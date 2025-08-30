ETV Bharat / sports

ഏഷ്യാകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ 950 രൂപ മുതൽ കാണാം; ടിക്കറ്റുകൾ എങ്ങനെ വാങ്ങാം? നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഇതാ..! - ASIA CUP 2025 TICKET PRICES

അബുദാബിയിലെ മത്സരങ്ങൾക്ക് 40 ദിർഹം മുതലും ദുബായില്‍ 50 ദിർഹം മുതലുമാണ് നൽകേണ്ടി വരിക.

Asia Cup 2025
Asia Cup 2025 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2025 at 10:52 AM IST

3 Min Read

ഷ്യാകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ടിക്കറ്റ് വിൽപന ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാൻ മത്സരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടൂര്‍ണമെന്‍റിന്‍റെ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന 'പ്ലാറ്റിനംലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് നെറ്റ്' (Platinumlist.net) എന്ന വെബ് സൈറ്റ് വഴിയാണ് ആരംഭിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിനാണ് ഏഷ്യാകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. ദുബായ്, അബുദാബി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളില്‍ കൗണ്ടറുകൾ തുറന്നാല്‍ ആരാധകർക്ക് ഓഫ്‌ലൈനായും ടിക്കറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കാം. 40 ദിര്‍ഹം (950 ഇന്ത്യൻ രൂപ) മുതലാണ് ടിക്കറ്റ് വില. അബുദാബിയിലെ മത്സരങ്ങൾക്ക് 40 ദിർഹം മുതലും ദുബായിലെ മത്സരങ്ങൾക്ക് 50 ദിർഹം (ഏകദേശം ₹1,100) മുതലുമാണ് നൽകേണ്ടി വരിക.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

INDIAN CRICKET TEAM
INDIAN CRICKET TEAM (IANS)

ഇന്ത്യ-പാക് മത്സരത്തിനുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ 1,400 ദിർഹം (ഏകദേശം ₹33600) മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഏഴ് മത്സര ടിക്കറ്റ് പാക്കേജിലാണ് ലഭിക്കുക. ഒറ്റ മത്സര ടിക്കറ്റുകളായി ഇവ ലഭ്യമല്ല. ഇതനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യ- പാക് മത്സരത്തിന് പുറമെ യുഎഇയുടെ മത്സരവും കാണാന്‍ സാധിക്കും. സൂപ്പര്‍ ഫോറിലെ നാല് മത്സരങ്ങളും ഫൈനല്‍ മത്സരവും പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടും. അതേസമയം വ്യാജ ടിക്കറ്റുകളെ കുറിച്ച് ജാ​ഗ്രതവേണമെന്ന് ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഓൺലൈനായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗൈഡ്

  • നിങ്ങളുടെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ Platinumlist.net സന്ദർശിക്കുക.
  • രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനോ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലും മൊബൈൽ നമ്പറും നൽകുക. ചില പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ സൗകര്യാർത്ഥം Google അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോഗിൻ അനുവദിച്ചേക്കാം.
  • ഏഷ്യാ കപ്പ് 2025 മത്സരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്‌ത് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മത്സരങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാൻ പാക്കേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • പൊതു പ്രവേശനം മുതൽ പ്രീമിയം, വിഐപി വിഭാഗങ്ങൾ വരെയുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് വിലകളും വ്യത്യാസപ്പെടും.
  • ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുക: വിലകൾ മുൻകൂട്ടി സുതാര്യമാണ്, ബജറ്റും ഇരിപ്പിട മുൻഗണനയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ടിക്കറ്റുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാം.
  • ഡെബിറ്റ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, യുപിഐ, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ വാലറ്റുകൾ പോലുള്ള ഒന്നിലധികം പേയ്‌മെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകൾ വഴി നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങാം
  • പണമടയ്ക്കൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായാൽ, സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ SMS വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇ-ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും.

ഓഫ്‌ലൈൻ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങൽ

ദുബായ് അന്താരാഷ്‌ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിലെയും സായിദ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെയും സ്റ്റേഡിയം ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകളിൽ നിന്ന് യുഎഇയിലെ ആരാധകർക്ക് നേരിട്ട് ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങാം.

INDIAN CRICKET TEAM
INDIAN CRICKET TEAM (AP)

ഏഷ്യാ കപ്പ് 2025 ഗ്രൂപ്പുകൾ

  • ഗ്രൂപ്പ് എ: ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, യുഎഇ, ഒമാൻ
  • ഗ്രൂപ്പ് ബി: ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഹോങ്കോങ്

ഏഷ്യാ കപ്പ് 2025 പൂർണ്ണ ഷെഡ്യൂൾ

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം

  • സെപ്റ്റംബർ 9 (ചൊവ്വ): അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ vs ഹോങ്കോങ്
  • സെപ്റ്റംബർ 10 (ബുധൻ): ഇന്ത്യ vs യുഎഇ
  • സെപ്റ്റംബർ 11 (വ്യാഴം): ബംഗ്ലാദേശ് vs ഹോങ്കോങ്
  • സെപ്റ്റംബർ 12 (വെള്ളി): പാകിസ്ഥാൻ vs ഒമാൻ
  • സെപ്റ്റംബർ 13 (ശനി): ബംഗ്ലാദേശ് vs ശ്രീലങ്ക
  • സെപ്റ്റംബർ 14 (ഞായർ): ഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാൻ
  • സെപ്റ്റംബർ 15 (തിങ്കൾ): യുഎഇ vs അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
  • സെപ്റ്റംബർ 16 (ചൊവ്വ): ശ്രീലങ്ക vs ഹോങ്കോങ്
  • സെപ്റ്റംബർ 17 (ബുധൻ): പാകിസ്ഥാൻ vs യുഎഇ
  • സെപ്റ്റംബർ 18 (വ്യാഴം): ശ്രീലങ്ക vs അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
  • സെപ്റ്റംബർ 19 (വെള്ളി): ഇന്ത്യ vs ഒമാൻ

സൂപ്പർ 4

  • സെപ്റ്റംബർ 20 (ശനി): ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 2
  • സെപ്റ്റംബർ 21 (ഞായർ): ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 2
  • സെപ്റ്റംബർ 22 (തിങ്കൾ): വിശ്രമ ദിനം
  • സെപ്റ്റംബർ 23 (ചൊവ്വ): ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 2
  • സെപ്റ്റംബർ 24 (ബുധൻ): ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 2
  • സെപ്റ്റംബർ 25 (വ്യാഴം): ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 2 vs ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 2
  • സെപ്റ്റംബർ 26 (വെള്ളി): ഗ്രൂപ്പ് എ ക്വാളിഫയർ 1 vs ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്വാളിഫയർ 1
  • സെപ്റ്റംബർ 27 (ശനി): അവധി ദിനം

ഫൈനൽ

സെപ്റ്റംബർ 28 (ഞായർ): ഫൈനൽ മത്സരം

