ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക; ഓസീസിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ഏകദിന പരമ്പര തോൽവി - SOUTH AFRICA VS AUSTRALIA ODI 2025

മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 2-0ന് സ്വന്തമാക്കി.

SOUTH AFRICA VS AUSTRALIA ODI 2025
SOUTH AFRICA VS AUSTRALIA ODI 2025 (AP)
ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 4:04 PM IST

സ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. 84 റൺസിനാണ് രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വിജയം. ഇതോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 2-0ന് സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യ മത്സരത്തിലും പ്രോട്ടിസായിരുന്നു വിജയിച്ചത്. എൻഗിഡിയുടെ തകര്‍പ്പന്‍ ബൗളിംഗും ബ്രീറ്റ്‌സ്‌കെയുടെ മികച്ച ബാറ്റിംഗുമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.

ഏകദിനങ്ങളിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാമത്തെ വിജയമാണിത്. മാത്യു ബ്രീറ്റ്‌സ്‌കിയുടെ 88 റൺസിന്‍റേയും ട്രിസ്റ്റാൻ സ്റ്റബ്‌സിന്‍റെ 74 റൺസിന്‍റേയും ബലത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 49.1 ഓവറിൽ 277 റൺസ് നേടി ഓള്‍ ഔട്ടായി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസീസ് 37.4 ഓവറിൽ 193 റൺസിൽ എല്ലാവരും പുറത്തായി. ലുങ്കി എൻഗിഡി 42 റൺസ് വഴങ്ങി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ അവസാന 10 ദ്വിരാഷ്ട്ര പരമ്പരകളിൽ എട്ടെണ്ണത്തിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് ജയിച്ചത്. കൂടാതെ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അവസാന 21 ഏകദിനങ്ങളിൽ 17 എണ്ണത്തിലും പ്രോട്ടീസാണ് ജയിച്ചത്. അവസാന എട്ട് ഏകദിനങ്ങളിൽ ഒരു മത്സരം മാത്രം ജയിച്ച ഓസ്‌ട്രേലിയ നിരാശാജനകമായ ഫോമിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിൽ 352 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്നതിനിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയാണ് അവർ അവസാന വിജയം നേടിയത്. തുടർച്ചയായി മൂന്നാമത്തെ ഏകദിന പരമ്പരയാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ തോൽക്കുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെയുള്ള തോൽവിക്ക് മുമ്പ് ശ്രീലങ്കക്കെതിരെയും അതിന് മുമ്പ് പാകിസ്ഥാനെതിരെയും ഓസ്‌ട്രേലിയ പരമ്പര തോറ്റിരുന്നു.

278 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരുന്നു. ഓപ്പണർമാരായ ട്രാവിസ് ഹെഡ് (6), ലാബുഷാഗ്നെ (1) എന്നിവരെ യഥാക്രമം ബർഗർ, ലുങ്കി എൻഗിഡി എന്നിവർ തുടർച്ചയായ ഓവറുകളിൽ പുറത്താക്കി. പവർപ്ലേയുടെ അവസാന ഓവറിൽ മിച്ചൽ മാർഷിന്‍റെ (18) വിക്കറ്റും നഷ്ടമായി. കാമറൂൺ ഗ്രീൻ (35), ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് (87) എന്നിവർ തിരിച്ചുവരവിന് പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഓസ്‌ട്രേലിയൻ മധ്യനിരയിൽ നിന്നും ലോവർ ഓർഡറിൽ നിന്നും കാര്യമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ല.

ഗ്രീൻ, അലക്സ് കാരി (13), ആരോൺ ഹാർഡി (10) എന്നിവരും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാതെ പുറത്തായി. ലുങ്കി എൻഗിഡി ബാർട്ട്ലെറ്റിനെയും (8) സാമ്പയെയും (3) പുറത്താക്കി അദ്ദേഹം അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം പൂർത്തിയാക്കി. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിലെ അവസാന ഏകദിന മത്സരം 24 ന് നടക്കും. നേരത്തെ നടന്ന ടി20 പരമ്പരയില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ പ്രോട്ടീസിനെ 2-1 ന് തോല്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.

