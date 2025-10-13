ETV Bharat / sports

ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ ഞെട്ടിച്ച് ഫറോ ഐലന്‍ഡ്‌സ്; അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടര്‍ന്ന് ക്രൊയേഷ്യ

ലോകറാങ്കിങ്ങില്‍ 136-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഫറോ ഐലന്‍ഡ്‌സ് ഗ്രൂപ്പില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്.

File Photo: Faroe Islands vs Czech Republic
File Photo: Faroe Islands vs Czech Republic (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 11:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ട് മത്സരത്തില്‍ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. ഫറോ ഐലന്‍ഡ്‌സിനോട് 2-1 ന് തോറ്റതോടെ ചെക്ക് ടീമിന്‍റെ ലോകകപ്പ് മോഹങ്ങൾ ഇനി കടുക്കും. ലോകറാങ്കിങ്ങില്‍ 136-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഫറോ ഐലന്‍ഡ്‌സ് ഗ്രൂപ്പില്‍ ചെക്കിയയേക്കാൾ ഒരു പോയിന്‍റില്‍ മാത്രമാണ് പിന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്. മത്സരത്തിന്‍റെ 67-ാം മിനിറ്റില്‍ ഫറോകള്‍ക്കായി ഹാനസ് സോറൻസെന്നാണ് ആദ്യം ഗോൾ നേടിയത്. എന്നാൽ 11 മിനിറ്റിനുശേഷം ആദം കരാബെക് ചെക്കിനായി സമനില സ്വന്തമാക്കി. പിന്നാലെ മാർട്ടിൻ അഗ്നാർസൺ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്‍റെ മോശം പ്രതിരോധം മുതലെടുത്ത് 81-ാം മിനിറ്റിൽ വിജയഗോൾ നേടുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അടുത്തിടെ നടന്ന മത്സത്തില്‍ ഫറോ മോണ്ടിനെഗ്രോയെ 4-0 ന് തോല്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. 55,000-ത്തിൽ താഴെ മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ചെറിയ രാജ്യമാണ് ഫറോ ഐലന്‍ഡ്‌സ് . നവംബർ 14 ന് ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർമാരായ ക്രൊയേഷ്യയെ വീഴ്‌ത്തി തങ്ങളുടെ കന്നി ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെത്തുക എന്ന സ്വപ്‌നം നിലനിർത്താനാണ് ഫറോയുടെ ശ്രമം. ഗ്രൂപ്പ് വിജയികൾ 2026 ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുമ്പോൾ, രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർ പ്ലേഓഫിലേക്ക് മുന്നേറും.

croatia vs gibraltar
croatia vs gibraltar (AFP)

മറ്റൊരു മത്സരത്തില്‍ ക്രൊയേഷ്യ ജിബ്രാൾട്ടറിനെ 3-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഗ്രൂപ്പ് എല്ലില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനമതെത്തി. 30-ാം മിനിറ്റിൽ ടോണി ഫ്രൂക്കാണ് ഗോൾ വേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ലോവ്രോ മജറിലൂടെ പെനാൽറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, ലൂക്ക സുസിച്ച്, മാർട്ടിൻ എർലിക് എന്നിവരുടെ അവസാന ഗോളുകളിലൂടെ ക്രൊയേഷ്യ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. വിജയത്തോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ക്രൊയേഷ്യ ചെക്കിയയെക്കാൾ മൂന്ന് പോയിന്‍റ് മുന്നിലാണ്. ഫറോ ഐലന്‍ഡ്‌സിന്‍റെ സമീപകാല ഫോം ശ്രദ്ധേയമാണ്, അവസാന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും തുടർച്ചയായി വിജയിച്ചു. ഗ്രൂപ്പിലെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ നാല് വിജയങ്ങളാണ് അവർ ഇതുവരെ നേടിയത്.

ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ, ഗ്രീസിനെ 3-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഡെൻമാർക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ആദ്യ പകുതിയിൽ റാസ്മസ് ഹോജ്‌ലണ്ട്, ജോക്കിം ആൻഡേഴ്‌സൺ, മിക്കൽ ഡാംസ്ഗാർഡ് എന്നിവർ ഗോൾ നേടി. ടാസോസ് ബകാസെറ്റാസ് പോസ്റ്റിൽ തട്ടിയതിനെത്തുടർന്ന് ക്രിസ്റ്റോസ് സോളിസ് ഗ്രീസിനായി ആശ്വാസ ഗോൾ നേടി. അരീന നാഷണലയിൽ റൊമാനിയയ്‌ക്കെതിരെ ഓസ്ട്രിയയുടെ മികച്ച യോഗ്യതാ കുതിപ്പ് അവസാനിച്ചു.

പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ വിർജിൽ ഘിത 95-ാം മിനിറ്റിൽ റൊമാനിയയ്ക്കായി നാടകീയമായ ഗോളിലൂടെ വിജയം സമ്മാനിച്ചു. തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, റാൽഫ് റാങ്‌നിക്കിന്‍റെ ടീം രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ശേഷിക്കെ ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ജിയിൽ ലിത്വാനിയയെ 2-0 ന് പോളണ്ട് തോൽപ്പിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് മേധാവിത്വത്തിനായി വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പോളണ്ടിന് ഈ വിജയം നിർണായകമായിരുന്നു.

  1. Also Read: വനിതാ ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി; തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം തോല്‍വി, ഓസീസിന് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് ജയം
  2. Also Read:ഒരേയൊരു സ്‌മൃതി, റെക്കോഡുകളുടെ തോഴി; ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ വെടിക്കെട്ട് അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയില്‍ പിന്നിട്ടത് നിരവധി നാഴികകല്ലുകള്‍
  3. Also Read:ഗോള്‍ പിറക്കാതെ സൂപ്പര്‍ സണ്‍ഡേ; കണ്ണൂര്‍ vs മലപ്പുറം പോരാട്ടം 0-0ന് സമനിലയില്‍ കലാശിച്ചു

For All Latest Updates

TAGGED:

FAROE ISLANDS SHOCK CZECHIACZECHIA WORLD CUP QUALIFIER LOSSCZECH REPUBLIC VS FAROE ISLANDSഫറോ ഐലന്‍ഡ്‌സ്FAROE ISLANDS VS CZECHIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.