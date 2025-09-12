'ട്രാക്കിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തിലേക്ക്'; സ്വർണ വേട്ടക്കാരൻ കാള് ലൂയിസിൻ്റേയും ബോള്ട്ടിൻ്റേയും റെക്കോർഡിലേക്ക് ഗൗട്ട് ഗൗട്ട്
Published : September 12, 2025 at 9:07 PM IST
1984ലെ ലോസ് ആഞ്ചല്സ് ഒളിമ്പിക്സ് ഓർമിക്കപ്പെടുന്നത് കാള് ലൂയിസെന്ന പേരിലാണ്. കന്നി ഒളിമ്പിക്സില് തന്നെ നാല് സ്വര്ണം സ്വന്തമാക്കി കാള് ലൂയിസ് ഓടിക്കയറിയത് ചരിത്രത്തിലേക്കാണ്. ഫ്രെഡറിക് കാള്ട്ടണ് ലൂയിസ് അഥവാ കായിക പ്രേമികളുടെ കാള് ലൂയിസ്. ഓട്ടം, ലോങ് ജമ്പ്, ഫോർ*ഹണ്ഗ്രഡ് മീറ്റര് റിലേ എന്നിങ്ങനെ ആ കൗമാരക്കാരൻ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കി. പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് ഒളിമ്പിക്സിലും സ്വർണത്തിളക്കമായിരുന്നു കാള്സിന്.
80കളിലെ അമേരിക്കകാരുടെ ചാമ്പ്യന് 41വർഷമിപ്പുറവും ഓർമിക്കപ്പെടുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളിലാണ്. 2008ലെ ഉൻസൈൻ ബോള്ട്ട് തരംഗത്തിലും 2024ലെ ഗൗട്ട് ഗൗട്ട് ഇഫക്ടിലുമെല്ലാം കായിക ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പേര് അവർത്തിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കൗമാരക്കാരുടെ ചുറുചുറുക്ക് എന്നും റെക്കോഡുകളുടെ നേട്ടങ്ങളാൽ താരതമ്യങ്ങള്ക്ക് വിധേയമാകാറുണ്ട്. 1984 മുതൽ 2025വരെ അത് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.
1979 മുതൽ 1996 വരെ നീണ്ട കായിക ജീവിതത്തിൽ ഒമ്പത് സ്വര്ണമുള്പ്പെടെ 10 ഒളിമ്പിക് മെഡലുകളും എട്ട് സ്വര്ണമുള്പ്പെടെ 10 ലോക ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് മെഡലുകളാണ് അമേരിക്കൻ ഇതിഹാസം കാള്സ് നേടിയെടുത്തത്. കാള്സ് ചരിതത്തിന് പിന്നാലെ ലോക കായിക പ്രേമികളുടെ ഇടയിലേക്ക് മറ്റൊരു ഇതിഹാസം ഓടിക്കയറി. വേഗത്തിൻ്റെ രാജാവെന്ന് ആ ജമൈക്കൻ താരത്തെ ലോകം വിളിച്ചു. പേര് ഉസൈൻ ബോള്ട്ട്.
ഉസൈൻ ബോർട്ടിൻ്റെ റെക്കോർഡുകള് കായിക ലോകത്ത് എന്നും ചർച്ചാവിഷയമാണ്. കാള്സിന് ശേഷം ഉസൈൻ എന്ന് പിന്നീട് പലരും നാമകരണം ചെയ്തുവെങ്കിലും 2008ലെ ഉസൈൻ്റെ പ്രകടനങ്ങള് 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും മറ്റൊരാളുമായാണ് താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഉസൈൻ ബോള്ട്ടിൻ്റെ റെക്കോഡ് തകർത്ത ഗൗട്ട് ഗൗട്ട്.
