFC U20 ASIA CUP QUALIFIERS

രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ കപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്നത്

India in the final round of the AFC U-20 Women's Asian Cup football
India in the final round of the AFC U-20 Women's Asian Cup football (AIFF 'X' handle)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2025 at 1:33 PM IST

2 Min Read

യാങ്കൂൺ (മ്യാൻമർ): എഎഫ്‌സി അണ്ടർ 20 വനിതാ ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബോള്‍ യോഗ്യതാ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ. യാങ്കൂണിലെ തുവുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന അവസാന ഗ്രൂപ്പ് ഡി മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ മ്യാൻമറിനെ 1-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യന്‍ വനിതകളുടെ ചരിത്രനേട്ടം. വിജയത്തോടെ, രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ എഎഫ്‌സി (ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ) അണ്ടർ-20 വനിതാ ഏഷ്യൻ കപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. 27-ാം മിനിറ്റിൽ പൂജയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയഗോൾ നേടിയത്. 2006 ലാണ് ഇന്ത്യ അവസാനമായി ഏഷ്യൻ കപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയത്. സീസണിൽ ഇന്തോനേഷ്യ (0-0), തുർക്ക്‌മെനിസ്ഥാൻ (7-0), മ്യാൻമറിനെ 1-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. കൂടാതെ ഇന്ത്യ ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങിയില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എഎഫ്‌സി അണ്ടർ 20 വനിതാ ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ

2026 ലെ AFC U-20 വനിതാ ഏഷ്യൻ കപ്പിനുള്ള യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ 11 സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി ആകെ 32 ടീമുകളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ആതിഥേയരായ തായ്‌ലൻഡ് ഇതിനകം യോഗ്യത നേടി. യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ, ടീമുകളെ നാല് വീതമുള്ള എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വിജയികളും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലുമായി മികച്ച മൂന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരും അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 18 വരെ AFC U-20 വനിതാ ഏഷ്യൻ കപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. നേരത്തേ സീനിയർ വിഭാഗം ഏഷ്യൻ കപ്പിന് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു.

പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു

മികച്ച പ്രകടനത്തിന് അണ്ടർ-20 വനിതാ ദേശീയ ടീമിന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ 25,000 യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 22 ലക്ഷം രൂപ) പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2026 ഏപ്രിലിൽ തായ്‌ലൻഡിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന എഎഫ്‌സി അണ്ടർ-20 വനിതാ ഏഷ്യൻ കപ്പിനായി സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ എഐഎഫ്എഫ് പൂർണ്ണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് എഐഎഫ്എഫ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനും ടീമിന് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഫെഡറേഷൻ സാധ്യമായത് ചെയ്യും.

പരിശീലനത്തിലൂടെ കളിക്കാരെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും യോഗ്യരാക്കുക മാത്രമല്ല, ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകൾക്കെതിരെ കളിക്കാൻ അവരെ സജ്ജമാക്കുക കൂടിയാണ് ഫെഡറേഷന്‍റെ ലക്ഷ്യം. മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാൻ നല്ല എതിരാളികളെ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഫെഡറേഷൻ പറഞ്ഞു.

  1. Also Read: സൂപ്പര്‍ താരങ്ങള്‍ സൗദിയിലേക്ക്..! ഇനിഗോ മാർട്ടിനെസ് അല്‍ നസറിലേക്കും ഡാർവിൻ ന്യൂനെസ് ഹിലാലിലേക്കും ചേക്കേറി - SAUDI PRO LEAGUE TRANSFERS 2025
  2. Also Read:പലസ്‌തീന്‍ പെലെ 'അൽ ഉബൈദി' എങ്ങനെയാ മരിച്ചത്..? യുവേഫയുടെ അനുശോചന പോസ്റ്റിനെ വിമര്‍ശിച്ച് മുഹമ്മദ് സലാ - MOHAMED SALAH UEFA CRITICISM
  3. Also Read:റിങ്കു സിങ്ങിന്‍റെ പരിശീലനം കാണാൻ അപ്രതീക്ഷിത അതിഥി..! ഭാവി വധുവും എംപിയുമായ പ്രിയ സരോജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ..! വീഡിയോ കാണാം - RINKU SINGH SURPRISE VISIT VIDEO
  4. Also Read:നീ കോലിയാണെങ്കില്‍ ഞാന്‍ എംഎസ് ധോണിയാ..! സൂപ്പർതാരങ്ങളുടെ ‘കോൾ ലിസ്റ്റി’ൽ കയറിയ യുവാവ്; ഒടുവില്‍ ഞെട്ടിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റ് - VIRAT KOHLI CALLS CHHATTISGARH MAN

