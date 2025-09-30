ETV Bharat / sports

വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഇന്നു മുതൽ; ഇന്ത്യയ്ക്ക് എതിരാളികള്‍ ശ്രീലങ്ക, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കും സമ്മാനത്തുക

ഉദ്ഘാടന മല്‍സരത്തില്‍ ശ്രീലങ്കയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികള്‍.

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും ചേർന്ന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റ് ഇന്നു മുതൽ. ഗുവാഹത്തിയില്‍ എസിഎ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ മൂന്നുമണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ഉദ്ഘാടന മല്‍സരത്തില്‍ ശ്രീലങ്കയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികള്‍. ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ഹർമൻപ്രീത് കൗർ നയിക്കുന്ന ടീം ഇന്ത്യ കന്നി വനിതാ ഏകദിന ലോകകിരീടം നേടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്നിറങ്ങുക. പുരുഷ ലോകകപ്പില്‍ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന സമ്മാനത്തുകയാണ് ഇക്കുറി വനിതാ ലോകകപ്പില്‍. സമീപ കാല ഫോം നോക്കിയാല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലങ്കയെ അനായാസം മറികടക്കാനാകും.

ഇന്ത്യയാണ് ടൂര്‍ണമെന്‍റിനിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ തങ്ങളുടെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോയിലാണ് കളിക്കുക. പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനലിൽ എത്തിയാൽ, കൊളംബോയിൽ തന്നെയാകും കിരീടപ്പോര് നടക്കുക. വനിതാ ലോകകപ്പ് റൗണ്ട് റോബിൻ ഫോർമാറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത്. പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ ആദ്യ നാല് ടീമുകൾ തമ്മിൽ സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളും തുടർന്ന് നവംബർ 2 ന് ഫൈനൽ മത്സരവും നടക്കും.ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലാൻഡ്, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ എട്ട് ടീമുകളാണ് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

വനിതാ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളുടെ പട്ടിക

വനിതാ ലോകകപ്പിന്റെ പതിമൂന്നാം പതിപ്പാണിത്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്‌ട്രേലിയയും ഇംഗ്ലണ്ടും ടൂർണമെന്റിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ടീമുകളാണ്. ഓസ്‌ട്രേലിയ ഏഴ് തവണ ലോകകപ്പ് കിരീടം ഉയർത്തിയപ്പോൾ, ഇംഗ്ലണ്ട് നാല് തവണ മാത്രമേ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതേസമയം ന്യൂസിലൻഡ് ഒരു തവണ വിജയിച്ചു. ഇന്ത്യ ഇതുവരെ അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ടില്ല. 12 വർഷത്തിന് ശേഷം ടൂർണമെന്റിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമുണ്ട്.

മത്സര സമയക്രമം:

31 മത്സരങ്ങളിൽ 30 എണ്ണം ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:00 ന് ആരംഭിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 26 ന് ഇംഗ്ലണ്ടും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 11:00 ന് ആരംഭിക്കും.

ലോകകപ്പ് എവിടെ കാണാം?

സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്കിൽ മത്സരം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും, തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലും ലഭ്യമാകും.

റെക്കോര്‍ഡ് സമ്മാനത്തുക

വനിതാ ലോകകപ്പിന് ഐസിസി 13.88 മില്യൺ ഡോളർ (₹122.55 കോടി) സമ്മാനത്തുക പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് മുൻ പതിപ്പിനേക്കാൾ നാലിരട്ടി കൂടുതലാണ്. വിജയിക്കുന്ന ടീമിന് 4.48 മില്യൺ ഡോളർ (₹39.55 കോടി), രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടുന്ന ടീമിന് 2.24 മില്യൺ ഡോളർ (₹19.77 കോടി), സെമിഫൈനലിൽ തോൽക്കുന്ന രണ്ട് ടീമുകൾക്ക് 1.12 മില്യൺ ഡോളർ (₹9.88 കോടി) ലഭിക്കും.

