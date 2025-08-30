കാഫ നേഷൻസ് ഫുട്ബോളിൽ ജയത്തോടെ തുടങ്ങി ഇന്ത്യ. ഷാൻബെയിലെ ഹിസോർ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ താജിക്കിസ്ഥാനെയാണ് ഇന്ത്യ വീഴ്ത്തിയത്. ഒന്നിനെതിരേ രണ്ടുഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഫുട്ബോൾ ടീം ഖാലിദ് ജാമിൽ യുഗത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. മലയാളി താരങ്ങളായ മുഹമ്മദ് ഉവൈസിനെയും ആഷിഖ് കുരുണിയനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഖാലിദ് ടീമിനെയിറക്കിയത്. അന്വര് അലി, സന്ദേശ് ജിംഗാന് എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗോളുകള് നേടിയത്. കളിയുടെ തുടക്കത്തില് തന്നെ ഞെട്ടിച്ചാണ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയത്. താജിക്കിസ്ഥാനായി ഷാഹ്റോം സമീവ് ആശ്വാസഗോള് കണ്ടെത്തി. 17 വർഷത്തിന് ശേഷം താജിക്കിസ്ഥാനെതിരെ ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിന്റെ ആദ്യ വിജയമാണിത്.
തുടക്കത്തിൽ തന്നെ താജിക്കിസ്ഥാന് പന്ത് കെെവശം വയ്ക്കാന് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അത് മുതലെടുക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. മത്സരം തുടങ്ങി അഞ്ചാം മിനിറ്റില് തന്നെ ഇന്ത്യ വലകുലുക്കി. മലയാളി താരം ഉവൈസിന്റെ ത്രോയില് നിന്നുള്ള അന്വര് അലിയുടെ ഹെഡര് ഗോളാണ് ഇന്ത്യയെ ആദ്യം മുന്നിലെത്തിച്ചത്. എട്ട് മിനിറ്റിനുശേഷം ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ മറ്റൊരു ത്രോ-ഇന്നിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 13ാം മിനിറ്റില് പ്രതിരോധ താരം സന്ദേഷ് ജിങ്കനിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയര്ത്തിയത്.
എന്നാല് പത്ത് മിനിറ്റുകള്ക്കിപ്പുറം താജിക്കിസ്ഥാന് തിരിച്ചടിച്ചു. ഷെഹ്റോം സമീവാണ് ഗോളടിച്ചത്. ആദ്യപകുതി 2-1 ന് ഇന്ത്യ മുന്നിട്ടുനിന്നു. ആതിഥേയർ സമനില ഗോളിനായുള്ള ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും പിന്നീടൊന്നും ഗോളാക്കി മാറ്റാന് അവര്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. 55-ാം മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നിരയിലുണ്ടായി. മധ്യനിരയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനായി പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജമീൽ സുരേഷ് സിങ്, ജീക്സൺ സിങ്, ലാലിയൻസുവാല ചാങ്തെ എന്നിവരെ പിൻവലിച്ച് പകരക്കാരായി ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ്, നിഖിൽ പ്രഭു, നോറം മഹേഷ് എന്നിവരെ കളത്തിലിറക്കി.
A 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗜𝗡𝗚 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 to #KhalidJamil’s tenure at the helm of @IndianFootball! 💪 #CAFANationsCup #IndianFootball #BlueTigers #BackTheBlue | @FanCode pic.twitter.com/RtDXCNJWbL— Indian Super League (@IndSuperLeague) August 29, 2025
രണ്ടാം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ആക്രമണാത്മക ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് താജിക്കിസ്ഥാന് ഇറങ്ങിയത്. ഗോള്കീപ്പര് ഗുര്പ്രീത് സിങ് സന്ധുവിന്റെ സേവുകളാണ് ടീമിന് തുണയായത്. 73-ാം മിനിറ്റില് പെനാല്റ്റിയടക്കം സേവ് ചെയ്ത് ഗുര്പ്രീത് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിച്ചു. ജാമിലിന്റെ മുൻഗാമിയായ മനോളോ മാർക്വേസിന് കീഴിൽ, ഇന്ത്യ എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിജയം മാത്രമാണ് നേടിയത്. 2023 ജൂൺ മുതൽ ഇന്ത്യ 23 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് വിജയങ്ങൾ മാത്രമേ നേടിയിട്ടുള്ളൂ, അതിൽ 11 എണ്ണവും തോൽവിയിലാണ് അവസാനിച്ചത്. കാഫ നേഷൻസ് കപ്പിലെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഇറാനെ നേരിടും. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ 3-1 ന് തോൽപ്പിച്ച ഇറാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതാണ്.
ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ
- ഓഗസ്റ്റ് 29, വെള്ളി: ഇന്ത്യ vs താജിക്കിസ്ഥാൻ - രാത്രി 9:00
- സെപ്റ്റംബർ 1, തിങ്കൾ : ഇന്ത്യ vs ഇറാൻ - വൈകുന്നേരം 5:30
- സെപ്റ്റംബർ 4, വ്യാഴം : ഇന്ത്യ vs അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ - വൈകുന്നേരം 5:30
- സെപ്റ്റംബർ 8, തിങ്കൾ : മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള മത്സരം
- സെപ്റ്റംബർ 8, തിങ്കൾ : ഫൈനൽ
കാഫ നേഷൻസ് കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം
ഗോൾകീപ്പർമാർ: ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധു, അമരീന്ദർ സിംഗ്, ഹൃത്വിക് തിവാരി. ഡിഫൻഡർമാർ: രാഹുൽ ഭേക്കെ, നൗറെം റോഷൻ സിംഗ്, അൻവർ അലി, സന്ദേശ് ജിംഗൻ, ചിംഗ്ലെൻസന സിംഗ്, ഹ്മിംഗ്തൻമാവിയ റാൾട്ടെ, മുഹമ്മദ് ഉവൈസ്. മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: നിഖിൽ പ്രഭു, സുരേഷ് സിംഗ് വാങ്ജാം, ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ് ഭട്ട്, ജീക്സൺ സിംഗ്, ബോറിസ് സിംഗ്, ആഷിക് കുരുണിയൻ, ഉദാന്ത സിംഗ്, നൗറെം മഹേഷ് സിംഗ്. ഫോർവേഡ്സ്: ഇർഫാൻ യാദ്വാദ്, മൻവീർ സിംഗ് (ജൂനിയർ), ജിതിൻ എംഎസ്, ലാലിയൻസുവാല ചാങ്തെ, വിക്രം പർതാപ് സിംഗ്. ഹെഡ് കോച്ച്: ഖാലിദ് ജാമിൽ.
Gurpreet stands tall when it matters the most 💪#TJKIND #CAFANationsCup2025 #IndianFootball pic.twitter.com/7sneyjkrSO— FanCode (@FanCode) August 29, 2025
