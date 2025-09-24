ഐസിസി ടി20 റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യന് ആധിപത്യം; അഭിഷേകും വരുണും ഹാര്ദിക്കും ഒന്നാംസ്ഥാനത്ത്
Published : September 24, 2025 at 4:23 PM IST|
Updated : September 24, 2025 at 4:39 PM IST
ദുബായ്: ഐസിസി ടി20 റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ ആധിപത്യം തുടരുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ റാങ്കിങ് പട്ടിക പുറത്തു വന്നപ്പോള് ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ, സ്പിന്നർ വരുൺ ചക്രവർത്തി, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവർ തങ്ങളുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം വിവിധ പോസിഷനുകളില് നിലനിർത്തി.
ടി20 ബൗളർമാരുടെ പട്ടികയിൽ വരുൺ ചക്രവർത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനം കൂടുതല് ഭദ്രമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ വരുണ് ഇക്കുറി 14 റേറ്റിങ് പോയിൻ്റുകൾ കൂടി നേടി 747 പോയിൻ്റോടെയാണ് ഒന്നാമത് തുടരുന്നത്. ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. കൂടാതെ, ബൗളിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി 60ാം സ്ഥാനത്തേക്കും ഹാർദിക് എത്തി.
ബാറ്റര് റാങ്കിങ്ങില് അഭിഷേക് ശർമയുടെ മുന്നേറ്റം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒമാനെതിരെ നേടിയ 38 റൺസും പാകിസ്ഥാനെതിരെ 171 റൺസ് പിന്തുടർന്ന മത്സരത്തിൽ നേടിയ തകർപ്പൻ 74 റൺസുമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചത്. പാകിസ്ഥാനെതിരെ 30 റൺസ് (നോട്ടൗട്ട്) നേടി ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ച തിലക് വർമ റാങ്കിങ്ങില് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവും ഒരു സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി ആദ്യ അഞ്ചിലെത്തി.
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ താരങ്ങൾക്കിടയിലും റാങ്കിങ്ങില് മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ്റെ അബ്രാർ അഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 11 പോയിൻ്റുകള് ഉയര്ത്തിയതിനു പിന്നാലെ ഇക്കുറി 12 പോയിൻ്റുകളാണ് ഈ ആഴ്ച ഉയര്ത്തിയത്. ഇന്ത്യക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 58 റൺസ് നേടിയ സാഹിബ്സദ ഫർഹാൻ 31 പോയിൻ്റ് ഉയർത്തി 24-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ വിജയം നേടിക്കൊടുത്ത പാക് താരം ഹുസൈൻ താലത് 234-ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി.
ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ മുഷ്താഫിസുർ റഹ്മാനും ബൗളര്മാരുടെ പട്ടികയില് മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ആറ് വിക്കറ്റുകൾ നേടി ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ കയറി ആദ്യ പത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സെയഫ് ഹസൻ ഏഷ്യ കപ്പിലെ സൂപ്പർ ഫോറിൽ നേടിയ 61 റൺസിൻ്റെ പിന്ബലത്തില് 133 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 81-ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി.
അതേസമയം, വനിതകളുടെ ഏകദിന റാങ്കിങ്ങില് ഇന്ത്യൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മൃതി മന്ദാന മികച്ച പോയിന്റുകള് നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ നടന്ന ഏകദിന പരമ്പരയുടെ അവസാന മത്സരത്തിൽ വെറും 63 പന്തിൽ നിന്നെടുത്ത റെക്കോർഡ് 125 റൺസിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റേറ്റിങ് പോയിന്റ് മന്ദാന കരസ്ഥമാക്കി.
റാങ്കിംഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടർന്ന മന്ദാന രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ നാറ്റ് സ്കിവർ-ബ്രണ്ടിനേക്കാൾ 87 പോയിന്റ് മുന്നിലെത്തി.
