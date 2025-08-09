ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കാലം ടോട്ടൻഹാം ഹോട്സ്പറിനായി ബൂട്ട് കെട്ടിയ സണ് ഹ്യൂങ് മിൻ റെക്കോർഡ് തുകയുടെ ട്രാൻസ്ഫറിലാണ് ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് എഫ്സിയിലേക്ക് (LAFC) ചേക്കേറിയത്. 2 കോടി ഡോളറിനാണ് (ഏകദേശം 175 കോടി രൂപ) ലൊസാഞ്ചലസ് സണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എംഎൽഎസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ സൈനിംഗായി ഇത് മാറി. 33 കാരനായ താരം 2027 വരെയാണ് ക്ലബുമായി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. 2015ലാണ് ജർമൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബായ ബയർ ലെവർക്യൂസനിൽനിന്ന് സൺ ടോട്ടനത്തിൽ എത്തുന്നത്.
സൗദി ക്ലബുകളടക്കം താരത്തിനായി താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും ആരാധകരെ ആകംക്ഷയിലാഴ്ത്തിയാണ് സണ്ണിന്റെ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള കൂടുമാറ്റം. ഇപ്പോഴിതാ ഇതിഹാസ ഫുട്ബോള് താരം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ലീഗിലെ സാന്നിധ്യമാണ് ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലേക്കുള്ള നീക്കത്തെ സ്വാധീനിച്ചതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സണ് ഹ്യൂങ് മിൻ. തന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയതിന് മെസ്സിയെ സൺ പരസ്യമായി പ്രശംസിച്ചു. മെസ്സി കളിക്കുന്നത് കാണുന്ന അനുഭവം പ്രൊഫഷണലായും വ്യക്തിപരമായും വലിയൊരു പ്രചോദനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
മെസ്സിയുടെ എംഎൽഎസിലേക്കുള്ള വരവാണ് തന്റെ മാറ്റത്തിന് ഒരു പ്രധാന ഘടകമായതെന്ന് സൺ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. 'മെസ്സി ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് കാണാനാകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ്. അദ്ദേഹം നിരവധി കളിക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം തന്റെ ക്ലബ്ബിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്റെ മനസ്സ് മാറ്റി.
മെസ്സിയുടെ അതേ പിച്ച് പങ്കിടാൻ കഴിയുന്നതില് ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. ഫുട്ബോളിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളിക്കാരിൽ ഒരാളായ മെസ്സിയുടെ അതേ ലീഗിൽ കളിക്കാനുള്ള അവസരമാണിതെന്നും സണ് പറഞ്ഞു. എംഎൽഎസിലെ മെസ്സിയുടെ വിജയവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനപ്രീതിയും ലോകമെമ്പാടും ലീഗിന്റെ പ്രൊഫൈൽ വർധിപ്പിച്ചു. 'മെസ്സി ഇഫക്റ്റ്" നിരവധി യൂറോപ്യൻ താരങ്ങളെ ലീഗിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുവെന്നും എംഎൽഎസിന്റെ മത്സരശേഷിയും ആഗോള ആകർഷണവും വർധിപ്പിച്ചുവെന്നും സൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സിയൂള് വേൾഡ് കപ്പ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ന്യൂകാസിലുമായി നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിന് പിന്നാലെയാണ് തന്റെ ടോട്ടനം കരിയർ സൺ അവസാനിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യൂറോപ്പ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയ ക്യാപ്റ്റന് ടോട്ടനത്തിന്റെ 17 വർഷം നീണ്ട കിരീട വരൾച്ചയ്ക്ക് അറുതി വരുത്തിയത് താരമായിരുന്നു. 454 മത്സരങ്ങളിൽ ടോട്ടൻഹാം ഹോട്സ്പറിനായി കളിച്ച സണ് ഹ്യൂങ് മിൻ 173 ഗോളുകളും 96 അസിസ്റ്റുകളുമാണ് നേടിയത്. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മാത്രം താരം 127 തവണ വല കുലുക്കി.
