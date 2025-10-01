ലങ്ക കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യ ഞായറാഴ്ച പാകിസ്ഥാനെ നേരിടും; വനിത ലോകകപ്പിലും 'ഹസ്തദാന വിവാദം' ആവർത്തിക്കുമോ..?
ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കൻ വനിതകളെ 59 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
Published : October 1, 2025 at 10:39 AM IST
വനിതാ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഗംഭീര വിജയത്തുടക്കം. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കൻ വനിതകളെ 59 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മഴമൂലം 47 ഓവർ വീതമാക്കി ചുരുക്കിയ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 47 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റിന് 269 റൺസെടുത്തപ്പോൾ ലങ്കയുടെ മറുപടി 45.4 ഓവറിൽ 211 റൺസിലൊതുങ്ങി. ദീപ്തി ശർമയുടെയും (53) അമൻജോത് കൗറിന്റേയും (57) അർധ സെഞ്ച്വറികളും പ്രതീക റാവൽ (37) ഹർലീൻ ഡിയോൾ (48) എന്നിവരുടെ ഇന്നിങ്സുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്.
അതേസമയം ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന മത്സരത്തില് പാകിസ്ഥാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികള്. കൊളംബോയിലെ പ്രമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. ഏഷ്യ കപ്പിലെ വിവാദങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ സമാന നിലപാടു തന്നെയാകും ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുകയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പെരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ വനിതാ ടീം മാനേജ്മെന്റ് പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിൽ (പിസിബി) നിന്ന് മാർഗനിർദേശം തേടി. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് പുരുഷ ടീം ആരംഭിച്ച 'ഹസ്ത ദാനം ബഹിഷ്കരണം' ഇന്ത്യ തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഈ നീക്കം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹർമൻപ്രീത് കൗറിനും സംഘത്തിനും പ്രത്യേക നിർദേശങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.
സംഭവം കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പിസിബിയോ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡോ (ബിസിസിഐ) വിഷയത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിനെ (ഐസിസി) ഔദ്യോഗികമായി സമീപിച്ചിട്ടില്ല. മത്സരാനന്തര ഹസ്തദാനം സംബന്ധിച്ച് ഐസിസിക്ക് ഔദ്യോഗിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും നിർബന്ധിത രീതിയല്ല, മറിച്ച് ഒരു പാരമ്പര്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സാധാരണയായി ടീം ക്യാപ്റ്റൻമാർ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ നല്കും, കൂടാതെ സ്ക്വാഡുകൾ പലപ്പോഴും മത്സരാവസാനം അണിനിരക്കും, പക്ഷേ ഇവ ആവശ്യകതകളല്ല, മര്യാദയുടെ പ്രകടനങ്ങളായാണ് കാണുന്നത്.
A crucial fifty ✅— BCCI Women (@BCCIWomen) September 30, 2025
A 3⃣-wicket haul ✅
Showcasing her all-round abilities in style ✅
Deepti Sharma with the Player of the Match award as #TeamIndia make a winning start to our #CWC25 campaign! 👏 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/lcSNn79t77#WomenInBlue | #INDvSL pic.twitter.com/bmYSKmdJ6m
ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ വിഷയത്തിൽ മൗനം പാലിച്ചു. ടൂർണമെന്റിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന ക്യാപ്റ്റൻമാരുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച്, ക്രിക്കറ്റിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് താരം സംസാരിച്ചത്. 'കളത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈകളിലല്ല, ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ പോലും ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല- ഹർമൻപ്രീത് പറഞ്ഞു. തന്റെ ടീമിന്റെ ശ്രദ്ധ പ്രകടനത്തിൽ മാത്രമാണെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കിടെ ഓൾറൗണ്ടർ ദീപ്തി ശർമ്മയും ഇതേ വികാരം ആവർത്തിച്ചു. "മത്സരത്തിന് ഇനിയും കുറച്ചു സമയമേയുള്ളൂ. ആ ദിവസം വരുമ്പോൾ, എന്തുചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലാണെന്നു താരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
Pratika Rawal plunders the first maximum of #CWC25 🚀— ICC (@ICC) September 30, 2025
Watch the game LIVE in your region, broadcast details here ➡️ https://t.co/7wsR28PFHI#CWC25 #INDvSL pic.twitter.com/yDCJgsn3mR
പുരുഷ ക്രിക്കറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ മത്സരം കുറവാണ്. ഇരു ടീമുകളും 11 ഏകദിനങ്ങളിലും 16 ടി20 മത്സരങ്ങളിലും മാത്രമേ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ത്യയാണ് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത്. എല്ലാ ഏകദിനങ്ങളിലും വിജയിക്കുകയും ടി20യിൽ മൂന്ന് തവണ മാത്രം തോൽക്കുകയും ചെയ്തു. 'ഹസ്തദാനം വിവാദം' കളിക്കളത്തിലെ കളിയെ മറികടക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം.
