അർജന്റീനയുടെ ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസ്സി ഡിസംബറില് ഇന്ത്യയിലെത്തും. മെസിയുടെ ഏജന്റ് കൂടിയായ പിതാവ് ജോര്ജെ മെസിയുടെയും സംഘത്തിന്റേയും അനുമതി ലഭിച്ചുവെന്ന് കൊൽക്കത്തയിലെ വ്യവസായി സതാദ്രു ദത്ത വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു. ഡിസംബർ 12 മുതൽ 15 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സൂപ്പര് താരത്തിന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിന് ‘ഗോട്ട് ടൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ’ എന്നാണ് സംഘാടകർ നൽകിയ പേര്.
ഡിസംബർ 12 ന് രാത്രി അദ്ദേഹം കൊൽക്കത്തയിലെ ജോയ് നഗരത്തിൽ എത്തും. അതിനുശേഷം നിരവധി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മെസ്സി മുംബൈ, അഹമ്മദാബാദ്, ന്യൂഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തും. ഡിസംബർ 15 ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മെസ്സിയുടെ സന്ദർശനം അവസാനിക്കും. ഈ മാസം 28നും സെപ്റ്റംബര് ഒന്നിനും ഇടയില് മെസി തന്നെ തന്റെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന വിവരം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടുമെന്നും സതാദ്രു ദത്ത പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വീഡിയോയും മെസി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. നഗരങ്ങൾ അടക്കം വീഡിയോയിൽ പരാമർശിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൊൽക്കത്തയിലെ മെസ്സിയുടെ ഷെഡ്യൂൾ ഡിസംബർ 13 ന് രാവിലെ ഒരു മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റ് ചടങ്ങോടെ ആരംഭിക്കും. പിന്നാലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ ഗോട്ട് കപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടക്കും. സൗരവ് ഗാംഗുലി, ലിയാൻഡർ പേസ്, ജോൺ എബ്രഹാം, ബൈച്ചുങ് ബൂട്ടിയ എന്നിവരോടൊപ്പം മെസ്സി കളിക്കും. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി മെസ്സിയെ ചടങ്ങിൽ അഭിനന്ദിക്കും. തുടർന്ന് 13 ന് മെസ്സി കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് പോകും. ഡിസംബർ 14 ന്, കൊൽക്കത്തയിലെ മാതൃകയിൽ മുംബൈയിലെ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങില് മെസ്സി പങ്കെടുക്കും.
മെസ്സിയുടെ ഇന്ത്യാ പര്യടനത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായ ഡിസംബർ 15 ന്, ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഫിറോസ് ഷാ കോട്ല സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു സംഗീത പരിപാടി നടക്കും. തലസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് മെസ്സി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും കാണും. മെസ്സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനമാണിത്. 2011ൽ കൊൽക്കത്തയിലെ സോൾട്ട്ലേക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന അർജന്റീന– വെനസ്വേല സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരം കളിക്കാൻ മെസ്സി എത്തിയിരുന്നു.