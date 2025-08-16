ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് മാമാങ്കത്തിന് തുടക്കമായി. ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് പുതിയ സീസണിനായി കാത്തിരുന്നത്. ഇന്നലെ നടന്ന ലീഗിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് മുന് ചാമ്പ്യന്മാരായ ലിവര്പൂളിന് വിജയത്തുടക്കം. ബേൺമൗത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ നാലു ഗോളുകൾക്കാണ് ലിവർപൂളിന്റെ ജയം. അതേസമയം ഇത്തവണ കളത്തില് പുതിയ മാറ്റങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫുട്ബോൾ നിരന്തരം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കായിക വിനോദമാണ്. നിയമങ്ങൾ ആധുനിക ഗെയിമിന് അനുസൃതമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ബോർഡ് (ഐഎഫ്എബി) ഇന്നത്തെ കളിയുടെ രീതിക്ക് അനുയോജ്യമായി നിയമങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താറുണ്ട്. കൂടാതെ നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും അവലോകനവും ചെയ്യും. 2025/26 സീസണിന് മുമ്പ്, കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, നേരത്തെ 2025 ഫിഫ ക്ലബ് ലോകകപ്പിനായി ചില മാറ്റങ്ങള് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പ്രീമിയർ ലീഗിലും അവ നടപ്പിലാക്കുകയാണ്.
ഗോൾകീപ്പറുടെ എട്ട് സെക്കൻഡ് നിയമം
മത്സരത്തില് ഗോൾകീപ്പർമാർ കളി വൈകിപ്പിച്ചാല് നടപടി നേരിടേണ്ടിവരും. പന്ത് കൈവശം വയ്ക്കാൻ അവർക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ആറ് സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് എട്ട് സെക്കൻഡായി വർധിപ്പിച്ചു. ഒരു ഗോൾകീപ്പർ എട്ട് സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ പന്ത് പിടിച്ചാൽ, എതിർ ടീമിന് ഒരു കോർണർ കിക്ക് ലഭിക്കും. അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൗണ്ട്ഡൗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഗോൾകീപ്പർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ റഫറിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് കോണ്ടിനെന്റൽ ക്ലബ് ടൂർണമെന്റുകളായ കോപ്പ ലിബർട്ടഡോറസിലും കോപ്പ സുഡാമെറിക്കാനയിലും നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഈ നിയമ മാറ്റം ഇതിനകം നടപ്പിലായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് കളിച്ച ആദ്യ 160 മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ട് ലംഘനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളൂ.
ഇനി 'ക്യാപ്റ്റന് ഓണ്ലി'
പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ ക്യാപ്റ്റൻമാർക്ക് മാത്രമേ ഇനി റഫറിമാരെ സമീപിക്കാൻ കഴിയൂ. അനുവാദമില്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമീപിക്കുകയോ മാന്യതയില്ലാതെ പെരുമാറുകയോ ചെയ്യുന്ന കളിക്കാര്ക്കെതിരെ മഞ്ഞക്കാർഡ് കാണിക്കാം. ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു ഗോൾകീപ്പറാണെങ്കിൽ, കിക്കോഫിന് മുമ്പ് ടീമിന് ഒരു പകരക്കാരനെ നൽകാൻ കഴിയും. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിനായി യുവേഫ ഈ മാറ്റം നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം കളിയിലുടനീളമുള്ള "സാധാരണ ഇടപെടലുകള്" കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കളിക്കാർക്കും മാച്ച് ഒഫീഷ്യൽസിനും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും.
പെനാല്ട്ടി കിക്കിലെ വ്യാജതന്ത്രം
പെനാൽറ്റിയില് രണ്ടുതവണ പന്ത് തൊടുന്നത് അറിയാതെ സംഭവിച്ചതാണെന്ന് ഒഫീഷ്യേറ്റിംഗ് ടീം കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, കിക്ക് വീണ്ടും എടുക്കാനുള്ള അനുവാദം ലഭിക്കും. മനഃപൂർവമായ നിയമലംഘനമാണെന്ന് കരുതുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പെനാൽറ്റി ശ്രമം അസാധുവാക്കും. വ്യാജമായ പെരുമാറ്റമോ തന്ത്രമോ ഉപയോഗിച്ച് പന്ത് ഗോളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
പ്രീമിയർ ലീഗ് 2025–26 ടീമുകൾ
ആഴ്സനല്, ആസ്റ്റൺ വില്ല, ബോൺമൗത്ത്, ബ്രെന്റ്ഫോര്ഡ്, ബ്രൈറ്റൺ & ഹോവ് അൽബിയോൺ, ബേൺലി, ചെൽസി, ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ്, എവർട്ടൺ, ഫുൾഹാം, ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ്, ലിവർപൂൾ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡ്, നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റ്, സതാംപ്ടൺ, സൺഡർലാൻഡ്, വെസ്റ്റ് ഹാം യുണൈറ്റഡ്, വോള്വ്സ്, ടോട്ടനം.
- Also Read:ഗോട്ട് ടൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ: മെസ്സി ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ; 4 നഗരങ്ങൾ സന്ദര്ശിക്കും, പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണും - LIONEL MESSI INDIA TOUR
- Also Read:യൂറോപ്യന് കാല്പന്താരവങ്ങള്ക്ക് തുടക്കം; ഇപിഎല്, ലാ ലിഗ, ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് മത്സരങ്ങള് കാണാന് വഴി ഇതാ.. - EUROPEAN FOOTBALL SEASON
- Also Read:ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇന്ത്യയിലെത്തുമോ? ഐഎസ്എൽ ടീമായ എഫ്സി ഗോവയും അൽ നസ്റും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ - CHRISTIANO RONALDO TO INDIA