ഓൺലി ഫാൻസില്‍ അക്കൗണ്ടെടുത്ത് ഐപിഎല്‍ മുന്‍ താരം; കാരണമിതാണ്... - TYMAL MILLS JOINS ONLYFANS

ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു, മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് എന്നിവയ്‌ക്കായി കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് ടൈമൽ മില്‍സ്.

ഐപിഎല്ലിനിടെ ടൈമൽ മിൽസ് (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2025 at 11:50 AM IST

അഡൽട്ട് കണ്ടന്‍റുകൾക്ക് പേരുകേട്ട പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് ഓൺലി ഫാൻസ്. വ്യത്യസ്‌തമായ കായിക രംഗത്തുള്ള നിരവധി പേര്‍ പിന്നീട് ഇതില്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് നിന്നും ഒരാള്‍ ഈ നിരയിലേക്ക് ചേര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്.

ഇംഗ്ലണ്ട് പേസര്‍ ടൈമൽ മിൽസാണ് ഒൺലിഫാൻസില്‍ അക്കൗണ്ട് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു, മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് എന്നിവയ്‌ക്കായി കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് മില്‍സ്. ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമില്‍ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാവാന്‍ കഴിയാത്ത താരം 2023-ലായിരുന്നു ദേശീയടീമിനായി അവസാനായി കളിച്ചത്.

കണ്ടന്‍റ് വ്യത്യസ്‌തം

അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് തന്‍റെ തീരുമാനം 32-കാരനായ മില്‍സ് തുറന്നുപറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ തന്‍റെ പേജില്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ ഗ്ലാമറസ് കണ്ടന്‍റ് ഉണ്ടാവില്ലെന്നും ലൈഫ് സ്റ്റൈല്‍, ക്രിക്കറ്റ് ഉള്ളടക്കത്തില്‍ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആരാധകരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള മാര്‍ഗമായാണ് ഇതിനെ താന്‍ കാണുന്നതെന്നും ടൈമൽ മിൽസ് പറഞ്ഞു.

"ഒരു കാര്യം ഞാന്‍ ആയിരം ശതമാനം വ്യക്തമാക്കാം. എന്‍റെ പേജില്‍ ഗ്ലാമർ ഷോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകില്ല. ക്രിക്കറ്റുമായും ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമായും ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടന്‍റുകള്‍ മാത്രമാവും നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാന്‍ കഴിയുക. അതാണ് എന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

നീലച്ചിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടന്‍റുകള്‍ക്കാണ് അവര്‍ അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് മറവച്ചുവയ്‌ക്കാന്‍ കഴിയാത്ത വസ്‌തുതതയാണ്. എന്നാല്‍ എന്‍റേത് അതിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്‌തമായ കണ്ടന്‍റുകളാവും. എനിക്കിത് ആരാധകരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള മാര്‍ഗമാണ്"- ടൈമൽ മിൽസ് വ്യക്തമാക്കി.

സമീപകാലത്ത് ഒൺലിഫാൻസ് തങ്ങളുടെ വ്യാപ്‌തി വിപുലീകരിച്ചുവരികയാണ്. അടുത്തിടെ പ്രശസ്‌ത ടെന്നീസ് താരം നിക്ക് കിർഗിയോസും ഈ സൈറ്റില്‍ അക്കൗണ്ട് തുറന്നിരുന്നു. നോണ്‍- അഡൽട്ട് കണ്ടന്‍റുകളാണ് താരവും തന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നത്. ഓണ്‍ലി ഫാന്‍സിലേക്ക് എത്തുന്ന ആദ്യ പ്രൊഫഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റാണ് ടൈമൽ മിൽസ്.

"ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും. മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നെയും ശേഷവും കളിക്കാർ മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതു പലപ്പോഴും കൃത്രിമവും പൊതുവായതുമായ കാര്യങ്ങളുമാണ്.

എന്‍റെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിതത്തിന്‍റെ നല്ലതും മോശവുമായ വശങ്ങള്‍ ഫൂട്ടേജുകളും ചിത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ എനിക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിക്കാം" - ടൈമൽ മിൽസ് പറഞ്ഞു.

