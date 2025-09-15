ETV Bharat / sports

'കൈ കൊടുക്കാതിരുന്നാല്‍ ഹീറോ ആകുമോ?'; സൂര്യയ്‌ക്കും സംഘത്തിനുമെതിരെ മുന്‍ പാക് താരം

ഏഷ്യ കപ്പ് മത്സരത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാന്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് ഹസ്‌തദാനം നല്‍കാതിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളുടെ നടപടി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് പാക് മുന്‍ താരം ബാസിത് അലി.

SURYAKUMAR YADAV ASIA CUP 2025 ASIA CUP HANDSHAKE ROW INDIA VS PAKISTAN
India’s captain Suryakumar Yadav and Shivam Dube walk off the field after Team India won the Asia Cup cricket match against Pakistan (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കറാച്ചി: ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിന് ശേഷം പതിവ് ഹസ്‌തദാനമില്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന്‍ താരങ്ങള്‍ പിരിഞ്ഞത്. പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനും തുടര്‍ന്ന് നടന്ന സൈനിക സംഘര്‍ഷത്തിനും ശേഷം ആദ്യമായി അയല്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയ മത്സരമായിരുന്നുവിത്. ഹസ്‌തദാനം നല്‍കാത്തതിന് ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കടുത്ത വിമര്‍ശനമാണ് ഉയരുന്നത്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് തന്നെ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ വിമര്‍ശനം കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ മുന്‍ താരം ബാസിത് അലി. ഇന്ത്യയുടെ നടപടി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ബാസിത് അലി പറയുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ഇത് ഏഷ്യാ കപ്പാണ്. ഇനി ലോകകപ്പ് പോലുള്ള ഐസിസി ടൂര്‍ണമെൻ്റുകളുണ്ടാവും. അവിടെ ഹസ്‌തദാനം നടക്കാത്തപ്പോൾ ഐസിസി മേധാവി എന്തു ചെയ്യും?. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. ജയ് ഷാ.

ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഹസ്‌തദാനം ഒഴിവാക്കിയാല്‍ നിങ്ങൾ ഒരു ഹീറോ ആകുമോ? ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ക്രിക്കറ്റ് അറിയുന്നവർ, അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നവർ, മനസിലാക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കില്ല. ഒരു പാകിസ്ഥാനി മാത്രമല്ല, ഒരു ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാരനും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുള്ള എതെങ്കിലുമൊരാളാണെങ്കില്‍ പോലും അതു ചെയ്യില്ല" ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ചാനലിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കിടെ ബാസിത് പറഞ്ഞു.

ടൂര്‍ണമെന്‍റിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന ക്യാപ്റ്റന്മാരുടെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെയും ഇന്നലെ മത്സരത്തിൻ്റെ ടോസിൻ്റെ സമയത്തും ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവും പാകിസ്ഥാന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ സല്‍മാന്‍ അലി ആഘയും ഹസ്‌തദാനം നടത്തിയിരുന്നില്ല. പാകിസ്ഥാന്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് ഹസ്‌തദാനം നല്‍കാതിരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഏപ്രിലിൽ പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായാണ് ഹസ്‌തദാനത്തില്‍ നിന്നും വിട്ടുനിന്നതെന്നായിരുന്നു സൂര്യയുടെ വാക്കുകള്‍.

അതേസമയം മത്സരത്തില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ വിജയമാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. ദുബായ്‌ ഇൻ്റര്‍നാഷണല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തിര്‍ ഏഴ്‌ വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഇന്ത്യ കളിപിടിച്ചത്. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഇറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാനെ നിശ്ചിത 20 ഓവറില്‍ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് 127 റണ്‍സില്‍ ഒതുക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞു. മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്‌ത്തിയ കുല്‍ദീപ് യാദവിന്‍റെ പ്രകടനം നിര്‍ണായകമായി.

ALSO READ: ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ മാന്യതക്ക് നിരക്കാത്തത്; ഇന്ത്യൻ ടീമിനെതിരെ പ്രതിഷേധം, ഹസ്‌തദാന വിവാദത്തില്‍ പരാതി നല്‍കി പിസിബിസി

മറുപടിക്ക് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 15.5 ഓവറില്‍ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തി 131 റണ്‍സെടുത്താണ് വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്. 37 പന്തില്‍ 47* റണ്‍സെടുത്ത ക്യാപ്റ്റന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവാണ് ഇന്ത്യന്‍ വിജയത്തിന് ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചത്. 13 പന്തില്‍ 31 റണ്‍സുമായി അഭിഷേക് ശര്‍മയും തിളങ്ങി.

For All Latest Updates

TAGGED:

SURYAKUMAR YADAVASIA CUP 2025ASIA CUP HANDSHAKE ROWINDIA VS PAKISTANBASIT ALI AGAINST INDIAN TEAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.