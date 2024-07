ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിനെ ഇനി ഗംഭീര്‍ നയിക്കും; ഗൗതം ഗംഭീറിനെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജയ് ഷാ - Gambhir Will Be The New Head Coach

By ETV Bharat Kerala Team Published : 9 hours ago | Updated : 9 hours ago

Gautam Gambhir ( ETV Bharat )

മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ ഗൗതം ഗംഭീറിനെ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ പുതിയ കോച്ചായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ. എക്‌സിലെ ഒരു പോസ്‌റ്റിലൂടെയാണ് ഷാ ഗംഭീറിന്‍റെ പുതിയ റോളിലെ വരവറിയിച്ചത്. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ എവേ പരമ്പരയാണ് ഗൗതമിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിന്‍ ആദ്യം നടക്കുക. "ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ പുതിയ മുഖ്യ പരിശീലകനായി ഗൗതം ഗംഭീറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ക്രിക്കറ്റിന് വലിയ വികാസമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ മാറ്റം അടുത്തുനിന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞയാളാണ് ഗൗതം. തന്‍റെ കരിയറിൽ വ്യത്യസ്‌ത റോളുകളിൽ എന്നും മികവ് പുലർത്തിയ താരമാണ് ഗൗതം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ അനുയോജ്യനായ വ്യക്തിയാണ് ഗൗതം എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഈ പുതിയ യാത്രയ്‌ക്ക് പൂർണ പിന്തുണയേകുന്നു" എന്നാണ് ഷാ എക്‌സില്‍ എഴുതിയത്.

Last Updated : 9 hours ago