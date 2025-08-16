ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ മുൻ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളിലൊരാളായ സാലിയ സമാനെ എല്ലാ ഫോര്മാറ്റുകളില് നിന്നും അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വിലക്കി. അഴിമതി വിരുദ്ധ നിയമം ലംഘിച്ചതിന് എമിറേറ്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (ഇസിബി) കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് താരത്തിനെതിരെ ഐസിസി വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
'സമനെ താൽക്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത 2023 സെപ്റ്റംബർ 13 മുതലുള്ള വിലക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ഐസിസി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പൂർണ്ണമായ വാദം കേൾക്കലിനു ശേഷം 2021 ലെ അബുദാബി ടി10യിൽ ഒത്തുകളി, ഗൂഢാലോചന അല്ലെങ്കിൽ മത്സരങ്ങളെയോ, ഭാഗങ്ങളെയോ അനുചിതമായി സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ഐസിസി ട്രൈബ്യൂണൽ സമാനെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. മറ്റൊരു കളിക്കാരന് പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിനും സമനെതിരേയും കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐസിസി അറിയിച്ചു. 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന അബുദാബി ടി10 ലീഗില് അഴിമതി വിരുദ്ധ നിയമം ലംഘിച്ചതിന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട എട്ട് പേരിൽ സാലിയ സമനും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.
Former Sri Lankan domestic cricketer #SaliyaSaman has been banned from all forms of Cricket for five years after an ICC Anti-Corruption Tribunal found him guilty of breaching the Emirates Cricket Board (ECB) Anti-Corruption Code. pic.twitter.com/3C4OSctYQE— All India Radio News (@airnewsalerts) August 15, 2025
സാലിയ സമന്റെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും മികച്ചതായിരുന്നു. 101 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളും 77 ലിസ്റ്റ് എ മത്സരങ്ങളും താരം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ടീമിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ, 101 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 27.95 ശരാശരിയിൽ 3,662 റൺസ് അദ്ദേഹം നേടി. രണ്ട് സെഞ്ച്വറിയും 22 അർദ്ധ സെഞ്ച്വറിയും അതിൽ സ്വന്തമാക്കി. 129 ആണ് താരത്തിന്റെ ഉയർന്ന സ്കോർ.
ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിൽ 77 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 898 റൺസും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ടി20യിൽ, 129.92 എന്ന മികച്ച സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 673 റൺസ് സമാന് നേടി. രണ്ട് അർദ്ധ സെഞ്ച്വറിയും പുറത്താകാതെ 78 റൺസുമടക്കമാണിത്. ഒരു ബൗളർ എന്ന നിലയിൽ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 25.92 ശരാശരിയിൽ 231 വിക്കറ്റുകൾ സമൻ വീഴ്ത്തി. മികച്ച പ്രകടനം 8/53 ആണ്. ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിൽ 84 വിക്കറ്റുകളും ടി20യിൽ 58 വിക്കറ്റുകളുമാണ് താരത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. രണ്ട് ഫോർമാറ്റുകളിലുമായി ഒരു അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം താരത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്.
Also Read: ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇന്ത്യയിലെത്തുമോ? ഐഎസ്എൽ ടീമായ എഫ്സി ഗോവയും അൽ നസ്റും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ - CHRISTIANO RONALDO TO INDIA