ഹൈദരാബാദ്: ഈ വർഷത്തെ ഫിഡെ ചെസ് ലോകകപ്പിന് ഗോവ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. ഒക്ടോബർ 30 മുതൽ നവംബർ 27 വരെയായിരിക്കും മത്സരമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ചെസ് ഫെഡറേഷൻ (ഫിഡെ) അറിയിച്ചു. 23 വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ലോകകപ്പ് ടൂര്ണമെന്റ് വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. നേരത്തെ 2002ല് ഹൈദരാബാദിലാണ് ലോകകപ്പ് നടന്നത്. പുരുഷ, വനിതാ വിഭാഗങ്ങളില് ഇന്ത്യയുടെ താരങ്ങള് നടത്തുന്ന കുതിപ്പാണ് ലോകകപ്പ് വേദി ഇന്ത്യയിലേക്കെത്താന് കാരണം. നിലവില് ലോകത്തിലെ ആദ്യ പത്ത് റാങ്കുകളില് നാല് പേര് ഇന്ത്യന് താരങ്ങളാണ്.
🔥 The FIDE World Cup 2025 is coming to Goa! 🇮🇳— International Chess Federation (@FIDE_chess) August 26, 2025
🗓️ From October 30 to November 27, 2025, the world’s top players will gather on India’s west coast for one of the most exciting chess events.
🎯 Every round is win-or-go-home, making the World Cup one of the most dramatic… pic.twitter.com/Kb4Pp5thln
ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിനും 2026 ലെ ഫിഡെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്റിനുള്ള യോഗ്യതാ റൗണ്ടിനും വേണ്ടി 206 കളിക്കാർ മത്സരിക്കും. ഒരു നോക്കൗട്ട് ടൂര്ണ്ണമെന്റായ ലോകകപ്പ് ടൂര്ണ്ണമെന്റില് നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മൂന്ന് താരങ്ങളായിരിക്കും 2026ല് നടക്കുന്ന കാന്ഡിഡേറ്റ് ടൂര്ണ്ണമെന്റില് പങ്കെടുക്കുക.
നിലവിലെ ലോകചാമ്പ്യനായ ഡി.ഗുകേഷിനെ നേരിടാനുള്ള താരത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള ടൂര്ണ്ണമെന്റാണ് കാന്ഡിഡേറ്റ് ടൂര്ണ്ണമെന്റ്. നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യൻ ഡി ഗുകേഷ് , 2023 ലോകകപ്പിലെ റണ്ണറപ്പായ ആർ പ്രഗ്നാനന്ദ , ലോക അഞ്ചാം നമ്പർ താരം അർജുൻ എറിഗൈസി എന്നിവർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. മാഗ്നസ് കാൾസണും മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്.
India is delighted to be hosting the prestigious FIDE World Cup 2025 and that too after over two decades. Chess is gaining popularity among our youth. I am sure this tournament will witness thrilling matches and showcase the brilliance of top players from around the world. https://t.co/iyfS7f3gGz— Narendra Modi (@narendramodi) August 26, 2025
2022 ലെ ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡ്, ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ചെസ് ഇന്ത്യ, 2024 ലെ വേൾഡ് ജൂനിയർ U20 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2024, ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ നടന്ന ഫിഡെ വനിതാ ഗ്രാൻഡ് പ്രീയുടെ അഞ്ചാം ലെഗ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ചെസ് മത്സരങ്ങള്ക്ക് ഇന്ത്യ അടുത്തിടെ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- തീയതി: 2025 ഒക്ടോബർ 31 മുതൽ നവംബർ 27 വരെ
- വേദി: ഗോവ, ഇന്ത്യ
- കളിക്കാർ: 206
- ഫോർമാറ്റ്: എട്ട് റൗണ്ട് നോക്കൗട്ട്
- രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ നിന്ന് മികച്ച 50 സീഡുകള് പ്രവേശിക്കും
- മത്സരങ്ങൾ രണ്ട് ക്ലാസിക് ഗെയിമുകളാണ്, സമനിലയിലായാൽ റാപ്പിഡ്, ബ്ലിറ്റ്സ് പ്ലേഓഫുകൾ ഉണ്ടാകും.
- ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർ 2026 ലെ കാന്ഡിഡേറ്റ് ടൂർണമെന്റിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും.
