ETV Bharat / sports

ഞെട്ടിച്ച് ഐസിസി..! വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാര്‍ക്ക് പുരുഷ ലോകകപ്പിനേക്കാൾ റെക്കോര്‍ഡ് സമ്മാനത്തുക - WOMENS WORLD CUP 2025 PRIZE MONEY

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാനത്തുക പ്രഖ്യാപിച്ച് ഐസിസി

Womens Cricket 2025 World Cup
ICC Elevates Womens Cricket 2025 World Cup Gets Highest Ever Prize Money (Bcci women/X)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2025 at 1:28 PM IST

2 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് വിജയികൾക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാനത്തുക പ്രഖ്യാപിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി). 8 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്‍റിലെ ജേതാക്കൾക്ക് ഇത്തവണ 44.8 ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 39.5 കോടി രൂപ) സമ്മാനം. സെപ്റ്റംബർ 30 മുതൽ നവംബർ 2 വരെ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്‍റിന് മുൻ പതിപ്പിനേക്കാൾ 297 ശതമാനം വർധനവാണ് ഐസിസി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിജയിക്ക് 44.8 ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ (39.55 കോടി രൂപ) ലഭിക്കും. ന്യൂസിലൻഡിൽ നടന്ന 2022 വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിന്‍റെ അവസാന പതിപ്പിൽ നല്‍കിയ സമ്മാനത്തുകയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണിത്. 2023ലെ പുരുഷ ലോകകപ്പിലെ സമ്മാനത്തുകയെക്കാളും കൂടുതലാണ് വനിതാ ചാമ്പ്യന്മാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുക. 2023ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന പുരുഷ ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ വിജയികൾക്ക് 35 കോടി രൂപയായിരുന്നു സമ്മാനം നല്‍കിയത്.

ടൂർണമെന്‍റിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് 2.24 മില്യൺ രൂപ സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിക്കും. എട്ട് ടീമുകള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ അവസാന സ്ഥാനക്കാരായ ടീമിന് പോലും 250,000 യുഎസ് ഡോളർ ലഭിക്കും. റൗണ്ട് റോബിനിലെ ഓരോ വിജയത്തിലൂടെയും ടീമിന് 34,314 യുഎസ് ഡോളറും ലഭിക്കും. വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ യാത്രയിലെ ഒരു നിർണായക നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനമെന്ന് ഐസിസി ചെയർമാൻ ജയ് ഷാ പറഞ്ഞു.

വനിതാ ലോകകപ്പിലെ സമ്മാനത്തുക

  • ജേതാക്ക‍ൾ: 39.5 കോടി രൂപ
  • റണ്ണറപ്പ്: 19.7 കോടി രൂപ
  • സെമിഫൈനലിൽ തോൽക്കുന്നവർ: 9.8 കോടി വീതം
  • 5–6 സ്ഥാനക്കാർ: 62 ലക്ഷം
  • 7–8 സ്ഥാനക്കാർ: 24.7 ലക്ഷം
  • ഗ്രൂപ്പ് റൗണ്ടിലെ ഓരോ ജയത്തിനും: 30 ലക്ഷം
  • പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ടീമിനും: 22 ലക്ഷം

സെപ്റ്റംബർ 30 ന് നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടും. ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ന്യൂസിലാൻഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ എട്ട് ടീമുകളാണ് ലോകകപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഓരോ ടീമും 7 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കും. നാല് ടീമുകൾ സെമിഫൈനലിലേക്ക് കടക്കും. 2022-ൽ നടന്ന വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 71 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഓസ്ട്രേലിയയായിരുന്നു കിരീടം നേടിയത്.

ലോകകപ്പ് വനിതാ ടീം: ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), സ്‌മൃതി മന്ദാന (വിസി), പ്രതീക റാവൽ, ഹർലീൻ ഡിയോൾ, ദീപ്തി ശർമ, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, രേണുക സിങ് താക്കൂർ, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, റിച്ച ഘോഷ് (WK), ക്രാന്തി ഗൗഡ്, അമൻജോത് കൗർ, രാധാ യാദവ്, ശ്രീ ചരണി, യാസ്തിക ഭാട്ടിയ (WK), സ്നേഹ് റാണ.