ടീമുകളും സ്ക്വാഡുകളും

  1. ഇന്ത്യ: ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), സ്‌മൃതി മന്ദാന (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), പ്രതീക് റാവൽ, ഹർലീൻ ഡിയോൾ, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, റിച്ച ഘോഷ്, ഉമാ ഛേത്രി, രേണുക സിംഗ് താക്കൂർ, ദീപ്‌തി ശർമ്മ, സ്നേഹ റാണ, ശ്രീ ചരണി, രാധാ യാദവ്, അമൻജോത് കൗർ, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, ക്രാന്തി ഗൗഡ്.
  2. ഓസ്ട്രേലിയ: ആലീസ് ഹീലി, ഡാർസി ബ്രൗൺ, ആഷ് ഗാർഡ്‌നർ, കിം ഗാർത്ത്, ഹീതർ ഗ്രഹാം, അലാന കിംഗ്, ഫീബ് ലിച്ച്‌ഫീൽഡ്, ടാലിയ മക്‌ഗ്രാത്ത്, സോഫി മോളിനക്സ്, ബെത്ത് മൂണി, എല്ലിസ് പെറി, മേഗൻ ഷട്ട്,അന്നബെൽ സതർലാൻഡ്, ജോർജിയ വാൾ, ജോർജിയ വെയർഹാം.
  3. പാകിസ്ഥാന്‍: ഫാത്തിമ സന ​​(ക്യാപ്റ്റൻ), മുനീബ അലി സിദ്ദിഖി (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ആലിയ റിയാസ്, ഡയാന ബെയ്ഗ്, ഇമാൻ ഫാത്തിമ, നഷ്‌റ സുന്ദു, നതാലിയ പർവേസ്, ഒമൈമ സൊഹൈൽ, റമീൻ ഷമീം, സദാഫ് ഷംസ്, സാദിയ ഇഖ്ബാൽ, ഷാവൽ സുൽഫിക്കർ, സിദ്ര അമിൻ, സിദ്ര നവാസ്, സയ്യിദ അറൂബ് ഷാ.
  4. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: ലോറ വോൾവാർഡ് (ക്യാപ്റ്റൻ), അയബോംഗ ഖാക്ക, ക്ലോ ട്രിയോൺ, നദീൻ ഡി ക്ലെർക്ക്, മരിസാൻ കാപ്പ്, ടാസ്മിൻ ബ്രിട്ട്സ്, സിനാലോ ജഫ്ത, നോങ്കുലുലെക്കോ മ്ലാബ, ആനെറി ഡിർക്‌സെൻ, അനെകെ ബോഷ്, മസബത ക്ലാസ്,സുനെ ലൂസ്, കരാബോ മാസിയോ, തുമി സെഖുഖുനെ, ന്ദുമിസോ ഷാംഗസെ.
  5. ശ്രീലങ്ക: ചമാരി അത്തപത്ത്, ഹാസിനി പെരേര, വിസ്മി ഗുണരത്‌നെ, ഹർഷിത സമരവിക്രമ, കവീശ ദിൽഹാരി, നീലാക്ഷിക സിൽവ, അനുഷ്‌ക സഞ്ജീവനി, ഇമിഷ ദുലാനി, ദേവമി വിഹംഗ, പിയൂമി വത്സല, ഇനോക രണവീര, സുഗന്ധിക ദസ്‌നായക, ഉദേഷിക പ്രബോധനി, മാൽകി മദാര, അച്ചിനി കുലസൂര്യ.
  6. ബംഗ്ലാദേശ്: നിഗർ സുൽത്താന ജോട്ടി (ക്യാപ്റ്റൻ), നഹിദ അക്തർ, ഫർസാന ഹഖ്, റുബ്യ ഹൈദർ ഷെലിഖ്, ഷർമിൻ അക്തർ സുപ്ത, ശോഭന മൊസ്താരി, റിതു മോണി, ഷൊർണ അക്തർ, ഫാഹിമ ഖാത്തൂൺ, റബീയ ഖാൻ, മറൂഫ അക്തർ, ഫാരിഹ ഇസ്ലാം തൃസ്‌ന, ഷൻസിദ അക്തർ മഘാല, നിഷിത അക്തർ നിഷി, സുമയ്യ അക്തർ
  7. ഇംഗ്ലണ്ട്: നാറ്റ് സ്കൈവർ-ബ്രണ്ട് (ക്യാപ്റ്റൻ), എം ആർലോട്ട്, ടാമി ബ്യൂമോണ്ട്, ലോറൻ ബെൽ, ആലീസ് കാപ്സി, ചാർലി ഡീൻ, സോഫിയ ഡങ്ക്ലി, സോഫി എക്ലെസ്റ്റോൺ, ലോറൻ ഫയലർ, സാറാ ഗ്ലെൻ, ആമി ജോൺസ്, ഹീതർ നൈറ്റ്,എമ്മ ലാംബ്, ലിൻസി സ്മിത്ത്, ഡാനി വ്യാറ്റ്-ഹോഡ്‌ജ്.
  8. ന്യൂസിലാന്‍റ്: സോഫി ഡിവിൻ (ക്യാപ്റ്റൻ), സൂസി ബേറ്റ്സ്, ഈഡൻ കാർസൺ, ഫ്ലോറ ഡെവൺഷയർ, ഇസി ഗേസ്, മാഡി ഗ്രീൻ, ബ്രൂക്ക് ഹാലിഡേ, ബ്രീ ഇല്ലിംഗ്, പോളി ഇംഗ്ലിസ്, ബെല്ല ജെയിംസ്, മെല്ലി കെർ, ജെസ് കെർ, റോസ്മേരി മെയർ, ജോർജിയ പ്ലൈമർ, ലിയ തഹുഹു.

