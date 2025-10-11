ETV Bharat / sports

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് കൂറ്റൻ സ്‌കോർ; തകര്‍ത്തടിച്ച് ജയ്‌സ്വാളും ഗില്ലും, 518 ന് ഡിക്സയര്‍

യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ 175 റൺസ് നേടി റണ്ണൗട്ടായി മടങ്ങി

IND VS WI LIVE UPDATES (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2025 at 1:40 PM IST

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സില്‍ കൂറ്റൻ സ്‌കോറുയര്‍ത്തി ഇന്ത്യ. ജയ്‌സ്വാളിന്‍റേയും ക്യാപ്‌റ്റന്‍ ഗില്ലിന്‍റേയും സെഞ്ചുറി മികവില്‍ ഇന്ത്യ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 518 എന്ന നിലയില്‍ ഇന്നിങ്‌സ് ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്‌തു. ജയ്സ്വാളിന്‍റെ ഡബിള്‍ സെഞ്ചുറി പ്രതീക്ഷിച്ച ആരാധകരെ നിരാശരാക്കിയാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടാം ദിനം തുടങ്ങിയത്. രണ്ടാം ഓവറില്‍ തന്നെ ഗില്ലുമായുള്ള ധാരണപ്പിശകില്‍ താരം റണ്ണൗട്ടാവുകയായിരുന്നു.

92ാം ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്തിൽ എക്‌സ്ട്രാ കവറിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്‌ത ജയ്‌സ്വാൾ അപ്പോൾ തന്നെ ക്രീസ് വിട്ടു. ഗില്ലിനെ റണ്ണിനായി വിളിച്ചെങ്കിലും സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് കാരണം അദ്ദേഹം ജയ്‌സ്വാളിനെ മടക്കി അയച്ചു. പിച്ചിന് നടുവിലെത്തി തിരിച്ചോടിയെങ്കിലും അതിനകം ചന്ദര്‍പോളിന്‍റെ ത്രോയില്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ടെവിന്‍ ഇമ്ലാച്ച് ബെയ്ല്‍സിളക്കിയിരുന്നു. മൂന്നാം വിക്കറ്റില്‍ ജയ്സ്വാള്‍-ഗില്‍ സഖ്യം 74 റണ്‍സാണ് എടുത്തത്. ജയ്‌സ്വാള്‍ മടങ്ങിയ ശേഷം നിതീഷ് കുമാറിനൊപ്പം ഗില്‍ 91 റണ്‍സ് ചേര്‍ത്തു. ജയ്‌സ്വാളിന് പിന്നാലെ ഗില്ലും ഇന്ത്യയ്ക്കായി സെഞ്ചുറി നേടി.

ഗില്ലിന്‍റെ അഞ്ചാം ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയാണിത്. 43 റണ്‍സടിച്ച നിതീഷ് നാലു ഫോറും രണ്ട് സിക്‌സും പറത്തി. വാറിക്കന്‍റെ പന്തില്‍ സിക്‌സിന് ശ്രമിച്ച നിതീഷിനെ ജെയ്ഡന്‍ സീല്‍സ് ക്യാച്ചെടുത്ത് പുറത്താക്കി. പിന്നാലെ 44 റൺസുമായി ജൂറെല്‍ പുറത്തായതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. 196 പന്തിൽ നിന്നും 16 ഫോറും രണ്ട് സിക്‌സറുമായി 129 റൺസ് നേടിയാണ് ഗിൽ പുറത്താകാതെ നിന്നത്.

ആദ്യ ദിവസത്തെ കളിയില്‍ പൂർണമായും ജയ്‌സ്വാളിന്‍റെ ആധിപത്യമായിരുന്നു കാണാനായത്. ടോസ് നേടിയതു മുതൽ ദിവസാവസാനം വരെ ഇന്ത്യ എല്ലാ സെഷനിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. ജയ്‌സ്വാൾ തന്‍റെ ഏഴാമത്തെ ടെസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറിയിലെത്തി. 90 ഓവറിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ മാത്രമേ നഷ്ടമായിരുന്നുള്ളു.. ജയ്‌സ്വാളിനൊപ്പം സായ് സുദർശനും 87 റൺസ് നേടി. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും 193 റൺസിന്‍റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഉയര്‍ത്തിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് 58 റൺസിൽ വീണപ്പോൾ രണ്ടാം വിക്കറ്റ് 251 റൺസിലാണ് വീണത്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനായി ജോമല്‍ വാരിക്കൻ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നേടി. ക്യാപ്റ്റൻ റോസ്റ്റണ്‍ ചേസ് ഒരു വിക്കറ്റ് നേടി

ഇന്ത്യ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, കെ എൽ രാഹുൽ, ബി സായ് സുദർശൻ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ധ്രുവ് ജുറൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ)), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: ടാഗെനറൈൻ ചന്ദർപോൾ, ജോൺ കാംബെൽ, അലിക്ക് അത്തനാസെ, ഷായ് ഹോപ്പ്, കെവോൺ ഇംലാച്ച് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), റോസ്റ്റൺ ചേസ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്, ഖാരി പിയറി, ജോമെൽ വാരിക്കൻ, ആൻഡേഴ്സൺ ഫിലിപ്പ്, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്.

