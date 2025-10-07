ETV Bharat / sports

ഡൽഹിയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഗംഭീറിന്‍റെ അത്താഴവിരുന്ന്; രോഹിതിനെ പുറത്താക്കിയതില്‍ ആഘോഷമെന്ന് വിമര്‍ശനം

അത്താഴവിരുന്ന് നൽകുന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടു വന്നതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളുകളും വന്നു.

Gautam Gambhir
Gautam Gambhir (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 7, 2025 at 3:01 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് അത്താഴവിരുന്നൊരുക്കാൻ മുഖ്യപരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീർ. ഒക്ടോബർ 10ന് ഡൽഹി അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനായി ഇന്ത്യൻ ടീമംഗങ്ങൾ ‍‍ഡൽഹിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 8ന് ഗംഭീർ പാർട്ടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഗംഭീറിന് ഗാർഡൻ ഏരിയയിൽ ‘ഓപ്പൺ എയർ അത്താഴവിരുന്ന്’ നടത്തണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.

ഡൽഹിയിൽ മഴ പെയ്‌താല്‍ വിരുന്ന് വീടിനുള്ളിൽ നടത്തിയേക്കും. ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കളിക്കാര്‍ക്കും ടീമിന്‍റെ സ്‌പോർട്‌സ് സ്റ്റാഫുകളേയുമാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത്. അതേസമയം ടീമംഗങ്ങൾക്ക് അത്താഴവിരുന്ന് നൽകുന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടു വന്നതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളുകളും വന്നു. രോഹിത് ശർമയെ ഏകദിന ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റി, ഗില്ലിനെ നിയമിച്ചതുമായി ചേർത്തുവച്ചാണ് ട്രോളുകൾ. അത്താഴവിരുന്ന് നൽകുന്നത് രോഹിത്തിനെ പുറത്താക്കിയത് ആഘോഷിക്കാനെന്നും ചിലർ എക്‌സില്‍ പരിഹസിക്കുന്നു.

INDIA VS WEST INDIES
INDIA VS WEST INDIES (IANS)

ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും തമ്മിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പര ആരംഭിച്ചു. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ, വെസ്റ്റിൻഡീസിനെ ഇന്നിങ്സിനും 140 റൺസിനുമാണ് ഇന്ത്യ തോൽപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ പരമ്പരയിൽ 1–0നു ഇന്ത്യ മുന്നിലായി. ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ 14 വരെ ഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ടീം ഇന്ത്യ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിക്കും. ഒക്ടോബർ 19നാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനം. മൂന്നു മത്സരങ്ങളാണ് ഏകദിന പരമ്പരയിലുള്ളത്. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ട്വന്‍റി20 പരമ്പര ഒക്ടോബർ 29ന് ആരംഭിക്കും.

ഗൗതം ഗംഭീർ

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീർ ഡൽഹിയിൽ സ്വദേശിയാണ്. ബിജെപിയുടെ പാർലമെന്‍റ് അംഗമായും താരം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024 ജൂലൈയിലാണ് അദ്ദേഹം ടീം ഇന്ത്യയുടെ പരിശീലകനായി നിയമിതനായത്. ടെസ്റ്റ്, ഏകദിനം, ടി20 എന്നീ മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലും ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഗംഭീര്‍ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 58 ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് 4154 റൺസും 147 ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് 5238 റൺസും 37 ടി20കളിൽ നിന്ന് 932 റൺസും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ 63 അർദ്ധസെഞ്ച്വറികളും 19 സെഞ്ച്വറികളും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ പരമ്പര ഷെഡ്യൂൾ

ഒക്ടോബർ 19 - ആദ്യ ഏകദിനം, പെർത്ത്

ഒക്ടോബർ 23 - രണ്ടാം ഏകദിനം, അഡലെയ്‌ഡ്

ഒക്ടോബർ 25 - മൂന്നാം ഏകദിനം, സിഡ്‌നി

ഒക്ടോബർ 29 - ആദ്യ ടി20, കാൻബറ

ഒക്ടോബർ 31 - രണ്ടാം ടി20, മെൽബൺ

നവംബർ 2 - മൂന്നാം ടി20, ഹൊബാർട്ട്

നവംബർ 6 - നാലാം ടി20, ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ്

നവംബർ 8 - അഞ്ചാം ടി20, ബ്രിസ്ബേൻ

TAGGED:

GAUTAM GAMBHIR INVITES TEAM INDIAARUN JAITLEY STADIUMINDIA VS WEST INDIESROHIT SHARMAGAUTAM GAMBHIR

