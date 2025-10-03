ETV Bharat / sports

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026; ഔദ്യോഗിക പന്ത് 'ട്രയോണ്ട' അവതരിപ്പിച്ചു; നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ട്രയോണ്ട എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പന്തിന്‍റെ നിർമാതാക്കൾ അഡിഡാസാണ്​.

FIFA World Cup 2026; Official ball 'Trionda' unveiled
FIFA World Cup 2026; Official ball 'Trionda' unveiled
October 3, 2025

ന്യൂയോർക്ക്‌: അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ഫുട്‌ബോൾ ലോകകപ്പിനുള്ള ഔദ്യോഗിക പന്ത്​ ഫിഫ പുറത്തിറക്കി. ട്രയോണ്ട എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പന്തിന്‍റെ നിർമാതാക്കൾ അഡിഡാസാണ്​. അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്‌സിക്കോ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയരാകുന്നത് സൂചിപ്പിച്ചാണ് പേര് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ട്രയോണ്ട അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങളുടെ ഐക്യവും ആവേശവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പന്താണ് അഡിഡാസ് നിർമിച്ചതെന്നും ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ് ജിയാന്നി ഇൻഫാന്‍റിനോ പറഞ്ഞു. സ്‌പാനിഷിലെ രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർന്നാണ് പന്തിന് പേര് നല്‍കിയത്. സ്‌പാനിഷിൽ ട്രയ എന്നാൽ മൂന്ന് എന്നും ഒണ്ട എന്നാൽ തരംഗം അല്ലെങ്കിൽ വൈബ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

FIFA World Cup 2026
FIFA World Cup 2026

മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ

യുഎസ്, മെക്‌സിക്കോ, കാനഡ എന്നിവയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി പന്തിൽ കടും ചുവപ്പ്, പച്ച, നീല ഗ്രാഫിക്‌സ് ഉണ്ട്. അമേരിക്കൻ നക്ഷത്രം, കനേഡിയൻ മേപ്പിൾ ഇല, മെക്‌സിക്കൻ കഴുകൻ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്തിന്‍റേയും ഐക്കണോഗ്രഫി പന്തിന്‍റെ ഗ്രാഫിക്‌സില്‍ ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ട്രോഫിക്ക് ആദരമായി സ്വർണ അലങ്കാരങ്ങളും പന്തിലുണ്ട്.

മുൻ പതിപ്പുകളിലെ പരമ്പരാഗത കറുപ്പും വെളുപ്പും ഡിസൈനുകളിൽ നിന്ന് മാറി അഡിഡാസ് ട്രയോണ്ടയിൽ ഒരു പുതിയ നാല് പാനൽ ഘടനയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആഴത്തിലുള്ള സീമുകളും ഡീബോസ് ചെയ്‌ത ലൈനുകളും പന്ത് പറക്കലിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ഉയർന്ന വേഗതയിൽ കൃത്യതയും നിയന്ത്രണവും ഇവ ഉറപ്പാക്കുന്നു. അഡിഡാസ് ഇതുവരെ നിര്‍മിച്ചതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ളതും കാഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയവുമായ ലോകകപ്പ് പന്തുകളിൽ ഒന്നാണിത്.

FIFA World Cup 2026
FIFA World Cup 2026

അഡിഡാസിന്‍റെ കണക്റ്റഡ് ബോൾ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പാണ് ട്രയോണ്ടയുടെ കാതൽ. പന്തിന്‍റെ പാനലുകളിലൊന്നിനുള്ളിൽ ഒരു 500Hz ഇനേർഷ്യൽ മെഷർമെന്‍റ് യൂണിറ്റ് (IMU) സെൻസർ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ പന്തിന്‍റെ നീക്കങ്ങളുടെ കൃത്യമായി വിഎആർ (VAR) സിസ്റ്റത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. ഇതോടെ ഓഫ്‌സൈഡ് സംബന്ധിച്ച വിധികൾ കൂടുതൽ കൃത്യമായി എടുക്കാൻ കഴിയും.

കൂടാതെ ഹാൻഡ്‌ബോൾ സംഭവങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ നല്‍കാനും കഴിയും. വരാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ ട്രയോണ്ട അവതരിപ്പിക്കും. 2026 ജൂൺ 11 മുതൽ ജൂലൈ 19വരെയാണ്‌ ലോകകപ്പ്‌. മൂന്ന്‌ രാജ്യങ്ങൾ ആദ്യമായി ആതിഥേയരാകുന്നതും 48 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നതും സവിശേഷതയാണ്‌.

