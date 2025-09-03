ETV Bharat / sports

ലോകകപ്പ് യോഗ്യത മത്സരങ്ങള്‍ക്കിടെ വംശീയ അധിക്ഷേപം; അര്‍ജന്‍റീന അടക്കം ആറു രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് പിഴശിക്ഷ - ARGENTINA FINED BY FIFA

അല്‍ബേനിയ, അര്‍ജന്‍റീന, ചിലി, കൊളംബിയ, സെര്‍ബിയ, ബോസ്‌നിയ-ഹെര്‍സെഗോവിന എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഫിഫയുടെ അച്ചടക്ക സമിതി പിഴ ചുമത്തിയത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 10:01 PM IST

2 Min Read

ജനീവ: ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങള്‍ക്കിടെ കാണികള്‍ അടക്കം വംശീയ അധിക്ഷേപം നടത്തിയതിന് ആറ് ദേശീയ ഫെഡറേഷനുകള്‍ക്ക് ഫിഫ പിഴ ചുമത്തി. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അര്‍ജന്റീനയും പിഴ ലഭിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. അല്‍ബേനിയ, അര്‍ജന്‍റീന, ചിലി, കൊളംബിയ, സെര്‍ബിയ, ബോസ്‌നിയ-ഹെര്‍സെഗോവിന എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഫിഫയുടെ അച്ചടക്ക സമിതി പിഴ ചുമത്തിയത്.

ജൂണ്‍ 7-ന് സെര്‍ബിയക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ദേശീയ ഗാനം തടസപ്പെടുത്തുകയും കായിക വിനോദത്തിന് യോജിക്കാത്ത സന്ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്തത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങള്‍ക്ക് അല്‍ബേനിയന്‍ ഫെഡറേഷന് 1.65 കോടി രൂപ ആണ് പിഴ ചുമത്തിയത്.

ചരിത്രപരമായ രാഷ്ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന അല്‍ബേനിയയും സെര്‍ബിയയും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും വിവാദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. അല്‍ബേനിയക്ക് പിഴ കൂടാതെ, ഒരു മത്സരത്തില്‍ സ്റ്റേഡിയം ശേഷി 20% കുറയ്ക്കാനും ഫിഫ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജൂണ്‍ 10-ന് കൊളംബിയക്കെതിരെ ബ്യൂണസ് അയേഴ്‌സില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ വിവേചനപരവും വംശീയവുമായ അധിക്ഷേപം നടത്തിയതിന് അര്‍ജന്‍റീനക്ക് 1.23 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി. 1-1ന് സമനിലയില്‍ അവസാനിച്ച ആ മത്സരത്തില്‍ അര്‍ജന്‍റീനയുടെ മധ്യനിര താരം എന്‍സോ ഫെര്‍ണാണ്ടസിന് അപകടകരമായ ടാക്കിളിന് രണ്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ വിലക്കും 5.11 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ലഭിച്ചു.

വംശീയതയ്ക്കും വിവേചനത്തിനും എതിരെ ഫിഫ കൂടുതല്‍ കര്‍ശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമാണ് വലിയ പിഴകള്‍. ജൂണ്‍ 5-ന് അര്‍ജന്റീനയോട് 1-0ന് തോറ്റ മത്സരത്തില്‍ ആരാധകര്‍ വംശീയ അധിക്ഷേപം നടത്തിയതിന് ചിലിക്ക് 1.18 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി. കൊളംബിയക്ക് 71.8 ലക്ഷം രൂപ (സെര്‍ബിയക്ക് 51.15 ലക്ഷം രൂപ ബോസ്‌നിയ-ഹെര്‍സെഗോവിനക്ക് 21.45 ലക്ഷം രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്. ഈ ഫെഡറേഷനുകളോട് ഭാവി മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് ജാഗ്രതയോടെയുള്ള ഗെയിം പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കാനും ഫിഫ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മറ്റൊരു കേസില്‍, മെക്‌സിക്കന്‍ ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ ഗുസ്താവോ കബ്രാളിനെതിരായ റയല്‍ മാഡ്രിഡ് താരം അന്റോണിയോ റൂഡിഗറുടെ വംശീയാധിക്ഷേപ ആരോപണത്തില്‍ തെളിവുകളുടെ അഭാവം കാരണം ഫിഫ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു.

താന്‍ വംശീയ അധിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും തന്‍റെ രാജ്യമായ അര്‍ജന്‍റീനയില്‍ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അധിക്ഷേപമാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും കബ്രാള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, ഫിഫ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ അടുത്ത മത്സരത്തില്‍ സ്പെയിൻ ബൾഗേറിയയെ നേരിടും. സോഫിയയിലെ വാസിൽ ലെവ്സ്കി നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മത്സരം ഗ്രൂപ്പ് ഇയിലെ ആദ്യ റൗണ്ടാണ്. യോഗ്യതാ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്കായി ഇരു ടീമുകളും ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ ഫോമിലുള്ള യുവതാരങ്ങളെ അണിനിരത്തിയാണ് ഇരു ടീമുകളും കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.

യൂറോപ്യൻ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ ശക്തമായ ടീമിനെയാണ് അണിനിരത്തുന്നത്. മറുവശത്ത് ശക്തമായ പ്രതിരോധനിരയുമായാണ് ബൾഗേറിയ സ്പെയിനെ നേരിടാനെത്തുന്നത്.

