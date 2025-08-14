ETV Bharat / sports

എഎഫ്‌സി ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് 2 വിന് യോഗ്യത നേടി എഫ്‌സി ഗോവ; ഒമാന്‍ ക്ലബ്ബ് അല്‍ സീബിനെ വീഴ്‌ത്തി - FC GOA ACL 2 QUALIFICATION

ഐ‌എസ്‌എൽ ഷീൽഡ് ചാമ്പ്യന്മാരായ മോഹൻ ബഗാൻ ഇതിനകം ടൂർണമെന്‍റിന് യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു.

FC Goa
File Photo: FC Goa (ISL)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2025 at 5:07 PM IST

2 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർജയന്‍റ്‌സിന് പിന്നാലെ ഗോവ എഫ്‌സിയും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് രണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഐ‌എസ്‌എൽ ഷീൽഡ് ചാമ്പ്യന്മാരായി മാറിയതോടെ ബഗാൻ ഇതിനകം തന്നെ ടൂർണമെന്‍റിന് യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു. ഒമാനി ക്ലബ്ബായ അൽ സീബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സൂപ്പർ കപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ കോണ്ടിനെന്‍റൽ മത്സരത്തിന്‍റെ പ്രധാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയത്.

ഫറ്റോർഡ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഗോവ 2-1 ന് ആണ് അൽ സീബിനെ വീഴ്‌ത്തിയത്. ഡെജാന്‍ ഡ്രാസിച്ചാണ് മത്സരത്തിന്‍റെ 24-ാം മിനിറ്റില്‍ ഗോവയ്ക്കായി ആദ്യ ഗോള്‍ നേടിയത്. 52-ാം മിനിറ്റില്‍ ജാവിയര്‍ സിവെരിയോ കോര്‍ണറില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് ഗോവയുടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയര്‍ത്തി. അത് ഗോവയ്ക്ക് നിർണായക നിമിഷമായി മാറി. എന്നാല്‍, 60-ാം മിനിറ്റില്‍ നാസര്‍ അല്‍ റവാഹി അല്‍ സീബിനായി ആശ്വാസ ഗോള്‍ നേടി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

FC Goa
File Photo: FC Goa (FC Goa 'X' handle)

അതേസമയം എ.എഫ്.സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലേക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിശ്ചിത ക്വാട്ടയില്ല. എന്നാല്‍, ഇന്‍റര്‍ കോണ്ടിനെന്‍റൽ മത്സരത്തിന്‍റെ രണ്ടാം നിരയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒരു സ്ഥാനം നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. 2024-25 സീസണിൽ ഐ.എസ്.എൽ ഷീൽഡ് നേടിയതിലൂടെ മോഹൻ ബഗാൻ ഇതിനകം ആ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. അൽ സയീബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെ ഗോവയും യോഗ്യത നേടി. ഇതോടെ, ഈ സീസണില്‍ എ എഫ് സി ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് 2-ന്‍റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ കളിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് രണ്ട് ടീമുകള്‍ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കലിംഗ സൂപ്പര്‍ കപ്പ് നേടിയതിലൂടെയാണ് ഗോവ ഈ വർഷത്തെ എ.എഫ്.സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് രണ്ടിന്‍റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.

നാളെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും

എ.എഫ്.സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2 നറുക്കെടുപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ അൽ-നസറും ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ഭാഗമാകുമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. മോഹൻ ബഗാനെയോ ഗോവയെയോ അൽ-നസര്‍ നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

  1. Also Read:യുവേഫ സൂപ്പര്‍ കപ്പിൽ 'പിഎസ്‌ജി മുത്തം'; ടോട്ടനം ഹോട്‌സ്‌പറിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ കീഴടക്കി - PSG UEFA SUPER CUP WIN
  2. Also Read:അര്‍ജുൻ ടെണ്ടുൽക്കര്‍ വിവാഹിതനാകുന്നു; വധു സാനിയ ചന്ദോക്ക്, കുടുംബത്തിൻ്റെ ആസ്‌തി കോടികള്‍! - ARJUN TENDULKAR GETS ENGAGED
  3. Also Read:ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പ് 2025: ക്വാർട്ടർ ഫൈനല്‍ ലൈനപ്പായി; ഐഎസ്എൽ ക്ലബ്ബുകളുടെ ആധിപത്യം! ബഗാന്‍ vs ഈസ്റ്റ് ബംഗാള്‍ - DURAND CUP QUARTERFINALS 2025

