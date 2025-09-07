ഹോക്കി ഏഷ്യാകപ്പ് ഫൈനൽ; ഇന്ത്യ ഇന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയെ നേരിടും; മത്സരം കാണാന് വഴി ഇതാ..!
ചൈനയെ തകർത്താണ് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്.
Published : September 7, 2025 at 3:21 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഏഷ്യ കപ്പ് ഹോക്കിയിൽ അപരാജിത മുന്നേറ്റം തുടർന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്ന് കിരീടപ്പോരാട്ടം. വൈകുന്നേരം 7:30 ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില് ദക്ഷിണ കൊറിയയാണ് എതിരാളികള്. സൂപ്പർ 4ലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ചൈനയെ തകർത്താണ് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്. മറുപടിയില്ലാത്ത ഏഴ് ഗോളിനായിരുന്നു ജയം.
അഭിഷേക്, ശിലാനന്ദ് ലക്ര,ദിൽപ്രീത് സിങ്, മൻദീപ് സിങ്, രാജ്കുമാർ പാൽ, സുഖ്ജീത് സിങ് എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി വലകുലുക്കിയത്. സൂപ്പർ 4ൽ ഏഴ് പോയന്റുമായി ഒന്നാംസ്ഥാനക്കാരായാണ് ടീം കടന്നത്. അവസാന മത്സരത്തിൽ മലേഷ്യയെ വീഴ്ത്തിയാണ് കൊറിയ നാല് പോയന്റോടെ ഫൈനലിലെത്തിയത്. ചാമ്പ്യന്മാർ അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടും. രാജ്ഗിറിലെ ബീഹാർ സ്പോർട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഫൈനൽ നടക്കുന്നത്. അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ കൊറിയ ഇന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ആവേശകരമായ പോരാട്ടം നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡, 𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬!🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 6, 2025
Here are the highlights of India’s stellar Super 4s victory over China at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025.#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumseHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir | @CMO_Odisha @sports_odisha… pic.twitter.com/Hag62y9Tpr
ചാമ്പ്യന്മാരായ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശക്തമായ റെക്കോർഡുണ്ട്. ഇരുടീമുകളും ഇതുവരെ 22 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയതിൽ 10 എണ്ണത്തിലും വിജയിച്ചപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് തോറ്റത്. സൂപ്പർ 4 സ്റ്റേജ് മത്സരം ഉൾപ്പെടെ 10 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു.
ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ കൊറിയയുടെ അവസാന വിജയം 2021 ലെ സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ കപ്പ് ഫൈനലിലായിരുന്നു. അന്ന് അവർ ഷൂട്ടൗട്ടിലൂടെയാണ് വിജയിച്ചത്. അതേസമയം ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം സോണി ലെെവിലും സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.
ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം
ഗോൾകീപ്പർമാർ: കൃഷൻ പഥക്, സൂരജ് കർക്കേര. ഡിഫൻഡേഴ്സ്: സുമിത്, ജർമൻപ്രീത് സിംഗ്, സഞ്ജയ്, ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് (ക്യാപ്റ്റൻ), അമിത് രോഹിദാസ്, ജുഗ്രാജ് സിംഗ്. മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: രജീന്ദർ സിംഗ്, രാജ് കുമാർ പാൽ, ഹാർദിക് സിംഗ്, മൻപ്രീത് സിംഗ്, വിവേക് സാഗർ പ്രസാദ്. ഫോർവേഡുകൾ: മന്ദീപ് സിംഗ്, ശിലാനന്ദ് ലക്ര, അഭിഷേക്, സുഖ്ജീത് സിംഗ്, ദിൽപ്രീത് സിംഗ്.
𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞!🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 7, 2025
INDIA 🆚 KOREA
🕰: 7:30 PM IST
📺: Sony TEN 1 & Sony LIV#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumseHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir | @CMO_Odisha @sports_odisha @IndiaSports @Media_SAI @WeAreTeamIndia @BSSABihar @asia_hockey @13harmanpreet pic.twitter.com/0yaL92k8Ct
