ഹൈദരാബാദ്: മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർജയന്റ്സിന് പിന്നാലെ ഗോവ എഫ്സിയും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് രണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഐഎസ്എൽ ഷീൽഡ് ചാമ്പ്യന്മാരായി മാറിയതോടെ ബഗാൻ ഇതിനകം തന്നെ ടൂർണമെന്റിന് യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു. ഒമാനി ക്ലബ്ബായ അൽ സീബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സൂപ്പർ കപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ കോണ്ടിനെന്റൽ മത്സരത്തിന്റെ പ്രധാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയത്.
ഫറ്റോർഡ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തില് ഗോവ 2-1 ന് ആണ് അൽ സീബിനെ വീഴ്ത്തിയത്. ഡെജാന് ഡ്രാസിച്ചാണ് മത്സരത്തിന്റെ 24-ാം മിനിറ്റില് ഗോവയ്ക്കായി ആദ്യ ഗോള് നേടിയത്. 52-ാം മിനിറ്റില് ജാവിയര് സിവെരിയോ കോര്ണറില് നിന്ന് ലഭിച്ച പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് ഗോവയുടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയര്ത്തി. അത് ഗോവയ്ക്ക് നിർണായക നിമിഷമായി മാറി. എന്നാല്, 60-ാം മിനിറ്റില് നാസര് അല് റവാഹി അല് സീബിനായി ആശ്വാസ ഗോള് നേടി.
അതേസമയം എ.എഫ്.സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലേക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിശ്ചിത ക്വാട്ടയില്ല. എന്നാല്, ഇന്റര് കോണ്ടിനെന്റൽ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം നിരയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒരു സ്ഥാനം നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. 2024-25 സീസണിൽ ഐ.എസ്.എൽ ഷീൽഡ് നേടിയതിലൂടെ മോഹൻ ബഗാൻ ഇതിനകം ആ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. അൽ സയീബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെ ഗോവയും യോഗ്യത നേടി. ഇതോടെ, ഈ സീസണില് എ എഫ് സി ചാമ്പ്യന്സ് ലീഗ് 2-ന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് കളിക്കാന് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് രണ്ട് ടീമുകള്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കലിംഗ സൂപ്പര് കപ്പ് നേടിയതിലൂടെയാണ് ഗോവ ഈ വർഷത്തെ എ.എഫ്.സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് രണ്ടിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.
നാളെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും
എ.എഫ്.സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2 നറുക്കെടുപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ അൽ-നസറും ടൂർണമെന്റിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. മോഹൻ ബഗാനെയോ ഗോവയെയോ അൽ-നസര് നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
