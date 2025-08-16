യൂറോപ്പില് വീണ്ടും ഫുട്ബോള് ആരവം. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര് ലീഗിനും സ്പാനിഷ് ലീഗിനും തുടക്കമായി. ഇപിഎല്ലിന്റെ 127-ാം സീസണ് ആണിത്. പ്രീമിയര് ലീഗില് ഇന്നലെ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തില് നിലവിലെ ചാംപ്യന്മാരായ ലിവര്പൂള് ബേണ്മൗത്തിനെ രണ്ടിനെതിരേ നാലു ഗോളുകള്ക്ക് തകര്ത്തു. കളിയവസാനിക്കാന് മിനിറ്റുകള് മാത്രം ശേഷിക്കേ നേടിയ രണ്ടു ഗോളുകളാണ് അവര്ക്ക് ജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇറ്റാലിയൻ സീരി എ, ജർമ്മൻ ബുണ്ടസ്ലിഗ എന്നിവ അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് ആരംഭിക്കുക. യൂറോപ്പിലുടനീളമുള്ള മികച്ച അഞ്ച് ലീഗുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് വിവരങ്ങളും അറിയാം.
ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് (EPL) 2025/26 ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ്
ലിവർപൂൾ vs ബോൺമൗത്ത് മത്സരത്തോടെ ഇപിഎല് 2025/26 സീസൺ ആരംഭിച്ചു. 20 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ലിവർപൂളാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാര്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 20 ഗോളുകളുമായി മുഹമ്മദ് സലാഹ് ടീമിന്റെ കിരീടനേട്ടത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ബേൺലി, ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ്, സൺഡർലാൻഡ് എന്നീ ക്ലബുകള്ക്ക് ഇത്തവണ ലീഗിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയപ്പോൾ, ലെസ്റ്റർ സിറ്റി, ഇപ്സ്വിച്ച് ടൗൺ, സതാംപ്ടൺ എന്നീ ടീമുകള് പുറത്തായി. ടൂര്ണമെന്റിന്റെ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് ജിയോസ്റ്റാറിൽ ആസ്വദിക്കാം.
ലാ ലിഗ 2025/26 ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ്
സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോളിലെ പ്രീമിയർ ആഭ്യന്തര ലീഗായ ലാ ലിഗയുടെ പുതിയ സീസൺ ജിറോണ എഫ്സിയും റായോ വല്ലെക്കാനോയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തോടെ ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ബാഴ്സലോണ ടൂർണമെന്റിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായിരുന്നു. 31 ഗോളുകളുമായി കൈലിയൻ എംബാപ്പെ കിരീടം നേടിയതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. ലെവന്റെ യുഡി, എൽഷെ സിഎഫ്, റയൽ ഒവീഡോ എന്നീ ക്ലബുകള്ക്ക് ലീഗിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു. കൂടാതെ ബാഴ്സലോണ, റയൽ മാഡ്രിഡ്, അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ്, അത്ലറ്റിക് ക്ലബ്, വില്ലാറിയൽ എന്നിവർ വരാനിരിക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന് യോഗ്യത നേടി. ലാ ലിഗയുടെ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് ഇന്ത്യയിലെ ഫാൻകോഡിൽ കാണാൻ കഴിയും.
ലിഗ് 1 2025/26 ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ്
2025/26 ലെ ലീഗ് 1 സീസണിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് സ്റ്റേഡ് റെന്നൈസ് എഫ്സിയും ഒളിമ്പിക് ഡി മാർസെയിലും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ്. മേസൺ ഗ്രീൻവുഡും (21) ഔസ്മാൻ ഡെംബെലെയും (21) മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചതോടെ പിഎസ്ജി കഴിഞ്ഞ സീസണില് കിരീടം നേടി. പാരീസ് എഫ്സി, എഫ്സി ലോറിയന്റ്, എഫ്സി മെറ്റ്സ് എന്നിവര്ക്ക് ഇത്തവണ സീസണിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി. ലീഗ് 1ന് ഇന്ത്യയിൽ സ്ട്രീമിംഗ് ഇല്ല.
ബുണ്ടസ്ലിഗ 2025/26 ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ്
ആദ്യ മത്സരം: എഫ്സി ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് vs ആർബി ലീപ്സിഗ് - ഓഗസ്റ്റ് 23, പുലർച്ചെ 12.00
ആകെ ടീമുകൾ: 18
ഇന്ത്യയിലെ പ്രക്ഷേപണം: സോണി സ്പോർട്സ്
2024/25 സീസൺ
ചാമ്പ്യന്മാർ: എഫ്സി ബയേൺ മ്യൂണിക്ക്
ഉയർന്ന സ്കോറർ: ഹാരി കെയ്ൻ (26 ഗോളുകൾ)
സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചവർ: എഫ്സി കോൾൻ, ഹാംബർഗർ എസ്വി
സീരി എ 2025/26 ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ്
ആകെ ടീമുകൾ: 20
ആദ്യ മത്സരം: ജെനോവ സിഎഫ്സി vs യുഎസ് ലെക്സെ - ഓഗസ്റ്റ് 23 -രാത്രി 10.00
ഇന്ത്യയിലെ സംപ്രേക്ഷണം: ഗാലക്സി റേസർ
2024/25 സീസൺ
ചാമ്പ്യന്മാർ: എസ്എസ്സി നാപോളി,
ഉയർന്ന സ്കോറർ: മറ്റെയോ റെറ്റെഗുയി
പ്രമോട്ടഡ് ടീമുകൾ: യുഎസ് സാസുവോലോ കാൽസിയോ, പിസ എസ്സി, യുഎസ് ക്രെമോണീസ്