വനിതാ ലോകകപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ

  • സെപ്റ്റംബർ 30: ഇന്ത്യ vs. ശ്രീലങ്ക (ഗുവാഹത്തി)
  • ഒക്ടോബർ 1: ഓസ്ട്രേലിയ vs. ന്യൂസിലൻഡ് (ഇൻഡോർ)
  • ഒക്ടോബർ 2: ബംഗ്ലാദേശ് vs. പാകിസ്ഥാൻ (കൊളംബോ)
  • ഒക്ടോബർ 3: ഇംഗ്ലണ്ട് vs. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (ഗുവാഹത്തി)
  • ഒക്ടോബർ 4: ശ്രീലങ്ക vs. ഓസ്ട്രേലിയ (കൊളംബോ)
  • ഒക്ടോബർ 5: ഇന്ത്യ vs. പാകിസ്ഥാൻ (കൊളംബോ)
  • ഒക്ടോബർ 6: ന്യൂസിലൻഡ് vs. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (ഇൻഡോർ)
  • ഒക്ടോബർ 7: ഇംഗ്ലണ്ട് vs. ബംഗ്ലാദേശ് (ഗുവാഹത്തി)
  • ഒക്ടോബർ 8: ഓസ്ട്രേലിയ vs. പാകിസ്ഥാൻ (കൊളംബോ)
  • ഒക്ടോബർ 9: ഇന്ത്യ vs. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (വിശാഖപട്ടണം)
  • ഒക്ടോബർ 10: ന്യൂസിലൻഡ് vs. ബംഗ്ലാദേശ് (ഗുവാഹത്തി)
  • ഒക്ടോബർ 11: ഇംഗ്ലണ്ട് v ശ്രീലങ്ക (കൊളംബോ)
  • ഒക്ടോബർ 12: ഇന്ത്യ vs. ഓസ്ട്രേലിയ (വിശാഖപട്ടണം)
  • ഒക്ടോബർ 13: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക vs. ബംഗ്ലാദേശ് (വിശാഖപട്ടണം)
  • ഒക്ടോബർ 14: ശ്രീലങ്ക vs. ന്യൂസിലൻഡ് (കൊളംബോ)
  • ഒക്ടോബർ 15: ഇംഗ്ലണ്ട് vs പാകിസ്ഥാൻ (കൊളംബോ)
  • ഒക്ടോബർ 16: ഓസ്ട്രേലിയ vs. ബംഗ്ലാദേശ് (വിശാഖപട്ടണം)
  • ഒക്ടോബർ 17: ശ്രീലങ്ക vs. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (കൊളംബോ)
  • ഒക്ടോബർ 18: ന്യൂസിലൻഡ് vs. പാകിസ്ഥാൻ (കൊളംബോ)
  • ഒക്ടോബർ 19: ഇന്ത്യ vs. ഇംഗ്ലണ്ട് (ഇൻഡോർ)
  • ഒക്ടോബർ 20: ശ്രീലങ്ക vs. ബംഗ്ലാദേശ് (നവി മുംബൈ)
  • ഒക്ടോബർ 21: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക vs. പാകിസ്ഥാൻ (കൊളംബോ)
  • ഒക്ടോബർ 22: ഓസ്ട്രേലിയ vs. ഇംഗ്ലണ്ട് (ഇൻഡോർ)
  • ഒക്ടോബർ 23: ഇന്ത്യ vs. ന്യൂസിലൻഡ് (നവി മുംബൈ)
  • ഒക്ടോബർ 24: കൊളംബോയിൽ ശ്രീലങ്ക vs. പാകിസ്ഥാൻ
  • ഒക്ടോബർ 25: ഓസ്ട്രേലിയ vs. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (ഇൻഡോർ)
  • ഒക്ടോബർ 26: ഇംഗ്ലണ്ട് vs ന്യൂസിലൻഡ് (വിശാഖപട്ടണം)
  • ഒക്ടോബർ 26: ഇന്ത്യ vs. ബംഗ്ലാദേശ് (നവി മുംബൈ)
  • ഒക്ടോബർ 29: ആദ്യ സെമി ഫൈനൽ
  • ഒക്ടോബർ 30: രണ്ടാം സെമി ഫൈനൽ (നവി മുംബൈ)

