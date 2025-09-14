ഇന്ത്യ പാകിസ്താനെ അനായസമായി അടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു, എറിഞ്ഞിട്ടു: ജയം ഏഴ് വിക്കറ്റിന്
ദുബായിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 127 റൺസിന് പാക് ടീമിനെ ഇന്ത്യ ഓൾഔട്ടാക്കി. ഇന്ത്യ 12 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. കുൽദീപ് യാദവും അക്സർ പട്ടേലും ബുംറയുമാണ് പാക് ബാറ്റിംഗ് നിരയെ തകർത്തത്.
Published : September 14, 2025 at 11:28 PM IST
ദുബായ്: ഏഷ്യകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ പാകിസ്താനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആധികാരിക വിജയം. ദുബായിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ, ഏഴ് വിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം പാകിസ്താനെ കീഴടക്കിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാൻ 127 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായപ്പോൾ, മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 15.5 ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർമാരായ കുൽദീപ് യാദവ്, അക്സർ പട്ടേൽ, വരുൺ ചക്രവർത്തി എന്നിവർ പാക് ബാറ്റിംഗ് നിരയെ തകർത്തെറിഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരുടെ ആധിപത്യം
പാകിസ്താൻ ബാറ്റിംഗിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ ആഞ്ഞടിച്ചു. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഓപ്പണർ സായിം അയ്യൂബിനെ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പുറത്താക്കി. പിന്നാലെ ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ കൃത്യതയാർന്ന പന്തിൽ മുഹമ്മദ് ഹാരിസും മടങ്ങി. തുടർന്ന് ഫഖർ സമാനും സാഹിബ്സാദ ഫർഹാനും ചേർന്ന് പാക് സ്കോർ ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, അക്സർ പട്ടേൽ ഫഖറിനെ പുറത്താക്കി ആ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചു. പിന്നാലെ കുൽദീപ് യാദവ് പാകിസ്താൻ്റെ നടുവൊടിച്ച് ഹസൻ നവാസ്, മുഹമ്മദ് നവാസ്, സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ എന്നിവരെ അടുത്തടുത്ത് പുറത്താക്കി. വരുൺ ചക്രവർത്തി ഫഹീം അഷ്റഫിൻ്റെ വിക്കറ്റും നേടി.
അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി പാകിസ്താനെ 100 കടത്തി ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തിച്ചു. 16 പന്തിൽ നാല് സിക്സറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 33 റൺസാണ് ഷഹീൻ നേടിയത്. സുഫിയാൻ മുഖീമിനെ പുറത്താക്കി ജസ്പ്രീത് ബുംറ പാക് ഇന്നിംഗ്സിന് തിരശ്ശീലയിട്ടു. ഇന്ത്യക്കായി കുൽദീപ് യാദവ് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ജസ്പ്രീത് ബുംറയും അക്സർ പട്ടേലും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം നേടിയപ്പോൾ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഒരു വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി.
ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗിൻ്റെ മിന്നുന്ന പ്രകടനം
128 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ വെടിക്കെട്ട് തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. വെറും 13 പന്തിൽ 31 റൺസ് നേടിയ അഭിഷേക് ഇന്ത്യൻ സ്കോർബോർഡ് അതിവേഗം മുന്നോട്ട് നയിച്ചു. ശുഭ്മാൻ ഗിൽ 10 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായ ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ തിലക് വർമയും സൂര്യകുമാർ യാദവും ചേർന്ന് ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഈ സഖ്യം 56 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
31 റൺസെടുത്ത തിലക് വർമയെ സായിം അയ്യൂബ് പുറത്താക്കിയ ശേഷവും ഇന്ത്യയുടെ റൺവേഗം കുറഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ ശിവം ദുബെയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നായകൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. 37 പന്തിൽ 47 റൺസ് നേടിയ സൂര്യകുമാർ യാദവ് അവസാന പന്തിൽ സിക്സർ പറത്തി ഇന്ത്യയുടെ ജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഈ വിജയത്തോടെ ഏഷ്യൻ കപ്പിൽ നാല് പോയിൻ്റുമായി ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. സെപ്റ്റംബർ 19ന് ഒമാനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത മത്സരം.
