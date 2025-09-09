ETV Bharat / sports

'നീല കടുവകളുടെ' ഐതിഹാസിക വിജയത്തിന് പിന്നിലെ കൈ; ചരിത്ര വിജയങ്ങളുടെ അമരക്കാരൻ, ഖാലിദ് ജമീൽ എന്ന തുറുപ്പുചീട്ട്

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തജിക്കിസ്ഥാനിൽ നടന്ന കാഫാ നേഷൻസ് കപ്പിൽ ഒമാനെ തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചരിത്ര വിജയം നേടാനായത് ഖാലിദ് ജമീലിൻ്റെ പരിശീലനത്തിലാണ്.

INDIA VS OMAN CAFA NATIONS CUP 2025 KHALID JAMIL football coach
Coach Khalid Jamil and Indian football team (IANS, X@IndianFootball)
പുതിയ കളിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകി. മികച്ച ടീം സ്‌പിരിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിച്ചു തന്നു. ഭാവിയിൽ അതിശയകരമായ വിജയം നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹം മറ്റ് വകുപ്പുകളിലും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.

രു ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ പരിശീലകനെ കുറിച്ചുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ മുൻ ടെക്‌നിക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ ഗോൾകീപ്പറുമായ ഹെൻറി മെനെസസിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത്. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ സമീപകാലത്തെ പ്രകടനങ്ങളിൽ വച്ച് ഐതിഹാസിക വിജയം നേടാൻ പ്രാപ്‌തനാക്കിയ പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജമീലിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വാക്കുകൾ.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തജിക്കിസ്ഥാനിൽ നടന്ന കാഫാ നേഷൻസ് കപ്പിൽ ഒമാനെ തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചരിത്ര വിജയം നേടാനായത് ഖാലിദ് ജമീലിൻ്റെ പരിശീലനത്തിലാണ്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഉൾപ്പെടെ അംഗമായ ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ പരിശീലകനായിരുന്ന കാർലോസ് ക്വിറോസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒമാൻ ദേശീയ ടീമിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം കാഫാ നേഷൻസ് കപ്പിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത്.

ഇന്ത്യയുടെ പരിശീലകനായ ശേഷമുള്ള ആദ്യ ടൂർണമെൻ്റിൽ തന്നെ ഐതിഹാസിക വിജയം നേടാൻ ടീമിനെ പ്രാപ്‌തമാക്കിയത് ഖാലിദ് ജമാലാണ്. ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ 79-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒമാനെയാണ് 133-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ വീഴ്‌ത്തി വെങ്കലം നേടിയത്. തിങ്കളാഴ്‌ച (സെപ്‌തംബർ 8) താജിക്കിസ്ഥാൻ ഹിസോറിലെ ഹിസോർ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു മത്സരം.

പ്ലേ ഓഫ് മത്സരത്തിലാണ് ഒമാനെ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് വരെ നീണ്ട കനത്ത മത്സരത്തിനൊടുവിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയം. നിശ്ചിത സമയവും അധിക സമയവും പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇരുടീമുകളും ഓരോ ​ഗോൾ വീതം നേടി സമനില നിലനിർത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 3-2 നായിരുന്നു ഇന്ത്യ വിജയിച്ചത്. മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതി ​ഗോൾരഹിതമായിരുന്നു.

ചരിത്ര വിജയത്തിൻ്റെ അമരക്കാരൻ

ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ്ബോൾ ടീമിനെ മിഡ്‌ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കളി നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഖാലിദ് ജമീലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഐതിഹാസിക വിജയത്തിന് കുടപിടിച്ചത്. ഐഎസ്എല്ലില്‍ നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെ സെമിയിലെത്തിച്ചത് ഖാലിദ് ജമീലായിരുന്നു. ജാംഷേദ്‌പൂർ എഫ്‌സിയെ സൂപ്പര്‍ കപ്പില്‍ ഫൈനലിലേക്കും ഐഎസ്എല്‍ സെമിഫൈനലിലേക്കും നയിച്ചത് ജമീല്‍ ആണ്.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പരിശീലകനുള്ള എഐഎഫ്എഫ് അവാര്‍ഡ് തുടർച്ചയായ രണ്ട് വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഖാലിദ് ജമീലാണ് നേടിയത്. 13 വര്‍ഷത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമിൻ്റെ കോച്ചായി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്‍ നിയമിതനാവുന്നത്. ക്രൊയേഷ്യ സ്വദേശിയായ ഇഗർ സ്റ്റിമച്ചിനെയും സ്‌പാനിഷുകാരനായ മനോലോയ്ക്കും ശേഷമാണ് ജമീലിനെ എഐഎഫ്എഫ് നിയമിക്കുന്നത്.

ജാമിലിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പരിശീലനത്തിൽ പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ വിജയമെന്ന് ഹെൻറി മെനെസസ് പറഞ്ഞു. "പരിശീലകൻ ജാമീലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമിൻ്റെ വളർന്നുവരുന്ന ശക്തിയുടെ തെളിവാണ് കാഫയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ച വിജയം. നമുക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവമാണ് വിജയത്തിന് കാരണം. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആവേശകരമായ സമയങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു."- മെനെസസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഖാലിദിൻ്റെ പരിശീലനത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള മുൻ മിഡ്‌ഫീൽഡർ അഹമ്മദ്, ശക്തമായ ടീം സ്‌പിരിറ്റ് സൃഷ്‌ടിക്കാനും പുതിയ കളിക്കാരുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തെ പുറത്തെടുക്കാനുമുള്ള ജാമീലിൻ്റെ കഴിവിനെ പ്രശംസിച്ചു.

