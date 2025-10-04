ETV Bharat / sports

'ഫിഫയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല'; ഇസ്രായേലിനെ തള്ളാതെ ഇൻഫാന്‍റിനോ

സമാധാനത്തിന്‍റേയും ഐക്യത്തിന്‍റേയും സന്ദേശമാണ് ഫുട്ബോളിന് ഇപ്പോള്‍ നൽകാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോ.

FIFA President Gianni Infantino
File Photo: FIFA President Gianni Infantino (getty)
ഗോള രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഫിഫയ്‌ക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോ. പലസ്‌തീന്‍ സംഘർഷത്തിനിടയിൽ ഇസ്രായേലിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിനിടെയാണ് ഇൻഫാന്‍റിനോയുടെ പരാമർശം. ഫുട്‌ബോൾ എന്ന വികാരത്തിൽ വിഭജിച്ച് നിൽക്കുന്നവരെ ഐക്യപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് സൂറിച്ചിൽ നടന്ന ഫിഫ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗാസയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ഫിഫ കൗൺസിൽ ചർച്ച ചെയ്‌തു. ഫുട്ബോളിലൂടെ സമാധാനവും ഐക്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും നിലനിൽക്കുന്ന നിരവധി സംഘർഷങ്ങളിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരോടൊപ്പമാണ് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ, സമാധാനത്തിന്‍റേയും ഐക്യത്തിന്‍റേയും സന്ദേശമാണ് ഫുട്ബോളിന് ഇപ്പോള്‍ നൽകാൻ കഴിയുന്നത്. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ലായെന്ന് ഇൻഫാന്‍റിനോ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഫിഫ ആസ്ഥാനത്ത് ഇൻഫാന്‍റിനോയും പലസ്‌തീന്‍ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ (പിഎഫ്എ) മേധാവി ജിബ്രിൽ റജൂബും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലൊസാനിൽ വെച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ് കിർസ്റ്റി കവൻട്രിയുമായും രജൗബ് കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. 'പ്രസിഡന്‍റ് രജൗബിന്‍റേയും പിഎഫ്എയുടെയും പ്രതിരോധശേഷിയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്ന് ഇൻഫാന്‍റിനോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എഴുതിയിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേല്‍ ടീമിനെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഫിഫയുടെ പ്രസ്‌താവനയിലും ഇൻഫാന്‍റിനോയുടെ സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റിലും ടീമിനേയൊ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനെയോ ഒരു വാക്കുപോലും പരാമർശിച്ചില്ല.

Gianni Infantino
File Photo: Gianni Infantino (FIFA)

2018-ൽ റഷ്യയായിരുന്നു ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഉക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തെത്തുടർന്ന് 2022-ൽ ഫിഫ റഷ്യയെ വിലക്കിയിരുന്നു. നോർവീജിയൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ മേധാവി ലിസ് ക്ലാവനെസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച ഇസ്രായേലിനെ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 'റഷ്യ പുറത്തായതിനാല്‍ ഇസ്രായേലിനെയും പുറത്താക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതെന്‍റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണെന്ന് ക്ലാവനെസ് പറഞ്ഞു.

ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിവരുന്ന കൂട്ടക്കുരുതിക്കെതിരെ ഫുട്‌ബോൾ മൈതാനങ്ങളിലടക്കം നിരവധി ഐക്യദാർഢ്യ സന്ദേശ ബാനറുകളാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത്. ദേശീയ ടീമിനെ മുഴുവൻ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ നിന്നും വിലക്കണമെന്നതാണ് യുവേഫക്ക് മുന്നിലെത്തിയ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിലൊന്ന്. ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ അടുത്തയാഴ്‌ച ഇസ്രായേൽ കളിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 11 ന് ഓസ്ലോയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ നോർവേ ഇസ്രായേലിനെ നേരിടും. നിലവിലെ യോഗ്യതാ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാൻഡിംഗിൽ, നോർവേ 15 പോയിന്‍റുമായി മുന്നിലാണ്. ഗ്രൂപ്പിൽ ഒമ്പത് പോയിന്‍റുമായി ഇസ്രായേൽ നിലവിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ഇറ്റലി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുമാണ് നില്‍ക്കുന്നത്.

