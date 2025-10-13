ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ ഞെട്ടിച്ച് ഫറോ ഐലന്ഡ്സ്; അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടര്ന്ന് ക്രൊയേഷ്യ
ലോകറാങ്കിങ്ങില് 136-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഫറോ ഐലന്ഡ്സ് ഗ്രൂപ്പില് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നില്ക്കുന്നത്.
Published : October 13, 2025 at 11:25 AM IST
ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ട് മത്സരത്തില് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. ഫറോ ഐലന്ഡ്സിനോട് 2-1 ന് തോറ്റതോടെ ചെക്ക് ടീമിന്റെ ലോകകപ്പ് മോഹങ്ങൾ ഇനി കടുക്കും. ലോകറാങ്കിങ്ങില് 136-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഫറോ ഐലന്ഡ്സ് ഗ്രൂപ്പില് ചെക്കിയയേക്കാൾ ഒരു പോയിന്റില് മാത്രമാണ് പിന്നില് നില്ക്കുന്നത്. മത്സരത്തിന്റെ 67-ാം മിനിറ്റില് ഫറോകള്ക്കായി ഹാനസ് സോറൻസെന്നാണ് ആദ്യം ഗോൾ നേടിയത്. എന്നാൽ 11 മിനിറ്റിനുശേഷം ആദം കരാബെക് ചെക്കിനായി സമനില സ്വന്തമാക്കി. പിന്നാലെ മാർട്ടിൻ അഗ്നാർസൺ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ മോശം പ്രതിരോധം മുതലെടുത്ത് 81-ാം മിനിറ്റിൽ വിജയഗോൾ നേടുകയായിരുന്നു.
അടുത്തിടെ നടന്ന മത്സത്തില് ഫറോ മോണ്ടിനെഗ്രോയെ 4-0 ന് തോല്പ്പിച്ചിരുന്നു. 55,000-ത്തിൽ താഴെ മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ചെറിയ രാജ്യമാണ് ഫറോ ഐലന്ഡ്സ് . നവംബർ 14 ന് ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർമാരായ ക്രൊയേഷ്യയെ വീഴ്ത്തി തങ്ങളുടെ കന്നി ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെത്തുക എന്ന സ്വപ്നം നിലനിർത്താനാണ് ഫറോയുടെ ശ്രമം. ഗ്രൂപ്പ് വിജയികൾ 2026 ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുമ്പോൾ, രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർ പ്ലേഓഫിലേക്ക് മുന്നേറും.
മറ്റൊരു മത്സരത്തില് ക്രൊയേഷ്യ ജിബ്രാൾട്ടറിനെ 3-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഗ്രൂപ്പ് എല്ലില് ഒന്നാം സ്ഥാനമതെത്തി. 30-ാം മിനിറ്റിൽ ടോണി ഫ്രൂക്കാണ് ഗോൾ വേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ലോവ്രോ മജറിലൂടെ പെനാൽറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, ലൂക്ക സുസിച്ച്, മാർട്ടിൻ എർലിക് എന്നിവരുടെ അവസാന ഗോളുകളിലൂടെ ക്രൊയേഷ്യ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. വിജയത്തോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ക്രൊയേഷ്യ ചെക്കിയയെക്കാൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് മുന്നിലാണ്. ഫറോ ഐലന്ഡ്സിന്റെ സമീപകാല ഫോം ശ്രദ്ധേയമാണ്, അവസാന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും തുടർച്ചയായി വിജയിച്ചു. ഗ്രൂപ്പിലെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ നാല് വിജയങ്ങളാണ് അവർ ഇതുവരെ നേടിയത്.
První dějství na Faerských ostrovech 📷 pic.twitter.com/aH8kk1ZaNy— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 12, 2025
ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ, ഗ്രീസിനെ 3-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഡെൻമാർക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ആദ്യ പകുതിയിൽ റാസ്മസ് ഹോജ്ലണ്ട്, ജോക്കിം ആൻഡേഴ്സൺ, മിക്കൽ ഡാംസ്ഗാർഡ് എന്നിവർ ഗോൾ നേടി. ടാസോസ് ബകാസെറ്റാസ് പോസ്റ്റിൽ തട്ടിയതിനെത്തുടർന്ന് ക്രിസ്റ്റോസ് സോളിസ് ഗ്രീസിനായി ആശ്വാസ ഗോൾ നേടി. അരീന നാഷണലയിൽ റൊമാനിയയ്ക്കെതിരെ ഓസ്ട്രിയയുടെ മികച്ച യോഗ്യതാ കുതിപ്പ് അവസാനിച്ചു.
പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ വിർജിൽ ഘിത 95-ാം മിനിറ്റിൽ റൊമാനിയയ്ക്കായി നാടകീയമായ ഗോളിലൂടെ വിജയം സമ്മാനിച്ചു. തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, റാൽഫ് റാങ്നിക്കിന്റെ ടീം രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ശേഷിക്കെ ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ജിയിൽ ലിത്വാനിയയെ 2-0 ന് പോളണ്ട് തോൽപ്പിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് മേധാവിത്വത്തിനായി വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പോളണ്ടിന് ഈ വിജയം നിർണായകമായിരുന്നു.
⏱️ 25. minuta | 🅰️— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 12, 2025
I přes převahu na míči zatím domácí stále odolávají.
[🇫🇴 0️⃣-0️⃣ 🇨🇿] pic.twitter.com/fBBtAn6YbE
