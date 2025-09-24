ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം; ഇന്ത്യ ഏഷ്യ കപ്പ് ഫൈനലിൽ, താരമായി അഭിഷേക് ശർമ
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 168 റൺസ് നേടി. 75 റൺസെടുത്ത അഭിഷേക് ശർമയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. ബംഗ്ലാദേശിന് എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 127 റൺസെടുക്കാനെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.
Published : September 24, 2025 at 11:42 PM IST
ദുബായ്: ഏഷ്യാകപ്പ് സൂപ്പർ ഫോർ പോരാട്ടത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ 41 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ കടന്നു. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 169 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ബംഗ്ലാദേശിന് 127 റൺസെടുക്കാനെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമയുടെയും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെയും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോർ ഉയർത്തിയത്. ബംഗ്ലാദേശ് നിരയിൽ ഓപ്പണറായെത്തിയ സൈഫ് ഹസൻ മാത്രമാണ് അർധസെഞ്ച്വറി നേടിയത്.
ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിര
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 168 റൺസെടുത്തു. തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച അഭിഷേക് ശർമ 37 പന്തിൽ 6 ഫോറും 5 സിക്സുമടക്കം 75 റൺസെടുത്ത് ടോപ് സ്കോററായി. റൺഔട്ടായാണ് താരം പുറത്തായത്. ശുഭ്മൻ ഗിൽ 19 പന്തിൽ 29 റൺസെടുത്ത് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. അഭിഷേകും ഗില്ലും ചേർന്ന് 77 റൺസിന്റെ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്.
നിർണായക പ്രകടനം
ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ 29 പന്തിൽ 4 ഫോറും ഒരു സിക്സുമടക്കം 38 റൺസെടുത്ത് നിർണായക സംഭാവന നൽകി. 15 പന്തിൽ 10 റൺസുമായി അക്സർ പട്ടേൽ പുറത്താകാതെ നിന്നു. തിലക് വർമ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് എന്നിവർക്ക് കാര്യമായ സംഭാവന നൽകാനായില്ല. ബംഗ്ലാദേശിനായി റിഷാദ് ഹുസൈൻ 3 ഓവറിൽ 27 റൺസ് വഴങ്ങി 2 വിക്കറ്റെടുത്തു. മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ, മുഹമ്മദ് സൈഫുദ്ദീൻ, തൻസിം ഹസൻ സാകിബ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
ടീം മാനേജ്മെൻ്റിനെതിരെ വിമർശനം
മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ദൊഡ്ഡ ഗണേഷ് ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെൻ്റിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. സഞ്ജു സാംസണെ ഒഴിവാക്കിയതിലെ യുക്തിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എക്സിലൂടെ ചോദിച്ചു. 'സഞ്ജു സാംസൺ എട്ടാം നമ്പറിൽ. എന്ത് ക്രിക്കറ്റ് യുക്തിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവാത്തതാണ്' എന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. സഞ്ജുവിനെ ഒതുക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ നീക്കമാണിതെന്നാണ് ആരാധകരുടെ ആരോപണം.
ബാറ്റിങ് ഓർഡറിലെ അപാകത
ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ഇന്ത്യ പരീക്ഷിച്ചത് യാതൊരു യുക്തിയുമില്ലാത്ത ബാറ്റിങ് ഓർഡറാണ്. ശിവം ദുബെയെ മൂന്നാം നമ്പറിൽ ഇറക്കിയ തീരുമാനം യുക്തിരഹിതമാണ്. സ്പിന്നർമാരെ നന്നായി നേരിടുന്ന സഞ്ജുവിന് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ മികച്ച റെക്കോഡുകളുണ്ട്. മത്സരത്തിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റുമായി തിളങ്ങിയ റിഷാദ് ഹുസൈൻ്റെ ഒരു ഓവറിൽ 5 സിക്സറുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള താരമാണ് സഞ്ജു. എന്നിട്ടും താരത്തെ തഴഞ്ഞത് ആരാധകരെ നിരാശരാക്കി.
മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ്റെ റെക്കോർഡ് നേട്ടം
മത്സരത്തിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നേടിയ മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ പുതിയ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ബംഗ്ലാദേശിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടുന്ന താരമെന്ന നേട്ടമാണ് മുസ്തഫിസുർ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഷക്കീബ് അൽ ഹസനെയാണ് താരം ഈ നേട്ടത്തിൽ മറികടന്നത്. ടി20യിൽ ബംഗ്ലാദേശിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ താരങ്ങൾ മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ (118 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 150 വിക്കറ്റ്), ഷക്കീബ് അൽ ഹസൻ (129 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 149 വിക്കറ്റ്) എന്നിവരാണ്.
ബാറ്റിങ് നിരയുടെ പ്രകടനം
ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ അഭിഷേക് ശർമ തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. 37 പന്തിൽ 6 ഫോറും 5 സിക്സുമടക്കം 75 റൺസെടുത്ത താരം റൺ ഔട്ടിലൂടെയാണ് പുറത്തായത്. തന്റെ കരിയറിലെ മൂന്നാമത്തെ അർധസെഞ്ച്വറിയാണ് താരം നേടിയത്. 202.70 എന്ന മികച്ച സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റും അഭിഷേക് നേടി. ശുഭ്മൻ ഗിൽ 19 പന്തിൽ 29 റൺസെടുത്ത് പിന്തുണ നൽകി.
ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ പിഴവ്
അഭിഷേക് ശർമ 7 റൺസിൽ നിൽക്കെ താരത്തെ പുറത്താക്കാനുള്ള സുവർണാവസരം ബംഗ്ലാദേശ് ക്യാപ്റ്റൻ ജാക്കർ അലിയുടെ പിഴവിൽ നഷ്ടമായി. തൻസിം ഹസൻ സാകിബ് എറിഞ്ഞ മൂന്നാം ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിലാണ് സംഭവം. എഡ്ജായ പന്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പറായ ജാക്കർ അലിയുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിലും പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത് ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച സ്കോറിലെത്താൻ സഹായകമായി. പിച്ചിൽ ടേണും ബൗൺസുമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സ്ലിപ്പിൽ ഫീൽഡറെ നിർത്താത്തത് വലിയ പിഴവാണെന്ന് കമൻ്റേറ്റർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇരുടീമുകളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം
ഇതുവരെ നടന്ന 17 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ 16ലും ഇന്ത്യയാണ് വിജയിച്ചത്. ബംഗ്ലാദേശിന് ഒരു മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണ് വിജയിക്കാനായത്. സൂപ്പർ ഫോറിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാകിസ്താനെതിരെ മികച്ച വിജയം നേടിയ ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെയും വിജയം നേടി ഫൈനലിൽ കടന്നു. ഈ ടൂർണമെൻ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസും (248) സിക്സറുകളും (15) നേടിയത് അഭിഷേക് ശർമയാണ്.
