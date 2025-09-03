ETV Bharat / sports

ഏഷ്യാകപ്പ്‌ ഹോക്കിയില്‍ സൂപ്പർ 4 പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും; ഇന്ത്യ കൊറിയക്കെതിരെ, ചൈന മലേഷ്യയെ നേരിടും - HOCKEY ASIA CUP 2025 SUPER 4

വേഗതയേറിയ ഹോക്കിക്ക് പേരുകേട്ട കൊറിയയ്‌ക്കെതിരെയാണ് സൂപ്പർ 4 ലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം.

Hockey Asia Cup 2025
Hockey Asia Cup 2025 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2025 at 11:50 AM IST

ഷ്യാകപ്പ്‌ ഹോക്കിയിലെ ആവേശകരമായ സൂപ്പർ 4 പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ജയത്തോടെ ഇന്ത്യ സൂപ്പർ ഫോറിലേക്ക്‌ മുന്നേറി. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ കസാഖ്‌സ്ഥാനെ 15 ഗോളിനാണ് ഇന്ത്യ തകർത്തത്. ചൈന, മലേഷ്യ, ദക്ഷിണകൊറിയ ടീമുകളും സൂപ്പർ ഫോറിലുണ്ട്‌. ഇവർ പരസ്‌പരം ഏറ്റുമുട്ടി ആദ്യ രണ്ട്‌സ്ഥാനക്കാർ ഫൈനൽ കളിക്കും. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ജപ്പാനും ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും.

വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ചൈന മലേഷ്യയെ നേരിടും. വേഗതയേറിയ ഹോക്കിക്ക് പേരുകേട്ട കൊറിയയ്‌ക്കെതിരെയാണ് സൂപ്പർ 4 ലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം. ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധവും മധ്യനിരയും ഇന്ന് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും. ഈ കളി ഇന്ത്യ വിജയിച്ചാൽ, ഫൈനലിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമാകും. രാത്രി 7:30 ന് ആണ് മത്സരം. ബീഹാറിലെ രാജ്‌ഗിറിലുള്ള ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരങ്ങള്‍ അരങ്ങേറുന്നത്. മൂന്ന് തവണ (2003, 2007, 2017) ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടം നേടുകയും അഞ്ച് തവണ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പാകുകയും ചെയ്‌ത ഇന്ത്യ, പൂൾ എയിൽ ജപ്പാൻ, ചൈന, കസാക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവരോടൊപ്പമാണ്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരും അഞ്ച് തവണ റെക്കോർഡ് ജേതാക്കളുമായ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ, പൂൾ ബിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്.

ഇതുവരെ 101 ഗോളുകൾ

ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇതുവരെ ആകെ 101 ഗോളുകളാണ് പിറന്നത്. ആദ്യ ദിവസം 26 ഗോളുകളും, രണ്ടാം ദിവസം 16 ഗോളുകളും, മൂന്നാം ദിവസം 19 ഗോളുകളും, നാലാം ദിവസം 40 ഗോളുകളും പിറന്നു. ടീമുകളില്‍ 23 ഗോളുകളുമായി മലേഷ്യ ഒന്നാമതും, 22 ഗോളുകളുമായി ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും തുടരുന്നു. ചൈന 18, കൊറിയ 13, ജപ്പാൻ 11, ബംഗ്ലാദേശ് 10, ചൈനീസ് തായ്‌പേയ് 3, കസാക്കിസ്ഥാൻ ഒരു ഗോൾ മാത്രമാണ് നേടിയത്.

ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷകൾ ഹർമൻപ്രീതിൽ

കൃത്യമായ പെനാൽറ്റി കോർണർ സ്ട്രോക്കുകളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് ഇതുവരെ 7 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പ് സ്കോർ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് താരം നില്‍ക്കുന്നത്. അതേസമയം, യുവതാരം അഭിഷേക് 4 ഗോളുകൾ നേടി അഞ്ചാമത് തുടരുന്നു. താരത്തിന്‍റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യൻ ടീമിന്‍റെ ആക്രമണത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും.

ടോപ് 5 ഗോൾ സ്‌കോറർമാരിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍:

മലേഷ്യയുടെ ഹക്കിമുള്ള അൻവർ നിലവിൽ 9 ഗോളുകളുമായി ടൂർണമെന്‍റില്‍ മുന്നിലാണ്. സഹതാരം അസ്രാൻ ഹംസാനി 6 ഗോളുകളുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും കൊറിയയുടെ ഡാൻ സൺ 5 ഗോളുകളുമായി നാലാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഹർമൻപ്രീതിന്‍റേയും അഭിഷേകിന്‍റേയും സാന്നിധ്യത്തില്‍ സൂപ്പർ 4 ലും ഗോളുകളുടെ മഴ തുടരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഇന്ത്യൻ ആരാധകര്‍ക്കുള്ളത്.കിരീടത്തിന് മാത്രമല്ല, ഹോക്കി ലോകകപ്പ് യോഗ്യതയ്ക്കും ഈ ടൂർണമെന്‍റ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. വിജയിക്കുന്ന ടീം നേരിട്ട് ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടും.

ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം

കൃഷൻ പഥക്, സൂരജ് കർക്കേര, സുമിത്, ജർമൻപ്രീത് സിംഗ്, സഞ്ജയ്, ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് (ക്യാപ്റ്റൻ), അമിത് രോഹിദാസ്, ജുഗ്‌രാജ് സിംഗ്, രജീന്ദർ സിംഗ്, രാജ് കുമാർ പാൽ, ഹാർദിക് സിംഗ്, മൻപ്രീത് സിംഗ്, വിവേക് ​​സാഗർ പ്രസാദ്, മൻദീപ് സിംഗ്, ശിലാനന്ദ് ലക്ര, അഭിഷേക്, ഡി സുഖ്‌ജെത് സിംഗ്. റിസര്‍വ് : നിലം സഞ്ജീപ് എക്‌സ്, സെൽവം കാർത്തി.