യാങ്കൂൺ (മ്യാൻമർ): എഎഫ്‌സി അണ്ടർ 20 വനിതാ ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബോള്‍ യോഗ്യതാ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ. യാങ്കൂണിലെ തുവുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന അവസാന ഗ്രൂപ്പ് ഡി മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ മ്യാൻമറിനെ 1-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യന്‍ വനിതകളുടെ ചരിത്രനേട്ടം. വിജയത്തോടെ, രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ എഎഫ്‌സി (ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ) അണ്ടർ-20 വനിതാ ഏഷ്യൻ കപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. 27-ാം മിനിറ്റിൽ പൂജയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയഗോൾ നേടിയത്. 2006 ലാണ് ഇന്ത്യ അവസാനമായി ഏഷ്യൻ കപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയത്. സീസണിൽ ഇന്തോനേഷ്യ (0-0), തുർക്ക്‌മെനിസ്ഥാൻ (7-0), മ്യാൻമറിനെ 1-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. കൂടാതെ ഇന്ത്യ ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങിയില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എഎഫ്‌സി അണ്ടർ 20 വനിതാ ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ

2026 ലെ AFC U-20 വനിതാ ഏഷ്യൻ കപ്പിനുള്ള യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ 11 സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി ആകെ 32 ടീമുകളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ആതിഥേയരായ തായ്‌ലൻഡ് ഇതിനകം യോഗ്യത നേടി. യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ, ടീമുകളെ നാല് വീതമുള്ള എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വിജയികളും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലുമായി മികച്ച മൂന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരും അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 18 വരെ AFC U-20 വനിതാ ഏഷ്യൻ കപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. നേരത്തേ സീനിയർ വിഭാഗം ഏഷ്യൻ കപ്പിന് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു.

പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു

മികച്ച പ്രകടനത്തിന് അണ്ടർ-20 വനിതാ ദേശീയ ടീമിന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ 25,000 യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 22 ലക്ഷം രൂപ) പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2026 ഏപ്രിലിൽ തായ്‌ലൻഡിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന എഎഫ്‌സി അണ്ടർ-20 വനിതാ ഏഷ്യൻ കപ്പിനായി സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ എഐഎഫ്എഫ് പൂർണ്ണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് എഐഎഫ്എഫ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനും ടീമിന് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഫെഡറേഷൻ സാധ്യമായത് ചെയ്യും.

പരിശീലനത്തിലൂടെ കളിക്കാരെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും യോഗ്യരാക്കുക മാത്രമല്ല, ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകൾക്കെതിരെ കളിക്കാൻ അവരെ സജ്ജമാക്കുക കൂടിയാണ് ഫെഡറേഷന്‍റെ ലക്ഷ്യം. മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാൻ നല്ല എതിരാളികളെ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഫെഡറേഷൻ പറഞ്ഞു.

  1. Also Read: സൂപ്പര്‍ താരങ്ങള്‍ സൗദിയിലേക്ക്..! ഇനിഗോ മാർട്ടിനെസ് അല്‍ നസറിലേക്കും ഡാർവിൻ ന്യൂനെസ് ഹിലാലിലേക്കും ചേക്കേറി - SAUDI PRO LEAGUE TRANSFERS 2025
  2. Also Read:പലസ്‌തീന്‍ പെലെ 'അൽ ഉബൈദി' എങ്ങനെയാ മരിച്ചത്..? യുവേഫയുടെ അനുശോചന പോസ്റ്റിനെ വിമര്‍ശിച്ച് മുഹമ്മദ് സലാ - MOHAMED SALAH UEFA CRITICISM
  3. Also Read:റിങ്കു സിങ്ങിന്‍റെ പരിശീലനം കാണാൻ അപ്രതീക്ഷിത അതിഥി..! ഭാവി വധുവും എംപിയുമായ പ്രിയ സരോജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ..! വീഡിയോ കാണാം - RINKU SINGH SURPRISE VISIT VIDEO
  4. Also Read:നീ കോലിയാണെങ്കില്‍ ഞാന്‍ എംഎസ് ധോണിയാ..! സൂപ്പർതാരങ്ങളുടെ ‘കോൾ ലിസ്റ്റി’ൽ കയറിയ യുവാവ്; ഒടുവില്‍ ഞെട്ടിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റ് - VIRAT KOHLI CALLS CHHATTISGARH MAN

For All Latest Updates

TAGGED:

AFC U20 ASIA CUPU20 WOMEN FOOTBALL TEAMഎഎഫ്സി അണ്ടർ 20 വനിതാ ഏഷ്യൻ കപ്പ്എഎഫ്സി അണ്ടർ 20AFC U20 ASIA CUP QUALIFIERS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.