ഹൈദരാബാദ്: മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർജയന്‍റ്‌സിന് പിന്നാലെ ഗോവ എഫ്‌സിയും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് രണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഐ‌എസ്‌എൽ ഷീൽഡ് ചാമ്പ്യന്മാരായി മാറിയതോടെ ബഗാൻ ഇതിനകം തന്നെ ടൂർണമെന്‍റിന് യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു. ഒമാനി ക്ലബ്ബായ അൽ സീബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സൂപ്പർ കപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ കോണ്ടിനെന്‍റൽ മത്സരത്തിന്‍റെ പ്രധാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയത്.

ഫറ്റോർഡ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഗോവ 2-1 ന് ആണ് അൽ സീബിനെ വീഴ്‌ത്തിയത്. ഡെജാന്‍ ഡ്രാസിച്ചാണ് മത്സരത്തിന്‍റെ 24-ാം മിനിറ്റില്‍ ഗോവയ്ക്കായി ആദ്യ ഗോള്‍ നേടിയത്. 52-ാം മിനിറ്റില്‍ ജാവിയര്‍ സിവെരിയോ കോര്‍ണറില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് ഗോവയുടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയര്‍ത്തി. അത് ഗോവയ്ക്ക് നിർണായക നിമിഷമായി മാറി. എന്നാല്‍, 60-ാം മിനിറ്റില്‍ നാസര്‍ അല്‍ റവാഹി അല്‍ സീബിനായി ആശ്വാസ ഗോള്‍ നേടി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

FC Goa
File Photo: FC Goa (FC Goa 'X' handle)

അതേസമയം എ.എഫ്.സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലേക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിശ്ചിത ക്വാട്ടയില്ല. എന്നാല്‍, ഇന്‍റര്‍ കോണ്ടിനെന്‍റൽ മത്സരത്തിന്‍റെ രണ്ടാം നിരയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒരു സ്ഥാനം നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. 2024-25 സീസണിൽ ഐ.എസ്.എൽ ഷീൽഡ് നേടിയതിലൂടെ മോഹൻ ബഗാൻ ഇതിനകം ആ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. അൽ സയീബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെ ഗോവയും യോഗ്യത നേടി. ഇതോടെ, ഈ സീസണില്‍ എ എഫ് സി ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് 2-ന്‍റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ കളിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് രണ്ട് ടീമുകള്‍ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കലിംഗ സൂപ്പര്‍ കപ്പ് നേടിയതിലൂടെയാണ് ഗോവ ഈ വർഷത്തെ എ.എഫ്.സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് രണ്ടിന്‍റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.

നാളെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും

എ.എഫ്.സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2 നറുക്കെടുപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ അൽ-നസറും ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ഭാഗമാകുമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. മോഹൻ ബഗാനെയോ ഗോവയെയോ അൽ-നസര്‍ നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

  1. Also Read:യുവേഫ സൂപ്പര്‍ കപ്പിൽ 'പിഎസ്‌ജി മുത്തം'; ടോട്ടനം ഹോട്‌സ്‌പറിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ കീഴടക്കി - PSG UEFA SUPER CUP WIN
  2. Also Read:അര്‍ജുൻ ടെണ്ടുൽക്കര്‍ വിവാഹിതനാകുന്നു; വധു സാനിയ ചന്ദോക്ക്, കുടുംബത്തിൻ്റെ ആസ്‌തി കോടികള്‍! - ARJUN TENDULKAR GETS ENGAGED
  3. Also Read:ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പ് 2025: ക്വാർട്ടർ ഫൈനല്‍ ലൈനപ്പായി; ഐഎസ്എൽ ക്ലബ്ബുകളുടെ ആധിപത്യം! ബഗാന്‍ vs ഈസ്റ്റ് ബംഗാള്‍ - DURAND CUP QUARTERFINALS 2025

For All Latest Updates

TAGGED:

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025FC GOA VS AL SEEBAL SEEB VS FC GOA RESULTചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്FC GOA ACL 2 QUALIFICATION

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.