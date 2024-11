ETV Bharat / sports

ഇനി അല്‍പം വിയര്‍ക്കേണ്ടി വരും; ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാംസ്ഥാനം നഷ്‌ടമായി

WTC Standings: India Slips Down From The Top Spot After Historic Whitewash Against New Zealand At Home ( AP )