1968ലെ മെക്സിക്കോ ഒളിമ്പിക്സിൽ നിന്നുള്ള പീറ്റർ നോർമൻ്റെ 200 മീറ്റർ റെക്കോഡ് തകർത്താണ് ഗൗട്ട് തൻ്റെ വരവ് അറിയിച്ചത്. പിന്നീട് നടന്നതെല്ലാം ചരിത്രം. പതിനേഴാം വയസിൽ അത്ലറ്റിക്സിലെ റെക്കോർഡ് തകർത്ത ഗൗട്ടിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങള്ക്കായാണ് നാളെ ടോക്കിയോയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോക അത്ലറ്റിക് വേദി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
2008ലെ ട്രാക്കിലെ ഓർമകളോടാണ് ഉസൈൻ ബോള്ട്ട് ഈ കൗമാരക്കാരനെ താരതമ്യം ചെയ്തത്. ജൂനിയറിൽ നിന്ന് സീനിയറിലേക്ക് എത്തിയാൽ കാര്യങ്ങള് എളുപ്പമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇപ്പോള് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യണം. ഒളിമ്പിക് കിരീടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്ന് ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥി സ്പ്രിൻ്റ് സെൻസേഷൻ ഗൗട്ട് ഗൗട്ടിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ പ്രായത്തിൽ മികച്ചതായിരുന്നു. സീനിയർ വിഭാഗത്തിലെത്തിയപ്പോള് കാര്യങ്ങള് അത്രകണ്ട് എളുപ്പമായില്ലെന്നും ബോള്ട്ട് പറയുന്നു. ഇത്തവണ ഗൗട്ട് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുക സീനിയർ വിഭാഗത്തിലേക്കാണ്.
2032 ലെ ബ്രിസ്ബേൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വന്തം മണ്ണിൽ സ്വർണം നേടാൻ യോഗ്യനാണെന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ വീമ്പ് കൊള്ളുന്നത്. 1984ല് വിശ്വകായിക മേള ലോസ് ആഞ്ചല്സിലേക്ക് വിരുന്നിനെത്തിയപ്പോള് അമേരിക്ക വമ്പ് കാട്ടിയത് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനിലൂടെയായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്നത് ഓസ്ട്രേലിക്കാർക്ക് ഗൗട്ട് എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറി. 200 മീറ്ററിൽ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന 17 കാരനുമേൽ അത്രയേറെ പ്രതീക്ഷകളാണവർക്ക്. ഗൗട്ട് 200 മീറ്റർ ട്രാക്കിൽ തീർക്കുന്ന റെക്കോർഡുകളിലേക്കാണ് കണ്ണുകളെല്ലാം.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരത്തിൻ്റെ പ്രബല പ്രകടനങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും വൈറലാണ്. ഗൗട്ടിൻ്റെ ഉയരവും സ്വർണ നേട്ടങ്ങളുമെല്ലാം ഉസൈൻ ബോള്ട്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കാരണമായി. 20.04 സെക്കൻഡിൽ 200 മീറ്റർ എന്ന ഉസൈൻ ബോള്ട്ടിൻ്റെ റെക്കോർഡിലാണ് ഗൗട്ട് ചെക്ക് വച്ചത്. 19.84 സെക്കൻഡിൽ 200 മീറ്ററിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കൗമാരക്കാരൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഇന്നിപ്പോള് അരങ്ങേറ്റ മത്സരവും സീനിയർ വിഭാഗവുമെല്ലാം കടമ്പകളായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതിനാലാകാം, സാക്ഷാൽ ഉസൈൻ ബോള്ട്ട് തന്നെ ഉപദേശവും ഒപ്പം മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത്.
2025 ഏപ്രിലിൽ അണ്ടർ-20, 200 മീറ്ററിൽ ലോക റെക്കോർഡ്, 200 മീറ്ററിൽ 19.84 സെക്കൻഡിൽ ഓടി ഉസൈൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ മുൻ റെക്കോർഡ് മറികടന്നു. 2024ൽ 16 വയസുള്ളപ്പോൾ അണ്ടർ-18 ലോക റെക്കോർഡ് 200 മീറ്ററിൽ 20.04 സെക്കൻഡ് ഓടി അതേ പ്രായത്തിലെ ബോൾട്ടിൻ്റെ 20.13 സെക്കൻഡ് മറികടന്നു. ഇതോടെ ഗൗട്ടിനെ ലോക കായിക ലോകം തെരയാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ആരാണ് ആ കൗമാരക്കാരൻ... ആ തെരച്ചിൽ പിന്നീട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ചകളിലും വൈറൽ വീഡികളിലേക്കും നയിച്ചു. 1984ലെ കാള് ലൂയിസ് മുതൽ 2025വരെ ഗൗട്ട് ഗൗട്ട് വരെ. കായിക ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സംഭാവനകള് പിറക്കാൻ നാളെ നടക്കുന്ന അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കാരണമാകട്ടെ.
