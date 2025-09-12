ETV Bharat / sports

'നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് സംസ്‌കാരത്തില്‍ അതില്ല, സീനിയര്‍ താരങ്ങള്‍ ഭയപ്പെടുന്നു'; പാക് ടീമിനെതിരെ മുന്‍ പേസര്‍, ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് പുകഴ്‌ത്തല്‍

പാകിസ്ഥാന്‍ ടീമില്‍ റൊട്ടേഷന്‍ പോളിയില്ലാത്തതിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍ പേസര്‍ ഉമര്‍ ഗുല്‍.

UMAR GUL CRITICIZES PAKISTAN ASIA CUP 2025 INDIA VS PAKISTAN LATEST NEWS IN MALAYALAM
ഉമര്‍ ഗുല്‍ (ETV Bharat)
കറാച്ചി: ഏഷ്യ കപ്പില്‍ ചിരവൈരികളായ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും നേര്‍ക്കുനേര്‍ എത്തുന്നതിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം. സെപ്‌റ്റംബര്‍ 14-ന് ദുബായിലാണ് ഇരു ടീമുകളുടേയും ആവേശപ്പോര്. സൈനിക സംഘര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് അയല്‍ക്കാര്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.

ഇതിനിടെ പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ താരമായ ഉമര്‍ ഗുല്‍. പാകിസ്ഥാന്‍ ടീമില്‍ റൊട്ടേഷന്‍ പോളിയില്ലാത്തതാണ് ഉമര്‍ ഗുല്ലിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ഇക്കാരണത്താല്‍ തന്നെ ഫിറ്റ്‌നസില്ലെങ്കിലും ടീമിലെ സ്ഥാനം പോകുമെന്ന് കരുതി സീനിയര്‍ താരങ്ങള്‍ കളിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് ഉമര്‍ ഗുല്‍ പറഞ്ഞു.

ക്രിക്കറ്റ് നയം മാറണം

"നിർഭാഗ്യവശാൽ, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ സംവിധാനത്തിലും സംസ്‌കാരത്തിലും ചില പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്. അതെന്തെന്നാല്‍ ഫിറ്റ്‌നസ് 70-80 ശതമാനം മാത്രമാണെങ്കില്‍ പോലും സീനിയര്‍ താരങ്ങള്‍ 'എനിക്ക് കളിക്കണം' എന്ന് പറയും. കാരണം, മറ്റൊരാള്‍ വന്ന് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ചാൽ അയാളുടെ സ്ഥാനം പോകുമെന്നത് തന്നെ.

ഞാന്‍ കളിക്കുന്ന കാലത്തും രീതി സമാനമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് സംസ്‌കാരത്തിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ നയം ഇല്ല. പ്രകടനം മാത്രമേ നോക്കൂ. സീനിയർ കളിക്കാരൻ ഫിറ്റ്നസ് ആകുമ്പോൾ അയാൾക്കായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മുൻഗണന, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കളിപ്പിക്കണം" ഉമര്‍ ഗുൽ പറഞ്ഞു.

ഒരു പാക് മാധ്യമത്തോട് സംസാരിക്കവെയാണ് മുന്‍ പേസറുടെ പ്രതികരണം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ കളിക്കാർക്കും ടീം മാനേജ്‌മെന്‍റിനും ഒരു പോലെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും ഉമര്‍ ഗുൽ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇതിനായി ഇന്ത്യന്‍ താരം ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വർക്ക്‌ലോഡ് മാനേജ്‌ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യന്‍ മാനേജ്‌മെന്‍റിന്‍റെയും ഉദാഹരണവും ഉമര്‍ ഗുല്‍ ഉദ്ധരിച്ചു.

റൊട്ടേഷൻ പോളിസി പ്രധാനം

ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിന് ശരിയായ നയം നിലവിലുണ്ടെന്നും പാകിസ്ഥാന് അതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു സംവിധാനമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ആറോ അഞ്ചോ ആഴ്‌ച വിശ്രമിക്കാന്‍ ഡോക്‌ടർ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോള്‍, പൂർണ്ണമായ ഫിറ്റ്‌നസിലേക്ക് എത്താനുള്ള അവസരം നല്‍കുക എന്നതാണ്.

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം റൊട്ടേഷൻ പോളിസിയാണ്, അല്ലേ?. ജസ്‌പ്രീത് ബുംറയ്ക്ക് വിശ്രമം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ലോകകപ്പിലോ മറ്റ് ഐസിസി ടൂർണമെന്‍റുകളിലോ മാത്രമേ കളിപ്പിക്കൂവെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. അതിനാൽ, ഫിറ്റ്നസ് നേടിയ ശേഷം തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ തനിക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവും" ഉമര്‍ ഗുല്‍ പറഞ്ഞു നിര്‍ത്തി.

ALSO READ: ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റിങ് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ രോഹിത്തിന് സ്ഥാനമില്ല; കാരണമിതെന്ന് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ

