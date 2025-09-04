കാഫ നേഷൻസ് കപ്പ് ഫുട്ബോളില് ഇന്ത്യ ഇന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ നേരിടും. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ 3–ാം മത്സരത്തിനു കിക്കോഫ് താജിക്കിസ്ഥാനിലെ ഹിസോർ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകിട്ട് 5.30ന് നടക്കും. ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് പ്ലേ ഓഫ് കളിച്ച് മൂന്നാംസ്ഥാനം നേടാം. അഫ്ഗാനെ വീഴ്ത്തിയാൽ ഇന്ത്യ കടക്കും. സമനിലയായാൽ ഇറാനെ നേരിടുന്ന തജികിസ്ഥാന്റെ മത്സരഫലം ആശ്രയിച്ചാകും കാര്യങ്ങൾ.
ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തജിക്കിസ്ഥാനെ 2–1നു തോൽപിച്ച ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തെ കളിയിൽ കരുത്തരായ ഇറാനോട് 3–0 തോൽവി വഴങ്ങി. 4 പോയിന്റുമായി ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്ന് ജയിച്ചാൽ ആ സ്ഥാനം നിലനിർത്താം. ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളും തോറ്റ അഫ്ഗാന് ഇന്നു ജീവന്മരണപ്പോരാട്ടമാണ്. മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് ഫാൻകോഡ് ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാകും. ഇന്നത്തെ ടീമില് ആഷിഖ് കുരുണിയൻ, എം.എസ് ജിതിൻ, മുഹമ്മദ് ഉവൈസ് എന്നീ മൂന്ന് മലയാളി താരങ്ങളും ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ താജിക്കിസ്ഥാനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ജയം 2023 നവംബറിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ മത്സര വിജയമാണ്. ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ 133–ാം സ്ഥാനക്കാരായ ഇന്ത്യയ്ക്കു പിന്നിലായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 161–ാം സ്ഥാനത്താണ്. തജിക്കിസ്ഥാനും ഇറാനും ഇന്ത്യയെക്കാൾ ഉയർന്ന റാങ്കുള്ള ടീമുകളായിരുന്നു. ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനും ഇതുവരെ 22 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 13ലും ഇന്ത്യ ജയിച്ചു. അതേസമയം അഫ്ഗാന് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ രണ്ട് തവണ മാത്രമേ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഏഴ് മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിലാണ് അവസാനിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗുവാഹത്തിയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള് അഫ്ഗാന് 2–1നു ജയിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന എഎഫ്സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ 2-1 ന് നേടിയ വിജയമാണ് അഫ്ഗാനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന വിജയം. ചരിത്രം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും, പരിശീലകന് ജാമിൽ ജാഗ്രതയോടെയാണ് മത്സരത്തെ സമീപിക്കുന്നത്. 'അഫ്ഗാന് നല്ലൊരു ടീമാണ്, അവരെ നിസ്സാരമായി കാണാനാവില്ല. തീർച്ചയായും അവര് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി കളിക്കും- ജാമിൽ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം താടിയെല്ലിന് പരിക്കേറ്റ സന്ദേശ് ജിങ്കൻ അഫ്ഗാനിനെതിരായ മത്സരത്തില് കളത്തിലിറങ്ങില്ല. ഇറാനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ താരത്തിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ആദ്യ പകുതിയിലാണ് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റത്. എന്നാല് മത്സരം മുഴുവൻ കളിച്ച ജിങ്കനെ പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ടൂർണമെന്റില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ജിങ്കൻ, താജിക്കിസ്ഥാനെതിരായ 2-1 വിജയത്തിൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
