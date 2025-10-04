ETV Bharat / sports

ബെല്ലിംഗ്ഹാമും ഫോഡനുമില്ലാതെ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം: ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിനുള്ള സ്‌ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2025 at 10:26 AM IST

മാസം വരാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് സ്‌ക്വാഡ് തോമസ് ടൂഷല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളായ ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമും ഫിൽ ഫോഡനും ജാക്ക് ഗ്രീലിഷും ടീമിലിടം നേടിയില്ല. ഒക്ടോബർ 10 ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് വെയിൽസിനെ നേരിടും. തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 14 ന് ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിനായി ലാത്വിയയിലേക്ക് പോകും. പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം പുറത്തായത്. സെപ്റ്റംബർ മധ്യത്തിൽ തോളിന് പരിക്കേറ്റ് സുഖം പ്രാപിച്ചതിനുശേഷം റയൽ മാഡ്രിഡ് മിഡ്‌ഫീൽഡർ നാല് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ടീമിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ളൂ. അതേസമയം, ഈ സീസണിൽ ഫോഡൻ രണ്ട് ഗോളുകളും രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളും ടീമിനായി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയില്‍ പകുതിയും ലീഗ് വൺ ഹഡേഴ്സ്ഫീൽഡിനെതിരായ ഇഎഫ്‌എല്‍ കപ്പ് വിജയത്തിനിടയിലായിരുന്നു.

സെപ്റ്റംബറിൽ പരിക്കുമൂലം ടീമിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന ബുക്കായോ സാക്ക തിരിച്ചെത്തി. ആഴ്‌സണൽ ടീമിലെ സഹതാരങ്ങളായ എബെറെച്ചി ഈസ്, ഡെക്ലാൻ റൈസ്, മൈൽസ് ലൂയിസ്-സ്‌കെല്ലി എന്നിവരോടൊപ്പം സാക്കയും കളത്തിലിറങ്ങും. നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റിന്‍റെ മോർഗൻ ഗിബ്‌സ്-വൈറ്റ്, എലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്‌സൺ എന്നിവർ ടൂഷലിന്‍റെ നിരയിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. പ്രീമിയർ ലീഗിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള നാല് കളിക്കാർ ടീമിൽ സ്‌ക്വാഡില്‍ ഉൾപ്പെട്ടു. മാർക്കസ് റാഷ്‌ഫോർഡ്, റൂബൻ ലോഫ്റ്റസ്-ചീക്ക്, ജാരെൽ ക്വാൻസ, ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്‌നുമുണ്ടാകും. വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾക്കായി വളർന്നുവരുന്ന പ്രതിഭകളുമായി പരിചയസമ്പത്തുണ്ടാക്കാനുള്ള ടൂഷലിന്‍റെ തന്ത്രമാണിത്.

ഗോൾകീപ്പർമാരായ ഡീൻ ഹെൻഡേഴ്സൺ (ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ്), ജോർദാൻ പിക്ക്ഫോർഡ് (എവർട്ടൺ), ജെയിംസ് ട്രാഫോർഡ് (മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി) എന്നിവരും ടീമിൽ ഇടംനേടി. പ്രതിരോധക്കാരിൽ ഡാൻ ബേൺ (ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡ്), മാർക്ക് ഗുഹി (ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ്), റീസ് ജെയിംസ് (ചെൽസി), എസ്രി കോൺസ (ആസ്റ്റൺ വില്ല), മൈൽസ് ലൂയിസ്-സ്കെല്ലി (ആഴ്സണൽ), ജാരെൽ ക്വാൻസ (ബേയർ ലെവർകുസെൻ), ജെഡ് സ്പെൻസ് (ടോട്ടൻഹാം ഹോട്സ്പർ), ജോൺ സ്റ്റോൺസ് (മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി) എന്നിവരും സ്‌ക്വാഡിലുണ്ട്.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: എലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്‌സൺ (നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റ്), മോർഗൻ ഗിബ്‌സ്-വൈറ്റ് (നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റ്), ജോർദാൻ ഹെൻഡേഴ്‌സൺ (ബ്രെന്റ്‌ഫോർഡ്), റൂബൻ ലോഫ്റ്റസ്-ചീക്ക് (എസി മിലാൻ), ഡെക്ലാൻ റൈസ് (ആഴ്സണൽ), മോർഗൻ റോജേഴ്‌സ് (ആസ്റ്റൺ വില്ല), ജാറോഡ് ബോവൻ (വെസ്റ്റ് ഹാം), എബെറെച്ചി ഈസ് (ആഴ്‌സണൽ). ഫോർവേഡുകളിൽ ആന്റണി ഗോർഡൻ (ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡ്), ഹാരി കെയ്ൻ (ബയേൺ മ്യൂണിക്ക്), മാർക്കസ് റാഷ്‌ഫോർഡ് (ബാഴ്‌സലോണ), ബുക്കായോ സാക്ക (ആഴ്‌സണൽ), ഒല്ലി വാട്ട്കിൻസ് (ആസ്റ്റൺ വില്ല) എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

എല്ലാ പൊസിഷനുകളിലും ആഴവും വൈവിധ്യവും നൽകുക എന്നതാണ് പുതിയ സ്‌ക്വാഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ദേശീയ ടീമിലേക്ക് പുതിയ പ്രതിഭകളെ കൊണ്ടുവരാനും ഉയർന്ന തലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സന്തുലിത ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ടൂഷലിന്‍റെ സമീപനത്തെയാണ് ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

