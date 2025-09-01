ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല് ഉദ്ഘാടന സീസണില് ശ്രീശാന്തിനെ തല്ലിയ സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് മുൻ ഐപിഎല് കമ്മീഷണര് ലളിത് മോദി പുറത്തുവിട്ടതില് രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി ഹര്ഭജൻ സിങ്. സംഭവം നടന്നു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വിഡിയോ പുറത്തുവന്നത് ശരിയായില്ലെന്ന് താരം പ്രതികരിച്ചു.
‘ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്ന രീതി ഒട്ടും ശരിയല്ല. ഇത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വാർഥ താൽപര്യങ്ങളുണ്ടാകും. 18 വർഷം മുൻപ് നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആളുകൾ അതു മറന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ്.’– ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് ഹർഭജൻ സിങ് പറഞ്ഞു. 'സംഭവത്തില് വളരെ വിഷമവും ലജ്ജയും തോന്നുന്നു, വീഡിയോ വൈറലായി. അതൊരു നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമായിരുന്നു. മനുഷ്യർ തെറ്റുകൾ വരുത്താറുണ്ട്, ഞാനും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി.
ബിയോണ്ട് 23 ക്രിക്കറ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരമായിരുന്ന മൈക്കൽ ക്ലാർക്കുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മോദി വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതില് ലളിത് മോദിക്കെതിരെ ശ്രീശാന്തിന്റെ ഭാര്യ ഭുവനേശ്വരിയും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇരുവരും വില കുറഞ്ഞ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന, ഹൃദയശൂന്യമായ, മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടിയാണ് നടത്തിയതെന്ന് അവര് ഇന്സ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയില് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പിന്നാലെ ലളിത് മോദി ഭുവനേശ്വരിക്ക് മറുപടിയായെത്തി. താൻ സത്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്, ഭുവനേശ്വരിക്ക് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാരണവുമില്ലായെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ശ്രീ ഇരയായിരുന്നു, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മുമ്പ് ആരും എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നില്ല, ക്ലാർക്ക് ചോദിച്ചപ്പോള് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു," ഐഎഎൻഎസിനോട് മോദി വ്യക്തമാക്കി.
Lalit Modi released an unseen video of Bhajji–Sreesanth slapgate. pic.twitter.com/nH5vhpLyAe— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 29, 2025
2008 സീസണില് ഹര്ഭജന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റേയും ശ്രീശാന്ത് കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന്റേയും താരമായിരുന്നു. മത്സരത്തിന് ശേഷം ഇരുടീമിലെയും താരങ്ങള് ഹസ്തദാനം നടത്തി മടങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് ഹര്ഭജന് ശ്രീശാന്തിന്റെ മുഖത്ത് തല്ലിയത്. ഹര്ഭജൻ ശ്രീശാന്തിനെ തല്ലിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് ചാനലുകളില് അന്ന് വന്നിരുന്നില്ല. സംഭവത്തിന് ശേഷം ശ്രീശാന്ത് പൊട്ടി കരയുന്നതും സഹതാരങ്ങള് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് ടിവിയില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നാല് തല്ലുന്നതിന്റേയും തുടര്ന്നുള്ള വഴക്കിന്റേയും വീഡിയോ ഇപ്പോഴാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഹർഭജന് 8 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. വീഡിയോ പുറത്തുവന്ന സംഭവത്തിൽ ശ്രീശാന്ത് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.