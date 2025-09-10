ETV Bharat / sports

നാലര ഓവറില്‍ യുഎഇയുടെ നടുവൊടിച്ചു; ഏഷ്യാകപ്പില്‍ ടീം ഇന്ത്യക്ക് മിന്നുംജയം, തിളങ്ങി കുല്‍ദീപും ദുബെയും അഭിഷേകും

യുഎഇ ഉയർത്തിയ 58 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ 4.3 ഓവറിൽ മറികടക്കുകയായിരുന്നു. നാല് വിക്കറ്റ് നേടിയ കുൽദീപ് യാദവും മൂന്ന് വിക്കറ്റെടുത്ത ശിവം ദുബെയുമാണ് യുഎഇയെ തകർത്തത്.

Asia Cup cricket match India vs UAE T20 Sanju Samson catch Wicketkeeping masterclass
Sanju Samson Shines Behind the Wickets against UAE (facebook.comIndianCricketTeam)
ദുബൈ: ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ യുഎഇയെ ഒൻപത് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഉജ്ജ്വല വിജയം.. ദുബായിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ യുഎഇ ഉയർത്തിയ 58 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ 4.3 ഓവറിൽ മറികടക്കുകയായിരുന്നു. അഭിഷേക് ശർമ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ എന്നിവരുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങാണ് ഇന്ത്യക്ക് അനായാസ വിജയം നൽകിയത്.

ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിൻ്റെ ടോസ് നേടി ബോളിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത തീരുമാനം ശരിവയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ബോളർമാരുടെ പ്രകടനം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത യുഎഇയെ 13.1 ഓവറിൽ 57 റൺസിന് ചുരുട്ടിക്കെട്ടിയ ഇന്ത്യ, ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 60 റൺസ് നേടി. നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ കുൽദീപ് യാദവും മൂന്ന് വിക്കറ്റെടുത്ത ശിവം ദുബെയും ചേർന്നാണ് യുഎഇയെ തകർത്തത്. ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അക്ഷർ പട്ടേൽ, വരുൺ ചക്രവർത്തി എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം നേടി. യുഎഇക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പണറായ അലിഷാൻ ഷറഫു (22), മുഹമ്മദ് വസീം (19) എന്നിവർ മാത്രമാണ് രണ്ടക്കം കടന്നത്.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ (16 പന്തിൽ 30 റൺസ്) ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (9 പന്തിൽ 20 റൺസ് എന്നിവരുടെ പ്രകടനത്തില്‍ ലക്ഷ്യം അനായാലം മറികടന്നു.. യുഎഇക്ക് വേണ്ടി ജുനൈദ് സിദ്ദിഖ് ഒരു വിക്കറ്റ് നേടി.

ഏഷ്യാ കപ്പ് ട്വൻ്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ യുഎഇക്കെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. വിക്കറ്റിന് പിന്നിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനം നടത്തിയ സഞ്ജു, ടീം മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ വിശ്വാസം കാത്തു. ജിതേഷ് ശർമയെ മറികടന്ന് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടം നേടിയ സഞ്ജുവിൻ്റെ പ്രകടനം എല്ലാവരുടെയും കൈയടി നേടി.

സഞ്ജുവിൻ്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ് പ്രകടനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ വൈഡ് ബോൾ ഡൈവ് ചെയ്ത് തടഞ്ഞും ശിവം ദുബെയുടെ പന്തിൽ ആസിഫ് ഖാൻ്റെ ബാറ്റിൻ്റെ എഡ്ജിൽ തട്ടിയ പന്ത് കൈയിലൊതുക്കിയും സഞ്ജു മികവ് കാട്ടി. കുൽദീപ് യാദവിൻ്റെ പന്തിൽ ഹൈദർ അലിയുടെ അണ്ടർ എഡ്ജ് കൈയിലൊതുക്കി സഞ്ജു യുഎഇയുടെ ഇന്നിങ്സിന് തിരശ്ശീലയിട്ടു.

കഴിഞ്ഞ ട്വൻ്റി20 പരമ്പരയിൽ ഓപ്പണറായിരുന്ന സഞ്ജുവിന് ശുഭ്മാൻ ഗിൽ തിരിച്ചെത്തിയതോടെ ആ സ്ഥാനം നഷ്ടമായി. സഞ്ജുവിനെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം അതിജീവിച്ചാണ് അദ്ദേഹം യുഎഇക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ കളിച്ചത്.

പരിശീലനത്തിൽ സഞ്ജുവിന് കാര്യമായി ബാറ്റിങ്ങിന് അവസരം ലഭിക്കാതിരുന്നതും വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ് പരിശീലനത്തിന് ശേഷം കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീർ ബാറ്റിങ് പരിശീലനം നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും സഞ്ജുവിന് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടമുണ്ടാകില്ലെന്നതിൻ്റെ സൂചനയായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രവചനങ്ങളെയെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി ഗൗതം ഗംഭീർ സഞ്ജുവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് മധ്യനിരയിൽ ഇടം നൽകി. ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ പന്തിൽ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്ന പന്ത് ഡൈവ് ചെയ്ത് തടഞ്ഞ സഞ്ജു ആദ്യം തന്നെ കൈയടി നേടി.

