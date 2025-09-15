ക്രിക്കറ്റിന്റെ മാന്യതക്ക് നിരക്കാത്തത്; ഇന്ത്യൻ ടീമിനെതിരെ പ്രതിഷേധം, ഹസ്തദാന വിവാദത്തില് പരാതി നല്കി പിസിബിസി
ഹസ്തദാനത്തിന് തയ്യാറാവാതിരുന്ന ഇന്ത്യന് താരങ്ങളുടെ നടപടി സ്പോര്ട്സ്മാന്ഷിപ്പിന് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ്.
Published : September 15, 2025 at 1:28 PM IST
ദുബായ്: ഏഷ്യ കപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യന് താരങ്ങള് ഹസ്തദാനത്തിന് തയ്യാറാവാതിരുന്നതില് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഏഷ്യന് ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്സിന് (എസിസി) പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് (പിസിബിസ) പരാതി നല്കി. വാര്ത്ത ഏജന്സിയായ പിടിഐയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
മത്സരത്തിൻ്റെ ടോസിൻ്റെ സമയത്ത് ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റന് സൂര്യകുമാര് യാദവും പാകിസ്ഥാന് ക്യാപ്റ്റന് സല്മാന് അലി ആഘയും പതിവ് പരസ്പരം ഹസ്തദാനം നടത്തിയിരുന്നില്ല. മത്സരത്തിന് ശേഷവും പാകിസ്ഥാന് താരങ്ങള്ക്ക് കൈകൊടുക്കാതെയാണ് ഇന്ത്യന് താരങ്ങള് ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടത്.
ഇന്ത്യന് താരങ്ങളുടെ നടപടി സ്പോര്ട്സ്മാന്ഷിപ്പിന് നിരക്കാത്തതാണെന്നാണ് പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് പ്രതികരിച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തില് തങ്ങളുടെ ടീം മാനേജര് നവീദ് ചീമ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തിറക്കിയ വാര്ത്താകുറിപ്പില് പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് പ്രതികരിച്ചു.
ഇന്ത്യന് താരങ്ങളുടേത് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മാന്യതക്ക് നിരക്കാത്ത നടപടിയാണ്. പാക് താരങ്ങളുമായി ഇന്ത്യന് കളിക്കാര് ഹസ്തദാനത്തിന് തയ്യാറാവാതിരുന്നതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റന് സല്മാന് അലി ആഘയെ മത്സരശേഷമുള്ള സമ്മാനദാനച്ചടങ്ങിന് അയക്കാതിരുന്നതെന്നും വാര്ത്താ കുറിപ്പില് പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം ഏപ്രിലിൽ പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായാണ് ഹസ്തദാനത്തില് നിന്നും വിട്ടുനിന്നതെന്ന് ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റന് സൂര്യകുമാര് യാദവ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
കശ്മീരിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിനും തുടർന്ന് മെയ് മാസത്തിൽ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തുള്ള ഭീകരവാദ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനും ശേഷം ആദ്യമായി ആയിരുന്നു ബദ്ധവൈരികളായ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. മത്സരത്തില് വമ്പന് ആധിപത്യത്തോടെ വിജയം നേടാന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.
ദുബായ് ഇൻ്റര്നാഷണല് സ്റ്റേഡിയത്തില് നടന്ന മത്സരത്തിര് ഏഴ് വിക്കറ്റിൻ്റെ ആധികാരിക വിജയമാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാന് ഇറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാന് നിശ്ചിത 20 ഓവറില് ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 127 റണ്സാണ് നേടിയത്. മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ കുല്ദീപ് യാദവാണ് പാകിസ്ഥാനെ തകര്ത്തത്.
മറുപടിക്ക് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 15.5 ഓവറില് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 131 റണ്സെടുത്താണ് വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്. 37 പന്തില് പുറത്താവാതെ 47 റണ്സെടുത്ത ക്യാപ്റ്റന് സൂര്യകുമാര് യാദവാണ് ഇന്ത്യന് വിജയത്തിന് ചുക്കാന് പിടിച്ചത്. 13 പന്തില് 31 റണ്സുമായി അഭിഷേക് ശര്മയും തിളങ്ങി.