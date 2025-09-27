ETV Bharat / sports

ചരിത്രനേട്ടം..! റൊണാൾഡോയും ഹാലൻഡും സ്ഥാപിച്ച ഇതിഹാസ മാർക്കുകൾ പിന്നിലാക്കി ഹാരി കെയ്ൻ

യൂറോപ്യൻ ലീഗിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 100 ​​ഗോളുകൾ നേടിയ താരമായി ഹാരി കെയ്ൻ

Harry Kane
Harry Kane (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 11:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

യൂറോപ്പിലെ മികച്ച അഞ്ച് ലീഗുകളിൽ ഒരു ക്ലബ്ബിനായി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 100 ​​ഗോളുകൾ നേടുന്ന കളിക്കാരനായി ഹാരി കെയ്ൻ ചരിത്രം കുറിച്ചു. റയൽ മാഡ്രിഡിനായി 105 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ മുൻ റെക്കോർഡ് മറികടന്ന ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് സ്‌ട്രൈക്കറായ താരം വെറും 104 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വെർഡർ ബ്രെമെനെതിരായ ബയേണിന്‍റെ 4-0 വിജയത്തിനിടെയാണ് കെയ്ൻ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. മത്സരത്തിലെ രണ്ട് ഗോളുകളിലൂടെ ബയേൺ കളത്തിൽ സെഞ്ചുറി താരം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്‍ ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 15 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കുവേണ്ടി കളിക്കുമ്പോൾ റൊണാൾഡോയുടെ 105 മത്സരങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം എത്തിയ എർലിംഗ് ഹാലൻഡിനെക്കാൾ മുന്നിലെത്താനും താരത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

കെയ്‌നിന്‍റെ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനത്തെ ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് പരിശീലകൻ വിൻസെൻ കൊമ്പാനി പ്രശംസിച്ചു. 'ഹാരിയുടെ ദൃഢനിശ്ചയവും ക്ലിനിക്കൽ ഫിനിഷിംഗും താരത്തെ വ്യത്യസ്‌തനാക്കി. ഇത്രയും വേഗത്തിൽ 100 ​​ഗോളുകൾ നേടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അവിശ്വസനീയമായ കഴിവിനും പ്രവർത്തന നൈതികതയ്ക്കും തെളിവാണെന്ന് കൊമ്പാനി പറഞ്ഞു.

bayern munich
bayern munich vs sv werder bremen (bayern munich/x)

'ക്ലബ്ബിനായി 100 ഗോളുകൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ബഹുമതിയാണെന്ന് ഹാരി പറഞ്ഞു. ഇത്ര വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. ബയേണിൽ ഞാൻ ശരിക്കും സന്തോഷവാനാണ്. എന്‍റെ കരാറിൽ രണ്ട് വർഷം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്, ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു. ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ ഇവിടെ കളിക്കുന്നത് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.ഈ സീസണിൽ ബയേണിനായി എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 15 ഗോളുകൾ നേടി കെയ്ൻ മികച്ച ഫോമിലാണ്. 2023 ൽ ടോട്ടൻഹാമിൽ നിന്ന് മാറിയതിനുശേഷം തുടർച്ചയായ ബുണ്ടസ്ലിഗ ടോപ്പ് സ്കോറർ അവാർഡുകളും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ടോപ്പ് സ്കോറർ ബഹുമതികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയതിന് ശേഷമാണ് താരത്തിന്‍റെ പുതിയ റെക്കോർഡ് നേട്ടം.

റൊണാൾഡോയും ഹാലൻഡും സ്ഥാപിച്ച ഇതിഹാസ മാർക്കുകൾ പിന്നിലാക്കി ആധുനിക ഫുട്ബോളിലെ എലൈറ്റ് ഫോർവേഡുകൾക്കിടയിൽ താരത്തിന്‍റെ സ്ഥാനം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ടോട്ടൻഹാമിനായി 380 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 269 ഗോളുകൾ നേടിയ ഹാരി കെയ്ൻ, അവരുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ സ്കോററായി മാറി. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി 109 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 74 ഗോളുകൾ നേടിയ അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിലെ അവരുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗോൾ സ്കോററാണ്.

  1. Also Read: 'നെയ്‌മറെപ്പോലെ മറ്റൊരു കളിക്കാരൻ നമുക്കില്ല'; 2026 ലെ ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് റൊണാൾഡോ
  2. Also Read:സൗദി പ്രോ ലീഗ്: റൊണാൾഡോ, മാനെ ഗോളുകളില്‍ അല്‍ നസറിന് ജയം; അൽ-ഇത്തിഹാദിനെ 2-0 ന് വീഴ്‌ത്തി
  3. Also Read:നിസങ്കയുടെ സെഞ്ചുറി പാഴായി; ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ച ലങ്കൻ പോരാട്ടം, സൂപ്പർ ഓവറിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയം

For All Latest Updates

TAGGED:

FASTEST 100 GOALS EUROPEAN FOOTBALLCRISTIANO RONALDO RECORD BROKENERLING HAALAND RECORDKANE VS RONALDOHARRY KANE 100 GOALS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

അറിയാം നവരാത്രി കാലത്തെ നിറങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, ഓരോ ദിവസവും ഈ നിറത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ...

കാത്തിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം;ഹൈദരാബാദിനടുത്ത് ഫ്യുച്ചര്‍ സിറ്റിയില്‍ നൈറ്റ് സഫാരി വരുന്നു

ബസ് എപ്പോള്‍ പുറപ്പെടണം? എഐ പറയും, രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയില്‍ ബസ് സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ തകൃതി

നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു നമ്മെ രോഗികളാക്കുന്നു! ഹൈദരാബാദില്‍ ശ്വാസ കോശ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധന

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.