  1. Also Read: ഇന്ത്യയുടെ ഗോളടിമേളം; ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കിയില്‍ കസാക്കിസ്ഥാനെ എതിരില്ലാത്ത 15 ഗോളിന് തകര്‍ത്തു - INDIA CRUSHES KAZAKHSTAN 15 GOALS
  2. Also Read:ഓസീസിന് തിരിച്ചടി..! ലോകകപ്പിന് മുന്‍പ് ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് - MITCHELL STARC T20I RETIREMENT 2025
  3. Also Read:'ലളിത് മോദിയുടേത് സ്വാർത്ഥ താല്‍പ്പര്യം; തല്ല് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടതില്‍ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി ഹര്‍ഭജൻ സിങ് - HARBHAJAN SINGH ON LALIT MODI

ഹൈദരാബാദ്: വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് വിജയികൾക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാനത്തുക പ്രഖ്യാപിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി). 8 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്‍റിലെ ജേതാക്കൾക്ക് ഇത്തവണ 44.8 ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 39.5 കോടി രൂപ) സമ്മാനം. സെപ്റ്റംബർ 30 മുതൽ നവംബർ 2 വരെ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്‍റിന് മുൻ പതിപ്പിനേക്കാൾ 297 ശതമാനം വർധനവാണ് ഐസിസി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിജയിക്ക് 44.8 ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ (39.55 കോടി രൂപ) ലഭിക്കും. ന്യൂസിലൻഡിൽ നടന്ന 2022 വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിന്‍റെ അവസാന പതിപ്പിൽ നല്‍കിയ സമ്മാനത്തുകയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണിത്. 2023ലെ പുരുഷ ലോകകപ്പിലെ സമ്മാനത്തുകയെക്കാളും കൂടുതലാണ് വനിതാ ചാമ്പ്യന്മാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുക. 2023ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന പുരുഷ ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ വിജയികൾക്ക് 35 കോടി രൂപയായിരുന്നു സമ്മാനം നല്‍കിയത്.

ടൂർണമെന്‍റിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് 2.24 മില്യൺ രൂപ സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിക്കും. എട്ട് ടീമുകള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ അവസാന സ്ഥാനക്കാരായ ടീമിന് പോലും 250,000 യുഎസ് ഡോളർ ലഭിക്കും. റൗണ്ട് റോബിനിലെ ഓരോ വിജയത്തിലൂടെയും ടീമിന് 34,314 യുഎസ് ഡോളറും ലഭിക്കും. വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ യാത്രയിലെ ഒരു നിർണായക നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനമെന്ന് ഐസിസി ചെയർമാൻ ജയ് ഷാ പറഞ്ഞു.

വനിതാ ലോകകപ്പിലെ സമ്മാനത്തുക

  • ജേതാക്ക‍ൾ: 39.5 കോടി രൂപ
  • റണ്ണറപ്പ്: 19.7 കോടി രൂപ
  • സെമിഫൈനലിൽ തോൽക്കുന്നവർ: 9.8 കോടി വീതം
  • 5–6 സ്ഥാനക്കാർ: 62 ലക്ഷം
  • 7–8 സ്ഥാനക്കാർ: 24.7 ലക്ഷം
  • ഗ്രൂപ്പ് റൗണ്ടിലെ ഓരോ ജയത്തിനും: 30 ലക്ഷം
  • പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ടീമിനും: 22 ലക്ഷം

സെപ്റ്റംബർ 30 ന് നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടും. ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ന്യൂസിലാൻഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ എട്ട് ടീമുകളാണ് ലോകകപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഓരോ ടീമും 7 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കും. നാല് ടീമുകൾ സെമിഫൈനലിലേക്ക് കടക്കും. 2022-ൽ നടന്ന വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 71 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഓസ്ട്രേലിയയായിരുന്നു കിരീടം നേടിയത്.

ലോകകപ്പ് വനിതാ ടീം: ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), സ്‌മൃതി മന്ദാന (വിസി), പ്രതീക റാവൽ, ഹർലീൻ ഡിയോൾ, ദീപ്തി ശർമ, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, രേണുക സിങ് താക്കൂർ, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, റിച്ച ഘോഷ് (WK), ക്രാന്തി ഗൗഡ്, അമൻജോത് കൗർ, രാധാ യാദവ്, ശ്രീ ചരണി, യാസ്തിക ഭാട്ടിയ (WK), സ്നേഹ് റാണ.

  1. Also Read: ഇന്ത്യയുടെ ഗോളടിമേളം; ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കിയില്‍ കസാക്കിസ്ഥാനെ എതിരില്ലാത്ത 15 ഗോളിന് തകര്‍ത്തു - INDIA CRUSHES KAZAKHSTAN 15 GOALS
  2. Also Read:ഓസീസിന് തിരിച്ചടി..! ലോകകപ്പിന് മുന്‍പ് ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് - MITCHELL STARC T20I RETIREMENT 2025
  3. Also Read:'ലളിത് മോദിയുടേത് സ്വാർത്ഥ താല്‍പ്പര്യം; തല്ല് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടതില്‍ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി ഹര്‍ഭജൻ സിങ് - HARBHAJAN SINGH ON LALIT MODI

For All Latest Updates

TAGGED:

ICC INCREASES PRIZE MONEYWOMENS ODI WORLD CUPവനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ്ICC WOMENS CRICKET NEWS 2025WOMENS WORLD CUP 2025 PRIZE MONEY

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.