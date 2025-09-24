ETV Bharat / sports

30 വർഷമായി ജർമ്മനിക്ക് ഒരു ബാലൺ ഡി ഓർ താരമില്ല, കാരണമറിയാം; പുതിയ തലമുറ സ്വന്തമാക്കുമോ..?

മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ജർമ്മൻ താരങ്ങള്‍ക്ക് ബാലൺ ഡി'ഓറിന്‍റെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രമുണ്ടായിരുന്നു.

GERMANY FOOTBALL TEAM
GERMANY FOOTBALL TEAM (getty)
കായികരംഗത്തെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ വ്യക്തിഗത ബഹുമതിയായ ബാലൺ ഡി'ഓർ ഒരു ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ അവസാനമായി നേടിയിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടു. 1996-ൽ, ജർമ്മനിയുടെ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം മത്തിയാസ് സാമറായിരുന്നു ട്രോഫി ഉയർത്തിയത്. ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ടിനൊപ്പം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നേടിയതിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ഈ വിജയനേട്ടം. സാമറിന് മുമ്പ്, ജർമ്മൻ താരങ്ങള്‍ക്ക് ബാലൺ ഡി'ഓറിന്‍റെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രമുണ്ടായിരുന്നു. ഗെർഡ് മുള്ളർ, ഫ്രാൻസ് ബെക്കൻബോവർ, കാൾ-ഹെയിൻസ് റമ്മെനിഗെ തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസങ്ങളെല്ലാം പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ബെക്കൻബോവറും റമ്മെനിഗെയും രണ്ടുതവണയാണ് നേടിയത്.

സമീപ വര്‍ഷങ്ങളില്‍, ജർമ്മൻ ക്ലബ്ബുകളും ദേശീയ ടീമും ആഗോള വേദിയിൽ ശക്തരാണ്. ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് മൂന്ന് തവണ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നേടി. 2014 ൽ ജർമ്മനി ഫിഫ ലോകകപ്പും സ്വന്തമാക്കി. മാനുവൽ ന്യൂയർ, ടോണി ക്രൂസ്, തോമസ് മുള്ളർ തുടങ്ങിയ കളിക്കാരെല്ലാം മത്സരങ്ങളില്‍ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും, ബാലൺ ഡി ഓർ ജർമ്മന്‍ താരങ്ങളെ പരിഗണിച്ചില്ല.

bayern munich
bayern munich (getty)

എലൈറ്റ് ആക്രമണകാരികളുടെ അഭാവം

ബാലൺ ഡി ഓർ ഫോർവേഡുകൾക്ക് വളരെയധികം പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാമറിന് പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് നോൺ-ഫോർവേഡുകൾ മാത്രമേ ട്രോഫി ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അടുത്തിടെ 2024-ൽ സ്‌പെയിനിന്‍റെ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ റോഡ്രിയായിരുന്നു ഉയര്‍ത്തിയത്. മറ്റ് ശക്തരായ ടീമുകളോട് മത്സരിക്കുന്നതിന് ലോകോത്തര ആക്രമണ പ്രതിഭകളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ജർമ്മനി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി. തുടർച്ചയായ ലോകകപ്പുകളിൽ ജർമ്മനി ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്തായപ്പോൾ, മികച്ച ആക്രമണകാരികളുടെ അഭാവം വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു.

തോമസ് മുള്ളറും ടോണി ക്രൂസും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തിളങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സമീപ ദശകങ്ങളിൽ പുരസ്‌കാരത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തുനിന്നത് ജർമ്മൻകാർ ഗോൾകീപ്പർമാരായിരുന്നു. ഒലിവർ കാനും മാനുവൽ ന്യൂയറും അടുത്തെത്തിയെങ്കിലും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിന് മുകളിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്‌തില്ല. 2001 ലും 2002 ലും കാൻ, 2014 ൽ ന്യൂയർ പിന്നാലെ 2014 ൽ ന്യൂയർ ലോകകപ്പ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോവ് നേടി.

GERMANY FOOTBALL TEAM
GERMANY FOOTBALL TEAM (getty)

മെസ്സി-റൊണാൾഡോ യുഗം

ലയണൽ മെസ്സിയുടെയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെയും ആധിപത്യവും ജര്‍മന്‍ താരങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതില്‍ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2008-ൽ റൊണാൾഡോ ആദ്യം പുരസ്‌കാരം നേടിയത് മുതൽ 2023-ൽ മെസ്സിയുടെ വിജയം വരെ, ഈ സഖ്യം ഏതാണ്ട് എല്ലാ ബാലൺ ഡി ഓർ കിരീടങ്ങളും സ്വന്തമാക്കി. ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചിന്‍റെ 2018-ലെ നേട്ടം അവരുടെ കുതിപ്പിന് ചെറിയൊരു ഇടവേള നൽകിയെങ്കിലും, താമസിയാതെ മെസ്സി കിരീടം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ജർമ്മനി ഉൾപ്പെടെ മറ്റേത് രാജ്യത്തുനിന്നുമുള്ള കളിക്കാർക്കും ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സമ്മാനത്തിനായി മത്സരിക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു.

Jamal Musiala
Jamal Musiala (getty)

ജർമ്മൻ ഫുട്ബോളിന് ഒരു പുതിയ യുഗം?

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി, 2006 ന് ശേഷം ആദ്യമായി മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും അന്തിമ ബാലൺ ഡി ഓർ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. ഇതൊരു മാറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന്‍റെ വരൾച്ചയെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന ആവേശകരമായ യുവ ആക്രമണ പ്രതിഭകൾ ജർമ്മനിയിൽ നിലവില്‍ ഉണ്ട്. ബയേൺ മ്യൂണിക്കിന്‍റെ ജമാൽ മുസിയാലയും ലിവർപൂളിന്‍റെ ഫ്ലോറിയൻ വിർട്‌സും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ പ്രധാന കളിക്കാരാണ്. മുസിയാല പരിക്കിന് മുമ്പുള്ള ഫോം വീണ്ടെടുക്കുകയും വിർട്‌സ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫുട്‌ബോളുമായി വേഗത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്‌താൽ, ജർമ്മനിക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഒരു പുതിയ ബാലൺ ഡി ഓർ വിജയിയെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

