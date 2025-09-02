ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യയുടെ ഗോളടിമേളം; ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കിയില്‍ കസാക്കിസ്ഥാനെ എതിരില്ലാത്ത 15 ഗോളിന് തകര്‍ത്തു

മൂന്ന് കളികളും ജയിച്ച ഇന്ത്യ സൂപ്പര്‍ ഫോറിലേക്ക് മുന്നേറി.

Hockey Asia Cup
India Dominate Kazakhstan with Massive 15-Goal Victory (Hockey Asia/X)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2025 at 10:45 AM IST

രാജ്‌ഗിര്‍: ഏഷ്യാകപ്പ് പുരുഷ ഹോക്കിയില്‍ കസാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ഗോള്‍വര്‍ഷം. മത്സരത്തിലുടനീളം സമ്പൂര്‍ണ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയ ഇന്ത്യ, പൂള്‍ എയിലെ അവസാന മത്സരത്തില്‍ എതിരില്ലാത്ത 15 ഗോളുകള്‍ക്കാണ് കസാക്കിസ്ഥാനെ തകര്‍ത്തത്. ബീഹാര്‍ രാജ്‌ഗിറിലെ ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു മത്സരം. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മൂന്ന് കളികളും ജയിച്ച ഇന്ത്യ സൂപ്പര്‍ ഫോറിലേക്ക് മുന്നേറി. മത്സരത്തിൽ അഭിഷേക് 4 ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോള്‍ സുഖ്‌ജിത് സിംഗ് 3 തവണ വലകുലുക്കി. ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ്, ജുഗ്‌രാജ് സിംഗ് എന്നിവരും ഇന്ത്യയ്ക്കായി 2 ഗോളുകള്‍ വീതം ഗോളുകൾ നേടി.

ദിൽപ്രീത് സിംഗ്, സഞ്ജയ്, രാജേന്ദ്ര സിംഗ്, അമിത് രോഹിദാസ് എന്നിവർ ഓരോ ഗോളുകളും സ്വന്തമാക്കി. മത്സരത്തിലുടനീളം കസാക്കിസ്ഥാന് ഒരു ഗോൾ പോലും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കളിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങള്‍ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ നാലുതവണയാണ് ഗോളുകള്‍ പിറന്നത്. രണ്ടാംക്വാര്‍ട്ടര്‍ തുടങ്ങി അഭിഷേക് തന്‍റെ ഹാട്രിക് പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ഇടവേളയ്ക്ക് പിരിയുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യ 7-0ന് മുന്നിലായിരുന്നു. സൂപ്പര്‍ ഫോറില്‍ ഇന്ത്യക്കിനി കൊറിയയ്‌ക്കെതിരെയാണ് മത്സരം. ചൈന, മലേഷ്യ, എന്നിവയാണ് സൂപ്പർ ഫോറിലെത്തിയ മറ്റു രണ്ട് ടീമുകള്‍. ഇവർ പരസ്‌പരം ഏറ്റുമുട്ടി ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർ ഫൈനൽ കളിക്കും.

അതേസമയം മറ്റു മത്സരങ്ങളില്‍ കൊറിയ ബംഗ്ലാദേശിനെ 5-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. കൊറിയ മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു പുറത്തെടുത്തത്. ബംഗ്ലാദേശിനായി സോഹനൂർ സോബുജ് ആശ്വാസഗോള്‍ കണ്ടെത്തി. ഡാൻ സൺ കൊറിയയ്ക്കായി ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോള്‍ ജിഹുൻ യങ്, ഷിയുങ്കോ ലീ, ഷിയോങ് ഓ എന്നിവർ ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി.

രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ, ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയെ ഏകപക്ഷീയമായി 15-0 ന് മലേഷ്യ പരാജയപ്പെടുത്തി. മലേഷ്യയ്ക്കായി അഖിമുള്ള അൻവർ അഞ്ച് ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോള്‍ അസ്രാൻ ഹംസാനി നാല് ഗോളുകൾ സ്വന്തമാക്കി. നൂർസാഫിക് സുമന്ത്രി മൂന്നും അബു കമാൽ അസ്രി, എൻഡിയാൽഫിയാൻ ജിഫാർനെസ്, അമിൻ റോസെമി എന്നിവർ ഓരോ ഗോൾ വീതവും നേടി.

ചൈനയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം 2-2 എന്ന നിലയിൽ അവസാനിച്ചു. ഇരു ടീമുകളും പരസ്പരം പോയിന്‍റുകൾ പങ്കിട്ടു. മത്സരത്തില്‍ തോറ്റതോടെ ജപ്പാൻ ലീഗിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. പൂൾ-എയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയും ചൈനയും പൂൾ-ബിയിൽ നിന്ന് മലേഷ്യയും കൊറിയയും അവസാന നാലിൽ എത്തി.

